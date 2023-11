Securitatea aliaţilor este obiectivul principal al Alianţei Atlanticului de Nord şi, când lumea este inflamată de două războaie foarte serioase, NATO analizează în amănunt situaţia. Războiul nou apărut în Orientul Mijlociu a atras rapid atenţia comunităţii internaţionale, în vreme ce Ucraina a intrat într-un con de umbră. Trebuie însă menţionat că vorbim doar despre atenţia mediatică şi a publicului, pentru că aliaţii studiază în mod egal evoluţiile din ambele regiuni. Ambasadorul Boris Ruge, Secretar General Adjunct pentru Afaceri Politice și Politică de Securitate al NATO, a vorbit la Pașaport Diplomatic despre cum se lucrează cu două fronturi deschise în două colţuri din lume.

Terorismul, o ameninţare la scară largă

Cristina Cileacu: Dle Ambasador Ruge, suntem aproape de Marea Neagră, dar vă propun să începem interviul cu situația din Marea Mediterană, dintre Hamas şi Israel, care este în derulare. Am văzut o mulțime de desfășurări ale SUA și în Marea Mediterană. Războiul pare că va fi unul mai lung. Nimeni nu știe cât timp, dar nu se va termina câteva zile. Cum va afecta acest lucru ceea ce face NATO în regiune și securitatea noastră în general?

Boris Ruge: Cred că un punct care se remarcă foarte puternic este că terorismul este și rămâne o amenințare foarte reală. Conceptul strategic al NATO identifică două amenințări principale, una este Rusia, ca principală amenințare din partea unui stat, dar terorismul este, de asemenea, identificat ca o amenințare. Ceea ce vedem astăzi în Israel arată acest lucru. Israelul este un partener NATO, NATO a condamnat acest lucru. De fapt, Secretarul Adjunct General, Mircea Geoană, a vorbit despre asta. Avem cetățeni din ţări NATO care au devenit victime ale acestor atacuri teroriste. Suntem în strânsă legătură cu guvernul israelian. Nu este o problemă NATO în sensul restrâns, dar, desigur, ne uităm la asta, transmitem condoleanțele noastre guvernului israelian și, desigur, studiem foarte atent implicațiile acestui atac asupra Israelului și a întregii regiuni.

Nisipurile mişcătoare din Orientul Mijlociu

Cristina Cileacu: Dar această situație, care ar putea fi în același timp continuată și de alţi vecini ai Israelului, nu va destabiliza și securitatea noastră ca NATO?

Boris Ruge: Desigur, cred că efectele de undă ale acestui lucru pot fi destul de semnificative. Printre altele, după cum știi, este un proces continuu de normalizare între guvernul Israelului și țările arabe. Și cred că acest atac terorist este conceput pentru a submina acel proces de normalizare, care poate aduce mai multă stabilitate regiunii. Este o regiune care are multe probleme, multe provocări, începând cu schimbările climatice, începând cu dezvoltarea economică inegală și, desigur, terorismul, după cum știm, de mulți ani. Deci, aceasta este o evoluție foarte, foarte rea. Este rea pentru poporul din Israel, va fi foarte rău și pentru civilii din Gaza, care vor suferi din cauza luptelor care, cred, vor continua probabil pentru ceva timp. Și flancul sudic al NATO, Mediterana, Orientul Mijlociu, acestea sunt zone care provoacă îngrijorare. Suntem cu ochii pe aceste zone, încercăm să lucrăm cu guverne care sunt dispuse să se implice în discuţii cu NATO, dar, desigur, suntem îngrijorați.

Cristina Cileacu: Statele Unite au anunțat că sprijinul pentru Ucraina va scădea. Va fi un an complicat anul viitor, cu alegeri în Statele Unite, între timp, Ucraina ar trebui susținută mai mult de țările Uniunii Europene. Va fi suficient? Ştim, printre aliații europeni, auzim unele voci care nu sunt neapărat pro-ucrainene sau pro susţinerea Ucrainei.

