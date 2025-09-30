Live TV

Oficiali bulgari reținuți după ce au luat mită de la echipa lui Robbie Williams. Ca să ceară șpaga, au folosit Google Translate

Data publicării:
Singer,Robbie,Williams,Attends,The,'better,Man',Premiere,At,The
Robbie Williams. Foto: Shutterstock

Doi oficiali bulgari riscă șase ani de închisoare fiindcă au luat mită de la șoferii care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams.

Angajații Agenției pentru Administrarea Transportului Rutier au oprit camioanele, pe 25 septembrie, lângă Sofia și le-au cerut șoferilor britanici 600 de euro. Pentru că nu știau prea bine limba engleză, s-au folosit de google translate ca să se facă înțeleși. Ba mai mult, i-au trimis apoi la bancomat ca să completeze șpaga. Șoferii din stafful lui Robbie Williams au alertat apoi Ministerul bulgar de Interne și ambasada Marii Britanii, iar cei doi ofițeri au fost reținuți și ulterior concediați. În timpul perchezițiilor, în casa unuia dintre ei au fost găsiți 42 de mii de euro.

Cazul a generat și ironii online. "Robbie Williams e mai eficient în lupta anticorupție decât instituțiile bulgare", a scris un utilizator, care a amintit că mita este un fenomen larg răspândit în Bulgaria.

Robbie Williams a cântat duminică seară la Sofia, în fața a 40 de mii de fani.

Editor : B. G.

Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Descarcă aplicația Digi Sport
