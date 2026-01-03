Live TV

venezuela Vladimir Padrino caracas
Ministrul Apărării din Venezuela cheamă la arme toate forțele. Spune că țara lui a fost „ținta celei mai criminale agresiuni militare din partea guvernului Statelor Unite ale Americii”. Oficialul de la Caracas anunță că armata nu se va preda. Iar ministrul de Interne a apărut la televiziunea de stat, purtând vestă antiglonț și cască, cerând oamenilor să rămână calmi.

Vladimir Padrino, ministrul Apărării din Venezuela: „Forțele Armate Naționale ale națiunii bolivariene informează întreaga lume că, în primele ore ale dimineții de astăzi, 3 ianuarie, națiunea venezueleană a fost ținta celei mai criminale agresiuni militare din partea guvernului Statelor Unite ale Americii. Până în acest moment, barbaria forțelor invadatoare, care au profanat pământul nostru sacru, în zonele Fuerte Tiuna, Caracas, statele Miranda, Aragua și La Guardia, a constat în lansarea de rachete și proiectile din elicoptere de luptă asupra unor zone urbane civile, de unde strângem deja informații privind răniții și morții. 

Vom pune în funcțiune toate capacitățile noastre pentru apărarea integrală a națiunii. Pentru a restabili ordinea și pacea, vom activa pe întreg teritoriul național, într-o perfectă fuziune populară, militară și de ordine publică, o desfășurare masivă a tuturor sistemelor de armament terestre, aeriene, navale, fluviale și de rachete pentru apărare”. 

Diosdado Cabello, ministrul de Interne al Venezuelei: „Din partea acestui popor minunat, le cer oamenilor să rămână calmi. Aveți încredere în conducerea noastră, aveți încredere în liderii noștri militari și politici în situația pe care o traversăm. Calm, să nu cadă nimeni în disperare, să nu ușureze nimeni lucrurile inamicului invadator. 

Dincolo de oricare dintre noi, există un popor organizat care știe ce are de făcut. Sperăm ca lumea să reacționeze la acest atac. Sperăm ca organizațiile internaționale să facă publică complicitatea lor cu acest atac al invadatorului. În cele din urmă, după aceste atacuri, vom câștiga. Trăiască patria!”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, sâmbătă, după ce Nicolas Maduro a fost capturat într-o operațiune spectaculoasă coordonată de către forțele speciale din armata americană, că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. 