Boris Ruge: Legat de sprijinul SUA pentru Ucraina, vom vedea. Cred că este un sprijin puternic din partea președintelui Biden, am fost la Washington acum două săptămâni cu ambasadorii NATO și ne-am întâlnit cu senatori și membri ai Camerei Reprezentanților. Este un sprijin puternic în Congres, la nivelul republicanilor și democraților. Dar noi toți și, cu siguranță, noi europenii, trebuie să facem un pas în faţă și să continuăm să sprijinim Ucraina. Și asta începe cu muniție, muniţie de artileri și se extinde la multe alte tipuri militare de echipamente, arme, muniții, alte lucruri. Acestea implică sprijin financiar, sprijin umanitar, cred că trebuie să trecem Ucraina prin această iarnă și trebuie să menținem Ucraina în această luptă. Aliații NATO, țările individuale, sunt cele care furnizează arme și muniții. NATO, ca Alianță, oferă asistență neletală. Dar acest lucru este important, și avem o relație cu Ucraina, pe care am dezvoltat-o, avem un Consiliu NATO-Ucraina. Privim spre un viitor în care Ucraina va face parte din această Alianță. Și, prin urmare, sunt o serie de procese pentru a-i aduce mai aproape de NATO. Așadar, sunt încrezător că toată lumea înțelege că Ucraina trebuie să iasă din acest război ca o națiune suverană, independentă, capabilă să-și decidă propria soartă și capabilă să intre în NATO. Cred că aliații NATO înțeleg ce este necesar aici.

Viitorul rol al Ucrainei în NATO

Cristina Cileacu: Ați menționat pașii pe care Ucraina îi face pentru a deveni un aliat, dar la nivelul Alianței nu este încă un consens cu privire la apartenența sa. Care ar fi diferența? Ucraina în NATO şi Ucraina în afara NATO. Ne va ajuta sau ne dezavantajează?

Boris Ruge: Cred că Ucraina este, dacă te uiți la ea în termeni geopolitici, dacă te uiți la imaginea de ansamblu, Ucraina este o țară importantă, cu o populație mare, are o bază industrială importantă, este un producător agricol foarte important, după cum știm cu toții acum. Așadar, dacă avem Ucraina de partea noastră, ca țară democratică și liberă, cred că va spori puterea Alianței. Nu este nicio îndoială cu privire la asta. Dificultatea, desigur, este aducerea Ucrainei în Alianță în timp ce este un război în desfășurare. Și de aceea, la ultimul summit NATO de la Vilnius, din Lituania, acordul a fost că, da, Ucraina va deveni membră a NATO și vom stabili un curs pentru ca Ucraina să adere la Alianță. Vor fi necesare reforme care trebuie întreprinse, reforme ale sectorului securității, reforme democratice, forțele armate ale Ucrainei vor trebui să fie interoperabile cu NATO. Dar Ucraina poate realiza toate acestea. Și sunt foarte motivați să facă acest lucru. Și bineînțeles, aici, publicului român, nu trebuie să explic ce este necesar, pentru că în trecutul recent ați trecut prin toate aceste procese și aceşti pași. Asta trebuie să facă Ucraina. Dar dificultatea adăugată este un război continuu.

Destabilizarea îi vine mănuşă Rusiei

Cristina Cileacu: Până când Ucraina va deveni membru al Alianței, războiului continuu din interiorul Ucrainei, războiul pe care Rusia l-a început, la care adăugăm situația actuală din Israel, nu va fi atenția Statelor Unite sau implicarea Statelor Unite mai mult față de Israel și poate mai puțin față de Ucraina? Va profita Rusia de acest nou război care a început în Orientul Mijlociu?

