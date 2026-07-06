Oficialii australieni dezvăluie ce sunt, de fapt, misterioasele sfere aduse de valuri pe plajă

Agenția Spațială Australiană a anunțat că a „identificat sursa probabilă” a misterioaselor sfere care au fost găsite pe o plajă din nordul statului Queensland în acest weekend, relatează BBC.

Cele șase obiecte descoperite pe plaja Forrest, la nord de Townsville, „par a fi recipiente sub presiune dintr-un vehicul de lansare spațială”, a spus ASA. Agenția a adăugat că a luat legătura cu autoritățile internaționale pentru a confirma oficial despre ce vehiculul de lansare este vorba.

Departamentul de pompieri din Queensland a spunea ieri că a creat o zonă de excludere de 50 de metri și i-a avertizat pe oameni să nu eventuale obiecte suspecte găsite în zonă.

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Recomandarea lor a fost ca oamenii se îndepărteze imediat și să sune la serviciile de urgență în cazul în care mai găsesc și alte sfere.

Au existat unele speculații online conform cărora sferele erau rezervoare de propulsor pentru nave spațiale și, prin urmare, ar putea conține cantități reziduale dintr-o substanță extrem de inflamabilă sau reactivă.

Echipaje în costume de protecție ar fi fost văzute plasând sferele în containere pentru materiale periculoase sub paza poliției.

Nu este însă prima dată când astfel de obiecte misterioase au fost zărite pe ţărmul Australiei. În 2023, India a confirmat că o cupolă metalică gigantică, eşuată pe o plajă din Australia de Vest, lângă Perth, provenea de la una dintre rachetele sale.

Un obiect sferic similar cu cele descoperite în acest weekend a fost găsit şi într-o zonă de păşune izolată din Namibia, în sudul Africii, în 2011.

Experţii au afirmat la acea vreme că, cel mai probabil, era vorba de un rezervor de combustibil sau de un rezervor flexibil care conţinea hidrazină – un propulsor extrem de volatil – provenind de la o rachetă fără echipaj uman.

Editor : M.B.