Oligarhul fugar Ilan Șor promite 3.000 de dolari pe lună protestatarilor antiguvernamentali din Moldova. Reacția Poliției

Oligarhul fugar, condamnat pentru fraudă bancară, pro-rusul Ilan Şor, a anunțat din Rusia că va oferi „salarii de 3.000 de dolari pe lună” cetăţenilor din Republica Moldova pentru a se alătura protestelor anti-guvernamentale, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău. Scopul este acela de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din luna septembrie, relatează Reuters și Newsmaker.md.

Șor a declarat că va face plăţi zilnice fiecărui protestatar, totalizând 3.000 de dolari/lună, dacă aceştia vor începe să protesteze în Chişinău începând de sâmbătă.



"Da,... vă compensez în aşa fel încât deja de sâmbătă veţi simţi efectele victoriei pe care o vom obţine în curând", a spus el într-un clip video postat pe reţelele sociale. Conturile pentru plată vor fi deschise direct la locul protestului, a adăugat el.

Oligarhul fugar a declarat că manifestațiile vor continua „atât cât va fi nevoie” pentru a „alunga” Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de la guvernare.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a avertizat că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” și a îndemnat cetățenii să nu cadă în capcana promisiunilor ilegale, pentru a nu deveni subiecți ai investigațiilor.

„Fac apel la toți să ne întâlnim sâmbătă, ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale, cu corturi, unde vom sta atât cât va fi nevoie pentru a alunga această forță necurată galbenă. (…) Pentru a vă compensa timpul în care nu veți putea primi salariul, declar încă de astăzi: începând de sâmbătă, toți cei care susțin apelul nostru, indiferent de partidele și forțele politice care vor fi alături de noi în piață, vor începe deja de sâmbătă să primească un salariu lunar de 3000 de dolari. Când veți veni în piață, vom organiza foarte rapid deschiderea unui cont pentru voi și zilnic veți primi salariul pe cont, calculat din 3000 de dolari pe lună”, a declarat Șor într-un video publicat pe canalele de Telegram asociate lui.

„Incitare infracțională”

Poliţia din RMD a declarat, într-un comunicat, că mesajul lui Şor reprezintă o "incitare infracţională" şi a avertizat cetăţenii că riscă să fie anchetaţi dacă dau curs acestei oferte.



"Autorităţile nu vor permite grupurilor infracţionale să organizeze proteste ilegale menite să cauzeze haos şi violenţă. Orice încercare va fi respinsă ferm în cadrul legii", se arată în comunicatul poliţiei.



Chişinăul consideră că Şor, care a fost condamnat pentru contribuţia la furtul miliardului de dolari din sistemul bancar al ţării în 2014, este principalul agent de influenţă al Moscovei în RMD.



Oficialii RMD i-au interzis partidului său să participe la alegeri şi au interzis activele media care au legătură cu el.



La începutul lunii august, magistraţii Judecătoriei Chişinău au condamnat-o pe Evghenia Guţul, başcana unităţii teritoriale autonome Găgăuzia din RMD la şapte ani de închisoare într-un dosar privind finanţarea ilegală a partidului lui Ilan Şor.



Pe 28 septembrie, în RMD vor fi organizate alegeri parlamentare în care partidul de guvernământ îşi propune să păstreze majoritatea pentru a menţine traiectoria pro-europeană a ţării.

Contactă pentru un comentariu, purtătoarea de cuvânt a Partidului aflat la guvernare Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, a declarat pentru NewsMaker că formațiunea politică are încrederea că autoritățile vor documenta „conștiincios cazurile”.

„Corupția electorală trebuie pedepsită și justiția să își facă treaba”, a declarat Vlas.