Boris Ruge: Cred că Rusia poate spera că va fi aşa, dar cred că Statele Unite ale Americii, administrația Biden, Congresul SUA, Departamentul Apărării al SUA, Departamentul de Stat, pot "merge și mesteca gumă", așa cum spun americanii, adică se pot descurca, pot face față ambelor crize. Desigur, situația din Israel și conflictul, atacul efectuat de Hamas sunt o situație foarte, foarte nefericită, foarte tulburătoare. Dar cred că americanii înțeleg importanța strategică a susținerii Ucrainei. Și asta cred că este adevărat pentru toți europenii, aliații noștri. Pot fi diferențe în anumite aspecte, dar știm cu toții că, în cele din urmă, pentru securitatea noastră, Ucraina trebuie să câștige și Ucraina trebuie să iasă din acest război ca națiune suverană și independentă.

Cristina Cileacu: Rusia este implicată în, să zicem, o negociere a încetării focului între Hamas și Israel. În același timp, poate Rusia să pună acest lucru pe masă, un alt tip de monedă pentru a negocia altceva în locul Ucrainei?

Boris Ruge: Nu cred. Faptul că Rusia are o relație strânsă cu Hamas, care este văzută de Uniunea Europeană ca o organizație teroristă, ne spune câteva lucruri. Ne putem gândi la vizita liderului Hamas, la Moscova și la întâlnirea sa foarte prietenoasă cu ministrul Lavrov. Cred că asta ne spune câteva lucruri despre natura regimului președintelui Putin.

Mişcările Rusiei, în vizorul NATO

Cristina Cileacu: Pentru că filmăm acest interviu foarte aproape de Marea Neagră, așa cum am spus la început, suntem la Constanţa, această regiune va avea întotdeauna un agresor perpetuu numit Federația Rusă. Ar trebui să avem o strategie mai bună? Avem o strategie care poate să contraatace acest lucru pe termen lung?

Boris Ruge: Marea Neagră este văzută de NATO ca o regiune de importanţă strategică.

Cristina Cileacu: Asta e clar.

Boris Ruge: România este un aliat cheie, datorită poziţiei geografice pe care o aveți, foarte importantă la Marea Neagră, datorită investiției dvs. în descurajare și apărare. Sunteți una dintre țările care au respectat angajamentul de a cheltui 2% din PIB pentru apărare, datorită contribuțiilor pe care le aduceți la operațiile și misiunile NATO, de exemplu, în Kosovo, unde tocmai v-ați consolidat prezența. Iar cealaltă parte a monedei este că România, în această situație foarte dificilă, este susținută de NATO. Aveți aici un grup de luptă condus de francezi. Ați primit recent F-16 americane pentru a vă ajuta cu securitatea. Deci este toţi pentru unul şi unul pentru toţi. România este un furnizor important, un atu important în această Alianță și, în același timp, poate conta pe această Alianță pentru a o susține în această situație foarte dificilă în care Rusia continuă să atace Ucraina, unde am avut incidente cu drone pe teritoriul României. Și nu există absolut nicio îndoială că NATO, ca Alianță, va sprijini România în această situație foarte dificilă.

Cristina Cileacu: Dar oamenii spun, pentru că oamenii, civilii, desigur s-au speriat când bucăți de drone au aterizat pe teritoriul nostru, din fericire, până acum nimeni nu a fost rănit, dar oamenii spun NATO nu face nimic. Cum răspundeţi la acest lucru?

Boris Ruge: Analiza de până acum este și cred că aceasta este și analiza guvernului român, că ceea ce am văzut în ceea ce privește aceste incidente nu este intenționat. Federația Rusă nu a avut intenția de a ataca România. Deci, asta îl pune incidentele într-o altă categorie. Dacă Rusia ar ataca România, atunci am fi într-o situație de articol 5, care ar fi o poveste complet diferită. Și în acest caz, NATO se angajează să apere fiecare centimetru al teritoriului său. Și aceasta este garanția, dacă vreți, pe care oamenii de aici în România se pot baza.

Proiecte comune la Marea Neagră

Cristina Cileacu: Avem trei aliați NATO în jurul Mării Negre. Desigur, avem și doi parteneri importanți. Vorbesc despre Ucraina și Georgia. Ar trebui ca aceste țări, pe lângă ceea ce se întâmplă la nivelul Alianței, să aibă propria strategie pentru regiune? Va ajuta asta, în orice caz?

