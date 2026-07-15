Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia frontului de 200 de zile”

Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că 72% dintre rotațiile trupelor de pe linia frontului au fost efectuate în conformitate cu ordinul care limitează durata serviciului în posturi la cel mult două luni. În același timp, a recunoscut el, există și excepții - militari care se află pe linia frontului fără rotație de 200 de zile sau mai mult.

Potrivit Ukrinform, comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a făcut această declarație pe Facebook.

„Urmăresc cu atenție problema rotațiilor soldaților noștri de pe linia frontului. Conform constatărilor grupurilor de monitorizare, dispunem în prezent de informații potrivit cărora 72% dintre rotații au fost efectuate în conformitate cu ordinul, asigurându-se că militarii rămân în posturile lor cel mult două luni”, a menționat el.

În același timp, potrivit comandantului-șef, unele brigăzi nu au reușit să pună în aplicare aceste schimbări. În special, a spus el, există aproximativ două duzini de militari în Forțele Armate care au rămas pe linia frontului fără rotație timp de 200 de zile sau mai mult.

Sîrski a asigurat că fiecare astfel de caz este investigat, situația este analizată și se caută soluții, adăugând că comandanții sunt obligați să depună toate eforturile pentru a asigura rotația la timp a trupelor.

„Da, în unele cazuri, înlocuirea trupelor aflate pe poziții din zona de luptă necesită o operațiune specială cu adevărat complexă, care implică mai multe echipe de operatori de drone, forțe speciale, unități de recunoaștere și altele, desfășurată sub acoperirea condițiilor meteorologice nefavorabile și a întunericului. Cu toate acestea, elementul cheie al acestor operațiuni îl reprezintă angajamentul comandantului. La urma urmei, există suficient personal instruit pentru astfel de rotații. Iar când este vorba de viața și sănătatea soldaților ucraineni și de tratarea echitabilă a oamenilor, este necesar să se ia toate măsurile posibile”, a subliniat el.

Comandantul-șef a subliniat, de asemenea, că oportunitatea menținerii pozițiilor ar trebui determinată exclusiv în funcție de eficacitatea utilizării lor, și nu de dragul unei „linii iluzorii pe o hartă”. Oleksandr Sîrski a făcut apel la comandanții de la toate nivelurile să furnizeze rapoarte sincere, să ia decizii responsabile și să acționeze prompt și decisiv pentru atingerea unui obiectiv comun.

După cum a relatat Ukrinform, el declarase anterior că Forțele Armate ale Ucrainei au capacitatea de a organiza trei schimburi de personal militar pentru a efectua rotații regulate la fiecare două luni.

Editor : Sebastian Eduard