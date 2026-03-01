Live TV

Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă

Data publicării:
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Ali Larijani. Foto: Profimedia

Una dintre cele mai puternice personalități din Iran a promis să „înjunghie” America în inimă, în urma atacurilor care l-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei, relatează CNN. „Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă”, a declarat Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională.

El a promis represalii suplimentare împotriva SUA şi Israelului, afirmând că „reacţia forţelor noastre armate va fi mult mai puternică”.

„Trebuie să ştie că nu pot pur şi simplu să lovească şi să fugă”, a spus el.

Larijani este unul dintre principalii decidenţi din Iran şi a fost consilierul principal al lui Khamenei.

El a declarat că în curând va fi instituită o structură de conducere temporară, formată din preşedinte şi şeful sistemului judiciar.

Larijani a afirmat că Iranul a asigurat liderii din regiune că nu doreşte război cu ei, dar că va continua să atace bazele americane din ţările din Orientul Mijlociu.

„Trebuie să se înţeleagă odată pentru totdeauna că americanii nu pot intimida naţiunea iraniană”, a spus el.

Larjani a avertizat „grupurile secesioniste” că vor avea de înfruntat o reacţie dură dacă vor încerca să acţioneze, într-un interviu difuzat la televiziunea de stat.

Ali Larijani a făcut apel la unitate, adăugând: „Grupurile care încearcă să divizeze Iranul trebuie să ştie că nu vom tolera acest lucru”

Larjani a fost preşedinte al Parlamentului din 2008 până în 2020.

Editor : I.B.

