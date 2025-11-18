Live TV

Olanda se pregătește de un posibil război: „Oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore. Se simt mai în siguranţă”

Data publicării:
Olanda armată
Foto: Profimedia

Cetăţenii olandezi vor primi începând de săptămâna viitoare o broşură oficială cu instrucţiuni despre cum să facă faţă primelor 72 de ore ale unei crize grave, de la atacuri cibernetice şi pene de curent până la inundaţii sau un potenţial conflict armat, relatează marţi agenţia EFE, citată de Agerpres. 

Broşura, denumită „Pregăteşte-te pentru o situaţie de urgenţă!”, are 33 de pagini şi va fi distribuită între 25 noiembrie şi 10 ianuarie, în cadrul unei campanii care îşi propune să sporească pregătirea populaţiei în Olanda (Ţările de Jos), o ţară despre care unii experţi în securitate afirmă că este „extrem de vulnerabilă” în cazul unor scenarii extreme, a anunţat guvernul interimar olandez la postul public NOS.

Documentul include sfaturi practice de urmat pentru ca cetăţenii să se poată descurca pe cont propriu în primele zile după o catastrofă, când autorităţile nu vor putea oferi asistenţă imediată întregii populaţii.

Iniţiativa răspunde unei dezbateri tot mai prezente în cadrul NATO şi are în vedere avertismentul secretarului general al Alianţei, Mark Rutte, care a susţinut că este necesar „să ne pregătim mental pentru război” în faţa ameninţării ruseşti.

Guvernul olandez a aprobat acest mesaj şi l-a extins pentru a include şi alte riscuri, precum pandemiile şi defecţiunile masive ale infrastructurii digitale, dar şi inundaţiile, ţinând cont de particularitatea geografică a Olandei, ţară ce are o parte din teritoriu sub nivelul mării.

Conţinutul broşurii include scenarii precum un atac cibernetic care lasă ţara fără electricitate, imposibilitatea comunicării cu membrii familiei, supermarketuri goale, benzinării închise şi incertitudine asupra disponibilităţii apei potabile.

Obiectivul urmărit, susţine ministrul interimar al apărării, Ruben Brekelmans, „nu este de a genera frică”, ci de a creşte rezilienţa cetăţenilor, întrucât, „dacă oamenii ştiu dinainte ce să facă în primele 72 de ore, se simt mai în siguranţă şi sunt mai bine pregătiţi”.

Cetăţenii olandezi sunt astfel sfătuiţi să aibă pregătit un kit de urgenţă cu copii ale documentelor de identitate, o hartă a cartierului lor, rezerve de apă şi alimente neperisabile, un aparat de radio cu baterii şi un fluier pentru a alerta echipele de salvare.

Ei sunt de asemenea îndemnaţi să-şi planifice dinainte unele acţiuni, cum ar fi de exemplu cine va lua copiii de la şcoală dacă este oprită comunicarea digitală sau cum să ajute vecinii cu mobilitate redusă şi ce trebuie făcut dacă transportul public este perturbat.

Ministrul olandez al apărării a insistat că, în cazul unui dezastru major, „niciun guvern nu poate ajuta pe toată lumea”, şi a avertizat că armata olandeză ar putea aloca mai multe resurse Europei de Est în anii următori, ceea ce ar putea creşte nevoia ca populaţia olandeză să acţioneze autonom în cazul unei crize.

O societate pregătită, mai justifică acelaşi ministru iniţiativa distribuirii broşurii, are şi un efect de descurajare, întrucât, „dacă un adversar ştie că un atac nu ne va destabiliza, îşi va da seama că nu mai are sens să încerce”.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
4
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Jandarmi bun
5
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Digi Sport
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
donald tusk sustine un discurs
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii...
Ninsoare în București,
Urmează cea mai rece zi din această săptămână, temperaturile scad...
Ultimele știri
Prima reacţie a Cameliei Voinea, după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. Sabrina Voinea îi ia apărarea
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid
Cartierele locuite de romi, declarate „zone cu risc ridicat” într-o țară din Europa. Poliția va putea face percheziții fără mandat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin sampanie GettyImages-477126141
Nevoit să găsească bani pentru război, Putin a mărit taxele pentru ruși. Legea votată de Parlamentul de la Moscova
incendiu dupa un Atac cu drone la Belgorod.
„E o nebunie”. Rușii își bombardează propriile orașe cu bombe ghidate nefuncționale, arată o interceptare a serviciilor ucrainene
311792604_489347256563737_713978623199635413_n
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca Alianța
Donald Trump
Donald Trump spune că este gata să bombardeze Mexicul: „Îmi convine”. Ce l-a nemulțumit pe liderul american
foto6
Armata ucraineană a publicat imagini din orașul Kostiantinivka, regiunea Donețk, devastat. „Așa arată iadul pe pământ”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat...
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Maşinile care se vor impozita triplu. Se aplică regula 'poluatorul plăteşte' din 2026
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
halmeu
Garda de Mediu: Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate...
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos