Oficiali de la Pentagon sunt îngrijorați că SUA au folosit sute de rachete Tomahawk în Iran (WP)

Armata americană a lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk în patru săptămâni de război cu Iranul, distrugând aceste arme de precizie într-un ritm care i-a alarmat pe unii oficiali ai Pentagonului, au declarat vineri persoane aflate la curent cu această situaţie pentru Washington Post.

Situația a provocat discuţii interne despre cum să se pună la dispoziţie mai multe astfel de echipamente, au declarat sursele.

„Armata americană are stocuri de muniţie şi armament mai mult decât suficiente pentru a atinge obiectivele Operaţiunii Epic Fury stabilite de preşedintele Trump” şi „dincolo de acestea”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat transmis Reuters.

„Cu toate acestea, preşedintele Trump s-a concentrat întotdeauna intens pe (întărirea) forţelor noastre armate şi va continua să solicite contractorilor din domeniul apărării să construiască mai rapid arme fabricate în America, cele mai bune din lume”, adaugă ea.

Rugat să comenteze, Pentagonul, pe care Trump l-a redenumit Departamentul de Război, a precizat că armata are tot ce îi trebuie.

„Departamentul de Război are tot ce îi trebuie pentru a executa orice misiune la momentul şi locul ales de preşedinte şi în orice termen”, a precizat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-o declaraţie pentru Reuters.

Publicația americană The Washington Post relata anterior că Pentagonul a solicitat Casei Albe să aprobe o cerere adresată Congresului pentru alocarea a peste 200 de miliarde de dolari în vederea finanțării războiului cu Iranul.

Potrivit acestora, această sumă depășește cu mult fondurile deja cheltuite pentru operațiunea militară. Se presupune că banii vor fi direcționați către creșterea urgentă a producției de armament cheie, care a fost consumat în timpul atacurilor asupra Iranului.

