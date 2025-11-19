Oferta pe care Putin nu o poate refuza. De ce actuala strategie a lui Trump privind Ucraina ar putea duce la două scenarii de coșmar

Toate amenințările din partea Statelor Unite la adresa Rusiei au eșuat până acum, iar pentru americani este prea târziu să uite pur și simplu de războiul din Ucraina. În loc să continue strategia „așteptăm și vedem”, care ar putea duce la un dezastru pe câmpul de luptă, Donald Trump ar putea profita de faptul că Vladimir Putin are nevoie de implicarea Americii ca să-și îndeplinească marile obiective politice și economice, în încercarea de a ajunge la o înțelegere avantajoasă pentru SUA și aliații săi, potrivit unei analize publicate de Quincy Institute for Responsible Statecraft de la Washington.

Căderea orașului Pokrovsk, care pare a fi inevitabilă, ar fi o victorie tactică pentru Rusia, dar nu ar pune capăt războiului din Ucraina. Niciuna dintre părți nu este pregătită să cedeze, iar luptele din următoarele luni ar putea fi cele mai periculoase de până acum.

Chiar dacă Trump insistă că acesta este „războiul lui Biden”, el nu va putea scăpa de consecințele încheierii conflictului, indiferent dacă acestea vor fi bune sau rele.

Washingtonul are nevoie de o nouă strategie dacă își dorește ca eforturile sale de a pune capăt războiului să nu fi fost complet inutile, potrivit lui Jennifer Kavanagh, directoarea departamentului de analiză militară din cadrul institutului Defence Priorities de la Washington.

Putin a demonstrat că nu este dispus să oprească atacurile până nu va cuceri măcar Donbasul, indiferent de câtă presiune pune Occidentul asupra Moscovei.

Din multe puncte de vedere, bătălia pentru Pokrovsk a devenit un microcosm al întregului război, care ilustrează dificultatea de a pune capăt unui conflict de aproape patru ani. În ciuda pierderilor uriașe, niciuna dintre părți nu este pregătită să renunțe la luptă.

Bătălia pentru Pokrovsk a devenit un microcosm al întregului război din Ucraina. În ciuda pierderilor uriașe, niciuna dintre părți nu este pregătită să renunțe la luptă.

Strategia „așteptăm și vedem” poate avea consecințe dezastruoase

În viziunea Kievului și a multor ucraineni, orice acord de pace semnat cu Rusia acum va fi doar unul temporar, întrucât Putin nu se va mulțumi până nu va controla toată Ucraina. Alegerea acum nu este între pace și continuarea războiului, ci între a purta un conflict cu Rusia acum sau mai târziu.

Un război mai lung în Ucraina îi oferă și Europei mai mult timp să își pregătească armatele. Cât timp Rusia luptă în Ucraina, capacitatea ei de a amenința teritoriul NATO este una limitată.

După încheierea războiului din Ucraina, mulți în Europa cred că Rusia își va reface armata și își va îndrepta atenția înspre Vest. Mai mult, liderii europeni știu că odată ce luptele se încheie, vor trebui să găsească soluții pentru a-și respecta promisiunile privind reconstrucția Ucrainei și instituționalizarea legăturilor sale cu Europa.

Trump a pus aproape toate costurile și responsabilitatea susținerii Ucrainei pe seama Europei și pare acum dispus să aștepte. Uneori, „trebuie să îi lași să se lupte”, a spus recent președintele SUA.

Strategia „așteptăm și vedem” are, însă, și niște dezavantaje. Două scenarii de coșmar sunt posibile: colapsul total al Ucrainei sau o intensificare a luptelor care va atrage SUA și mai mult în război.

Cel mai mare avantaj al lui Trump în negocierile cu Putin

Dacă apărarea Ucrainei începe să se clatine serios, Washingtonul va avea de ales între trei opțiuni dezavantajoase: creșterea sprijinului militar pentru Ucraina, ceea ce înseamnă și o creștere a costurilor pentru SUA, abandonarea definitivă a Kievului sau acceptarea unui acord nefavorabil Ucrainei.

Ar fi un moment foarte prost ca Trump să se retragă complet din eforturile de pace privind războiul din Ucraina. Pe măsură ce trupele Kievului devin tot mai disperate, iar Moscova devine mai agresivă, riscurile unui conflict mai extins care va cuprinde cel puțin o parte din Europa, dacă nu chiar toată alianța NATO, ar putea crește.

Donald Trump ar putea profita de avantajul pe care îl deține în raport cu Vladimir Putin pentru a pune presiune pe Rusia să încheie cât mai repede războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Avantajul cel mai mare al lui Trump este că îi pasă mult mai puțin de condițiile unui armistițiu decât omologului său de la Kremlin. Chiar dacă Rusia ar reuși, într-un final, să cucerească militar Donbasul, marile obiective politice și economice ale lui Putin vor fi de neatins fără implicarea Statelor Unite, inclusiv angajamentul NATO de a nu se mai extinde înspre est și ridicarea sancțiunilor impuse economiei ruse.

Administrația Trump ar putea profita de acest dezechilibru, indicând Moscovei că este dispusă să pună în dezbatere marile probleme economice și politice care îl interesează pe Putin, dar că această disponibilitate scade pe măsură ce războiul continuă.

O victorie militară inutilă pentru Moscova

Dacă Rusia nu pune capăt războiului acum, revizuirea arhitecturii de securitate a Europei va ieși pentru totdeauna din discuție. În această situație, fiecare zi nouă de război îl va îndepărta și mai mult pe Putin de rezolvarea așa-numitelor „cauze profunde” ale conflictului și ar face orice victorie măreață pe care el speră că o va obține pe câmpul de luptă încă și mai inutilă.

Pentru Statele Unite, această strategie ar avea un potențial mare și riscuri reduse, întrucât nu ar forța Washingtonul să facă concesii specifice și nici nu ar amplifica tensiunile cu Rusia. SUA ar continua să sprijine Ucraina, dar ar semnala Bruxellesului și Kievului că nu sunt interesate să își extindă implicarea în război.

Prin condiționarea implementării oricărei înțelegeri economice sau politice între SUA și Rusia de rezolvarea problemelor legate de Ucraina, această strategie ar putea duce la progrese reale în sensul încheierii războiului, potrivit analistei militare de la Defence Priorities.

