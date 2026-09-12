Oficial american: Economia Rusiei a fost „canibalizată” de război. Putin va „continua să lupte” fără presiuni din partea SUA

Președintele rus Vladimir Putin nu are motive să pună capăt războiului din Ucraina atâta timp cât Washingtonul refuză să exercite presiuni serioase asupra Moscovei, a declarat pentru TVP World un fost înalt funcționar al Casei Albe.

Michael Carpenter, care a ocupat funcția de director principal pentru Europa în cadrul Consiliului Național de Securitate sub fostul președinte american Joe Biden, a susținut că Rusia se află într-o poziție de slăbiciune „istorică”, în ciuda continuării războiului împotriva Ucrainei, scrie TVP World.

„Rusia este slabă din punct de vedere istoric și are numeroase vulnerabilități care se suprapun în ceea ce privește economia sa, care este mult mai slabă decât o arată statisticile oficiale rusești”, a spus el.

El a subliniat problemele demografice și sociale cu care se confruntă țara și a afirmat că economia Rusiei a fost, de fapt, transformată într-o economie de război.

„Elementele civile ale acelei economii au fost sacrificate pentru a susține războiul”, a spus Carpenter.

Presiunea ar putea schimba situația de pe câmpul de luptă

Carpenter, cercetător principal la Institutul Internațional pentru Studii Strategice cu sediul la Londra, a susținut că o presiune suficient de puternică asupra Rusiei ar putea contribui la schimbarea situației de pe câmpul de luptă în favoarea Ucrainei și, în cele din urmă, ar putea forța Kremlinul să ia în considerare serios un armistițiu.

„Cu un nivel adecvat de presiune, este posibil să ne imaginăm o situație în care soarta bătăliei se întoarce în favoarea Ucrainei, iar Kremlinul este atunci dispus să se așeze la masa negocierilor, cu o oarecare speranță că s-ar putea ajunge la un armistițiu”, a spus el.

„Dar, în acest moment, nu este cazul, deoarece SUA au refuzat pur și simplu să exercite orice fel de presiune asupra Moscovei.”

„Și în aceste circumstanțe, Putin va continua pur și simplu să lupte”, a adăugat Carpenter.

Editor : Sebastian Eduard