Oligarhul Ilan Şor anunţă că își închide „proiecte sociale” din Republica Moldova. Un analist explică următorii pași ai Kremlinului

Oligarhul fugar Ilan Şor, refugiat în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunţat luni că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Fostul deputat, care a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova prin interpuşi şi prin cumpărare de voturi, susţine că a luat această decizie întrucât preşedinta Maia Sandu şi partidul de guvernământ PAS „au blocat toate posibilităţile tehnice de a ajuta oamenii”.



„(…) Astăzi, cu inima grea, anunţ că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din R. Moldova, care tot acest timp i-au ajutat pe oameni să supravieţuiască (…). Fondurile pe care le transferăm sunt blocate total, angajaţii noştri sunt arestaţi — vedeţi şi ştiţi cu toţii acest lucru (…). Doar în ultimele şase luni, Sandu a blocat şi pur şi simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcţionat pentru susţinerea cetăţenilor Moldovei (…”), a scris Ilan Şor, potrivit Ziarului de Gardă.

Pe de altă parte, Ilan Şor anunţă crearea unui „front naţional comun” care îşi propune să dărâme puterea. „Prima sarcină este să-i scoată din închisoare şi din necaz pe cei persecutaţi de sandişti. Oamenii noştri nu-i vom lăsa şi nu-i vom uita. A doua sarcină — să dărâmăm regimul.

Ajutorul pentru oameni şi proiectele sociale vor fi reluate în totalitate imediat ce se va schimba această putere animalică, care îi persecută pe oameni doar pentru faptul că îi ajutăm (…)”, a promis Şor.

Explicație. Kremlinul pregătește noi proiecte

După anunţul oligarhului, analistul politic Vitalie Andrievschi a scris pe Facebook că „ieşirea lui Şor din scenă nu pare o decizie spontană, ci un element al unui proces mult mai amplu”. Acesta a explicat că Kremlinul încearcă acum „să-şi reseteze influenţa în R. Moldova, să scape de figurile toxice şi să pregătească proiecte noi, mai uşor de controlat”.

Şor a mai anunţat demisii iminente şi retragerea din funcţii a politicienilor şi activiştilor care făceau parte din sfera lui de influenţă. Nu este exclus să vedem o „resetare” pe scară largă a cadrelor pe care le folosea pentru a influenţa politica locală - arată analistul.

El sintetizează ce înseamnă anunţul lui Ilan Şor pentru Republica Moldova:

1. Era Şor în R. Moldova s-a încheiat. Schema de cumpărare a alegătorilor, bazată pe valize cu bani, nu mai funcţionează.

2. Curatorii ruşi îşi reorganizează strategia. Acest lucru poate însemna apariţia unor noi proiecte politice create „de la zero”.

3. Organele de drept din Moldova au demonstrat eficienţă. Blocarea reţelelor financiare l-a lipsit pe Şor de principalul său instrument de influenţă.

4. Câmpul politic se curăţă de cei mai distructivi actori. Demisiile oamenilor lui Şor sunt doar începutul.

„Şor nu mai poate juca rolul pe care l-a avut în ultimii ani. Fluxurile financiare sunt întrerupte, curatorii s-au schimbat, iar câmpul politic se transformă. Şi dacă anterior era un instrument convenabil de destabilizare, astăzi a devenit un activ împovărător, gălăgios şi problematic”, conchide analistul politic.

În 2015, după ce a fost ales primar de Orhei, Ilan Şor a deschis primele patru magazine sociale la Orhei. În timpul campaniei electorale din toamna anului 2016, dar şi în lunile care au urmat, proiectul a fost extins în mai multe oraşe din R. Moldova.

„Merişor” este unul dintre aşa-numitele proiecte sociale ale oligarhului, precizează Ziarul de Gardă, care în septembrie a scris că, timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roţi, care făceau parte din reţeaua „Merişor”, au activat la limita legii.

llan Şor, liderul fostului partid „ŞOR”, a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, în prezent acesta din urmă aflat în închisoare în Republica Moldova, unde a fost proaspăt extrădat din Grecia.

În ceea ce-l priveşte pe Şor, acesta a fost condamnat la 13 aprilie 2023 de magistraţii Curţii de Apel Chişinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupţie (PA), Ilan Şor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei (moldoveneşti) Băncii de Economii. Condamnarea definitivă a lui Şor a fost menţinută şi de Curtea Supremă de Justiţie (CSJ).

Şor a locuit o perioadă în Israel, iar acum se ascunde în Rusia.

