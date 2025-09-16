Ofensiva israeliană în orașul Gaza a început. Trump amenință Hamas: „Folosiți ostaticii ca scut uman? Asta este o atrocitate”

Armata israeliană a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa oraşul Gaza, scrie Axios, care citează oficiali israelieni. Luni seara, ora locală, forţele aeriene israeliene au efectuat atacuri aeriene masive în oraşul Gaza. La scurt timp după aceea, tancurile israeliene au intrat în oraş. Operaţiunea reprezintă o escaladare a războiului care durează de aproape doi ani şi se preconizează că va creşte numărul victimelor şi va agrava catastrofa umanitară din enclavă, notează Axios.

Şefii de securitate ai Israelului – şeful Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, şi şefii Mossad, Shin Bet şi serviciilor de informaţii militare – l-au sfătuit pe premierul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operaţiunea. Ei au avertizat că aceasta ar putea pune în pericol viaţa ostaticilor israelieni încă deţinuţi în Gaza, ar duce la pierderi grele în rândul IDF şi nu ar reuşi să destrame Hamas, scrie Axios.

Ofensiva, după întâlnirea Rubio-Netanyahu

Ofensiva israeliană a început la câteva ore după ce secretarul american de Stat Marco Rubio s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu membri ai cabinetului său, în timp ce Rubio participa la o ceremonie a unui grup de colonişti într-un tunel sub satul palestinian Silwan din Ierusalimul de Est, la mică distanţă de Moscheea Al-Aqsa, potrivit Axios.

„Trebuie să ne amintim cu cine avem de-a face aici — şi anume cu un grup de oameni care şi-au dedicat viaţa violenţei şi barbariei”, a declarat Rubio într-o conferinţă de presă cu Netanyahu. „Şi când te confrunţi cu această realitate dură, oricât de mult ne-am dori să existe o cale paşnică, diplomatică, de a o încheia - şi vom continua să explorăm şi să ne dedicăm acestui lucru - trebuie să fim pregătiţi şi pentru posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus Rubio.

Axios mai scrie, citând doi oficiali israelieni, că Rubio i-a spus lui Netanyahu că administraţia Trump susţine operaţiunea terestră, dar doreşte ca aceasta să fie implementată rapid şi să se încheie cât mai curând posibil. „Rubio nu a pus frână operaţiunii terestre”, a declarat un înalt oficial israelian.

Un oficial american a confirmat că administraţia Trump nu va opri Israelul şi îi permite să ia propriile decizii cu privire la războiul din Gaza. „Nu este războiul lui Trump, este războiul lui Bibi, şi el va fi responsabil pentru orice se va întâmpla în continuare”, a declarat oficialul american.

Trump, mesaj pentru Hamas

În timp ce tancurile israeliene intrau în oraşul Gaza, Trump a avertizat Hamas să nu le facă rău celor 20 de ostatici israelieni pe care îi ţine încă în captivitate, scrie ynetnews.com.

Într-o postare pe rețelele sociale publicată după începerea atacurilor puternice asupra orașului Gaza, președintele SUA a scris: „Tocmai am citit o știre potrivit căreia Hamas a mutat ostaticii la suprafață pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului. Sper că liderii Hamas știu în ce se bagă dacă fac așa ceva. Este o atrocitate umană, cum puțini oameni au mai văzut până acum. Nu lăsați să se întâmple asta, altfel totul se termină. Eliberați toți ostaticii acum!”.

Trump s-a referit la un reportaj al postului public israelian KAN, potrivit căruia Hamas a mutat ostaticii la suprafaţă pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului.

Familiile ostaticilor reținuți în Gaza s-au grăbit să organizeze o manifestație în fața reședinței prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim în noaptea de luni spre marți, pe fondul informațiilor potrivit cărora armata israeliană ar fi început operațiuni terestre menite să pună în aplicare preluarea controlului asupra orașului Gaza, pe care o promitea de mult timp, și care, se tem ei, le va pune în pericol pe persoanele dragi, scrie The Times of Israel.

La câteva minute după postarea lui Trump, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit: „Mulțumesc, domnule președinte Trump, pentru sprijinul dumneavoastră neclintit în lupta Israelului împotriva Hamas și pentru eliberarea tuturor ostaticilor noștri.”

Mai multe site-uri media palestiniene au afirmat că tancurile israeliene au intrat în nordul orașului Gaza, unde se adăpostesc sute de mii de palestinieni, dar aceste informații nu au fost confirmate, iar IDF nu a emis nicio declarație care să le coroboreze.

Hamas a emis o declarație în care ripostează la afirmațiile președintelui american Donald Trump, scrie The Times of Israel, Hamas susține că afirmațiile lui Trump demonstrează „o părtinire flagrantă în favoarea propagandei sioniste”.

Gruparea teroristă afirmă că Trump știe foarte bine că premierul Benjamin Netanyahu este cel care distruge toate șansele de a ajunge la un acord care ar pune capăt războiului din Gaza.

Hamas adaugă că consideră SUA – împreună cu Israelul – responsabile pentru escaladarea războiului din Gaza.

„Criminalul de război Netanyahu poartă întreaga responsabilitate pentru viețile prizonierilor săi din Fâșia Gaza”, afirmă gruparea, adăugând că preluarea controlului asupra orașului Gaza pune în pericol viețile ostaticilor.

„Washingtonul știe că Netanyahu sabotează șansele oricărui acord, cel mai recent prin încercarea de a asasina delegația de negociere din Qatar în timp ce discuta acordul final al lui Trump”, afirmă Hamas.

„Ar putea fi ultima noapte”

Forumul Familiilor Ostaticilor a emis o declaraţie în care avertizează că decizia lui Netanyahu de a lansa ofensiva terestră pune în pericol ostaticii. „A 710-a noapte în Gaza ar putea fi ultima noapte din viaţa ostaticilor care abia supravieţuiesc şi ultima noapte în care se mai pot localiza şi repatria cadavrele pentru o înmormântare adecvată. Prim-ministrul alege în mod conştient să-i sacrifice pe altarul considerentelor politice, ignorând complet poziţia şefului de stat major şi a autorităţilor de securitate”, au subliniat familiile.

Mass-media palestiniene au relatat că IDF a lovit orașul Gaza cu avioane de luptă, artilerie și drone, provocând explozii masive care au putut fi auzite de la distanță. Chiar și locuitorii din centrul Israelului au raportat că au simțit vibrații în urma atacurilor.

„Orașul Gaza este bombardat intens și fără încetare, iar pericolul continuă să crească”, a declarat martorul Ahmed Ghazal în noaptea de luni spre marți, adăugând că locuințele au fost distruse și locuitorii sunt prinși sub dărâmături, scrie The Times of Israel.

Editor : M.C