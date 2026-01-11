Oficialii americani acuză Germania de procese „politice” împotriva medicilor legate de pandemia de COVID-19. Reacția Berlinului

Secretarul Sănătăţii din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemie împotriva medicilor şi pacienţilor, o acuzaţie pe care Berlinul a respins-o ferm, pe fondul răcirii relaţiilor cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.

Într-un video postat sâmbătă pe platforma X, John Robert Kennedy Jr. susţine că i-a trimis o scrisoare omoloagei sale germane Nina Warken pentru a „opri procesele motivate politic”.

În înregistrare, el acuză Germania că a urmărit penal peste 1.000 de medici care ar fi emis scutiri de la purtarea măştilor sau de la vaccinarea împotriva COVID-19, precum şi mii de pacienţi ai acestora.

„Guvernul german încalcă relaţia sacră medic-pacient, înlocuind-o cu un sistem periculos”, denunţă secretarul Sănătăţii din SUA, sceptic în privinţa vaccinurilor.

„Nicio democraţie bazată pe încredere şi transparenţă nu ar trebui să meargă pe această cale”, adaugă el.

În mesajul său, Kennedy a scris greşit numele ministrului, „Workin" în loc de "Warken”.

„Declaraţiile secretarului american al Sănătăţii sunt complet nefondate, eronate din punct de vedere factual şi trebuie respinse”, a răspuns ministrul conservator într-un comunicat transmis sâmbătă.

În timpul pandemiei, medicii care se opuneau vaccinării „nu erau pasibili de sancţiuni penale”, nici de interzicerea profesiei de medic sau amenzi, a adăugat Nina Warken.

Doar cazurile de falsificare a documentelor, cum ar fi carnetele de vaccinare false sau certificatele false privind purtarea măştii, au fost urmărite penal, a spus ea.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relaţia în mod normal foarte strânsă dintre Washington şi Berlin a fost tensionată de o serie de controverse.

Administraţia Trump şi-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru principalului partid de opoziţie, AfD, de extremă dreapta, care aderă la o poziţie pro-rusă, anti-imigraţie şi extrem de critică faţă de UE.

Washingtonul a acuzat, de asemenea, mai multe capitale europene că subminează libertatea de exprimare, afirmaţie respinsă de acestea ca fiind o tentativă de interferenţă.

John Robert Kennedy Jr. „ar trebui să se ocupe de problemele de sănătate din propria ţară. Speranţă de viaţă scurtă, costuri exorbitante, zeci de mii de decese legate de droguri şi victime ale crimelor”, a reacţionat fostul ministru german al sănătăţii Karl Lauterbach, un social-democrat, pe platforma X.

