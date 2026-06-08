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Oleksandr Sîrski: Ucraina a recucerit mai mult teritoriu decât a pierdut de-a lungul liniei frontului în luna mai

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oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
Generalul Oleksandr Sîrski afirmă că Rusia a pierdut peste 400.000 de soldați în 2025. Sursă foto: Facebook

Forțele ucrainene au recucerit cu aproape 100 de kilometri pătrați mai mult teritoriu decât au pierdut de-a lungul liniei frontului în luna mai, aducând câștigurile totale de la începutul anului 2026 la peste 600 de kilometri pătrați, a declarat comandantul-șef Oleksandr Sîrski pe 8 iunie.

Syrskyi nu a specificat cât teritoriu a fost eliberat de sub ocupația rusă în luna mai.

Anterior, într-o evaluare publicată pe 1 iunie, grupul ucrainean de monitorizare DeepState a afirmat că Ucraina a câștigat mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia în luna mai, marcând prima scădere netă lunară a avansurilor rusești din 2023, scrie Kyiv Post.

Situația de-a lungul liniei frontului rămâne complexă și în continuă schimbare, forțele ruse continuând să încerce să avanseze în estul și sudul Ucrainei, pe fondul unei intensificări semnificative a activității de luptă, a declarat Sîrski pe Facebook.

Cele mai intense lupte au loc în sectorul Pokrovsk din regiunea Donețk, în sectorul Oleksandrivka, situat la intersecția regiunilor Donețk, Zaporijie și Dnipropetrovsk, și în sectorul Huliaipole din regiunea Zaporijie, a declarat comandantul-șef.

Forțele ucrainene păstrează inițiativa în „anumite zone” ale frontului.

Forțele ucrainene au lovit peste 88.000 de ținte militare rusești și au ucis sau rănit peste 30.500 de soldați ruși în ultima lună. Operațiunile ucrainene de lovire în adâncime au vizat, de asemenea, 111 instalații rusești din domeniul militar-industrial, energetic și al infrastructurii petroliere, provocând pagube estimate la 1,058 miliarde de dolari.

În luna mai, Marina ucraineană a desfășurat aproximativ 1.500 de operațiuni pentru a asigura transportul civil în zona de luptă, permițând unui număr de 633 de nave să ajungă în porturile din Odesa și de-a lungul Dunării, a adăugat Syrskyi.

Rusia nu a reușit să câștige „niciun avânt real” în ofensiva sa de primăvară și nu a reușit să captureze în ultimele luni teritorii de dimensiuni similare cu cele ocupate în aceeași perioadă a anilor precedenți, a declarat generalul-maior în rezervă al armatei australiene Mick Ryan.

El a subliniat însă că a doua jumătate a anului, în special lunile de toamnă, vor arăta în ce măsură Ucraina și-a îmbunătățit eficacitatea militară în 2026, întrucât în acea perioadă au loc de obicei cele mai intense lupte.

Editor : Sebastian Eduard

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