Boris Ruge: Cred că aceste țări colaborează destul de strâns. Și de-a lungul zilei am discutat la București și acum aici, la Constanța, între 31 de aliați din NATO, plus Suedia, care încă nu este un aliat, dar care foarte curând va fi unul, despre situația de aici, de la Marea Neagră. Și ceea ce am auzit este că se cooperează mult între România, Bulgaria și Turcia în ceea ce privește curăţarea mării de mine, de exemplu. Deci, este multă muncă care se desfășoară între aceste trei state litorale, cei trei membri ai NATO din Marea Neagră. Și, desigur, este o coordonare foarte strânsă cu noi ceilalți.

Când intră Suedia în NATO?

Cristina Cileacu: Și cât de curând va fi această "aderare în curând" a Suediei la NATO? Pentru că ne amintim la Vilnius, președintele Erdogan și-a dat cuvântul că în curând Suedia va deveni membru al Alianței. Cât timp vom aștepta? Pentru că este deja toamnă.

Boris Ruge: Cred că singurul răspuns la asta este că vom aștepta până când parlamentul Turciei și parlamentul Ungariei vor ratifica aderarea. Am fost la New York, cu Secretarul General Jens Stoltenberg, iar Secretarul General s-a întâlnit cu președintele Erdogan și i-a amintit de ceea ce s-a convenit la Vilnius. Și președintele Erdogan este angajat să ducă acest lucru mai departe și să colaboreze cu parlamentul turc. Suntem optimiști că acest lucru se va întâmpla în curând și este important să se întâmple în curând, nu doar pentru Suedia, ci și pentru NATO în ansamblu. Ne va îmbunătăți toată securitatea să avem un aliat capabil ca Suedia în interiorul Alianței și nu doar ca invitat.

Cristina Cileacu: Deci "în curând" nu înseamnă anul acesta.

Boris Ruge: Cred foarte mult că Secretarul General crede că ar trebui să fie anul acesta și va fi anul acesta.

O relaţie cu viitor incert

Cristina Cileacu: NATO și Rusia se află la cel mai scăzut punct al relației lor. Rusia, așa cum am spus mai devreme, va continua să fie un agresor, cel puțin în regiune, aici. Merită să investim în această relație sau să o păstrăm așa cum nu este?

Boris Ruge: NATO nu reprezintă o ameninţare pentru Rusia. Nu avem nicio intenţie să ameninţăm Rusia. Rusia poate decide, într-un anumit sens, asupra relației sale viitoare cu NATO. Dacă Rusia ar pune capăt războiului său de agresiune împotriva Ucrainei, dacă Rusia ar înceta să amenințe țările NATO, ceea ce a făcut frecvent. Dacă Rusia ar înceta să vorbească despre utilizarea armelor nucleare într-un mod iresponsabil, am fi deschiși la o relație mai constructivă. Deci este în mâinile Moscovei să aibă o relație mai bună și cred că această posibilitate există. Dar chiar acum, ne aflăm în realitatea războiului de agresiune al Rusiei și ne aflăm într-un punct scăzut. Acest lucru este adevărat și aceasta este realitatea de care trebuie să ne ocupăm. Activitatea de bază a NATO este descurajarea și apărarea, adică capacitatea noastră de a descuraja Rusia să atace. Și dacă Rusia ar ataca vreodată un aliat NATO, capacitatea noastră de apărare, și cred că am făcut un pas uriaș înainte în ultimii ani, în ceea ce privește îmbunătățirea capacității noastre de a face acest lucru, în ceea ce privește prezența pe flancul estic. Rusia are mesajul perfect clar că un atac asupra unui aliat NATO ar fi un atac asupra tuturor.

Cristina Cileacu: Dar poate fi vreodată fi Rusia de încredere, mai ales după ceea ce fac încă în Ucraina?

