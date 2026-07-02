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Oficial ucrainean: „Nu este exclus ca elitele ruse să fie nevoite să rezolve «problema Putin»” pentru a pune capăt războiului

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Russia Putin
Vladimir Putin, la forumul SPIEF. Foto: Profimedia
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Președintele rus Vladimir Putin analizează în prezent opțiunile de a pune capăt războiului, de a anunța o nouă mobilizare sau de a atrage NATO într-o confruntare directă prin lovituri aeriene, susține Andrii Kovalenko, directorul Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, relatează RBC - Ukraine.

El a afirmat că, în Rusia, o parte a elitei susține încetarea focului și începerea negocierilor. Cu toate acestea, în prezent, aceștia au o influență semnificativ mai redusă decât cei care pledează pentru continuarea ostilităților și pentru tactici de amânare.

„Nu este exclus ca elitele ruse să fie nevoite să rezolve «problema Putin» pentru a pune capăt acestei nebunii militare, pe care liderul rus autoproclamat nu este dispus, în prezent, să o oprească”, a declarat Kovalenko.

Acesta a subliniat că nu există nicio alternativă la impunerea păcii Rusiei prin forță.

„Diplomația fără recurgerea la forță, bazată pe argumente logice și pe referințe la dreptul internațional, este practicată încă din 2014. Și nicio parte care a purtat un dialog cu Putin pornind de la o poziție logică nu a avut succes, deoarece în cadrul unei astfel de diplomații se ciocnesc două realități paralele”, a afirmat el.

Kovalenko a afirmat că doar diplomația combinată cu folosirea forței poate „aduce realitatea rusă mai aproape de realitatea efectivă”.

Informația vine în contextul în care un sondaj a indicat faptul că rușii sunt mai pesimiști cu privire la starea economiei lor decât în orice alt moment din ultimii 20 de ani, iar cei mai mulți dintre ei afirmă că nivelul de trai se înrăutățește.

Totodată, președintele rus Vladimir Putin a declarat că țările occidentale încearcă să destabilizeze politic Rusia, o acuzație formulată pe fondul intensificării pregătirilor Kremlinului pentru alegerile din Duma de Stat din această toamnă.

Partidul de guvernământ „Rusia Unită” a prezentat, la congresul de la Moscova, un afiș de campanie asociat președintelui Vladimir Putin, pe care apare sloganul „A fi de partea lui Putin este minimul necesar”, într-un mesaj cu puternică încărcătură politică și simbolică.

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Editor : A.M.G.

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