Boris Ruge: Cred că este o problemă uriașă de încredere și pentru că avem un istoric lung de încălcare a promisiunilor Rusiei. Putem merge, de exemplu, la Memorandumul de la Budapesta în care Rusia a garantat integritatea teritorială a Ucrainei și care a zburat pe fereastră. Președintele Putin, în mai multe rânduri, a asigurat lumea că Rusia va respecta integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Acele cuvinte au zburat pe fereastră. Cred că este o problemă uriașă de încredere. Și chiar dacă Rusia și-ar schimba comportamentul mâine, ar fi o mare neîncredere din partea aliaților NATO, ne-ar lua mult timp și nu ne-am lăsa garda jos. Ar trebui să menținem o poziție de descurajare și apărare foarte solidă.

Este nevoie stringentă de diplomaţie

Cristina Cileacu: Și cât de sus este această gardă când vine vorba de China, pentru că aceasta este o altă țară în care nu se poate avea încredere deplină. Desigur, nu este un dușman al NATO, dar, din nou, în regiunea sa, creează o mulțime de probleme pentru unele țări și mai ales pentru Taiwan.

Boris Ruge: Rusia, spunem noi, este principala amenințare cu care ne confruntăm ca Alianță. Descriem China ca fiind o provocare și spunem că ambițiile Chinei și politicile sale coercitive, încercările sale de a-și folosi puterea economică și financiară, de exemplu, împotriva statelor terțe chiar și în interiorul Europei, o fac o provocare majoră. China este activă în domeniul cibernetic, de exemplu. Deci, este o problemă mare. Este destul de mult pe ordinea de zi a NATO și cred că am fost foarte clari, foarte direcți cu privire la preocupările noastre legate de China. În același timp, la fel ca aliații NATO individuali, de exemplu, Statele Unite, NATO se implică în relaţiile cu China și păstrăm canale de comunicare deschise, în speranța că China își poate modifica comportamentul.

Cristina Cileacu: Aceste două țări pe care le-am menționat, atât Federația Rusă, cât și China, așa cum ați spus, influența lor este prezentă și la nivelul țărilor europene. Acești aliați, deoarece majoritatea acestor țări sunt și aliați NATO pot fi suficient de încredere la nivelul NATO. Dacă ceva nu merge bine și trebuie să contăm pe aceste țări pentru a ne ajuta, pe noi toți, se va întâmpla asta?

Boris Ruge: Cred că da. Cred că putem conta pe cei 31 de aliați ai NATO. Apoi, avem o relație foarte bună, aș spune, între NATO și Uniunea Europeană, iar când vine vorba de China, multe dintre problemele cu care ne confruntăm se referă la partea economică, financiară, comercială tehnologică, de exemplu, unde UE este un actor foarte puternic și capabil, unde Comisia Europeană vorbește în numele tuturor statelor membre ale UE. De aceea este foarte important pentru noi, ca NATO, să colaborăm îndeaproape cu Uniunea Europeană. Prin urmare, abordăm aceste provocări provenite dinspre China într-un mod coordonat.

România, aliat cheie la Marea Neagră

Cristina Cileacu: Am menționat la începutul interviului nostru, că suntem la Constanţa, foarte aproape de Marea Neagră. Pentru ce sunteţi aici?

Boris Ruge: Suntem aici pentru a ne implica în discuţii cu guvernul României, ca un aliat cheie. Am avut discuții la București cu înalți oficiali guvernamentali și suntem aici, la Constanța, ca să ne facem cu adevărat o impresie directă despre situația de aici, pe coasta Mării Negre, să discutăm cu înalți oficiali din Ministerul Apărării și ai armatei, pentru a înțelege provocările cu care se confruntă România. Și, de asemenea, pentru a arăta solidaritate, pentru a arăta că NATO este prezent așa cum am discutat deja, aveți soldați aliați dislocați aici pentru a susține România. Sunt cu un grup de diplomați din toate țările NATO și din personalul internațional al NATO, cum sunt şi eu. Cred că și asta face parte din "pachet". Suntem aici pentru a arăta că suntem solidari cu România în această poziție expusă în care se află.