Live TV

Oligarhul Ilan Şor anunţă că își închide „proiecte sociale” din Republica Moldova. Un analist explică următorii pași ai Kremlinului

Data publicării:
Congress of the opposition Moldovan bloc "Pobeda" in the Moscow concert hall.
Ilan Șor / Sursă foto: Profimedia
Din articol
Explicație. Kremlinul pregătește noi proiecte

Oligarhul fugar Ilan Şor, refugiat în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunţat luni că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Fostul deputat, care a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova prin interpuşi şi prin cumpărare de voturi, susţine că a luat această decizie întrucât preşedinta Maia Sandu şi partidul de guvernământ PAS „au blocat toate posibilităţile tehnice de a ajuta oamenii”.
  
„(…) Astăzi, cu inima grea, anunţ că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din R. Moldova, care tot acest timp i-au ajutat pe oameni să supravieţuiască (…). Fondurile pe care le transferăm sunt blocate total, angajaţii noştri sunt arestaţi — vedeţi şi ştiţi cu toţii acest lucru (…). Doar în ultimele şase luni, Sandu a blocat şi pur şi simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcţionat pentru susţinerea cetăţenilor Moldovei (…”), a scris Ilan Şor, potrivit Ziarului de Gardă.

Pe de altă parte, Ilan Şor anunţă crearea unui „front naţional comun” care îşi propune să dărâme puterea. „Prima sarcină este să-i scoată din închisoare şi din necaz pe cei persecutaţi de sandişti. Oamenii noştri nu-i vom lăsa şi nu-i vom uita. A doua sarcină — să dărâmăm regimul.

Ajutorul pentru oameni şi proiectele sociale vor fi reluate în totalitate imediat ce se va schimba această putere animalică, care îi persecută pe oameni doar pentru faptul că îi ajutăm (…)”, a promis Şor.

Explicație. Kremlinul pregătește noi proiecte

După anunţul oligarhului, analistul politic Vitalie Andrievschi a scris pe Facebook că „ieşirea lui Şor din scenă nu pare o decizie spontană, ci un element al unui proces mult mai amplu”. Acesta a explicat că Kremlinul încearcă acum „să-şi reseteze influenţa în R. Moldova, să scape de figurile toxice şi să pregătească proiecte noi, mai uşor de controlat”.

Şor a mai anunţat demisii iminente şi retragerea din funcţii a politicienilor şi activiştilor care făceau parte din sfera lui de influenţă. Nu este exclus să vedem o „resetare” pe scară largă a cadrelor pe care le folosea pentru a influenţa politica locală - arată analistul.

El sintetizează ce înseamnă anunţul lui Ilan Şor pentru Republica Moldova:

1. Era Şor în R. Moldova s-a încheiat. Schema de cumpărare a alegătorilor, bazată pe valize cu bani, nu mai funcţionează.
2. Curatorii ruşi îşi reorganizează strategia. Acest lucru poate însemna apariţia unor noi proiecte politice create „de la zero”.
3. Organele de drept din Moldova au demonstrat eficienţă. Blocarea reţelelor financiare l-a lipsit pe Şor de principalul său instrument de influenţă.
4. Câmpul politic se curăţă de cei mai distructivi actori. Demisiile oamenilor lui Şor sunt doar începutul.

„Şor nu mai poate juca rolul pe care l-a avut în ultimii ani. Fluxurile financiare sunt întrerupte, curatorii s-au schimbat, iar câmpul politic se transformă. Şi dacă anterior era un instrument convenabil de destabilizare, astăzi a devenit un activ împovărător, gălăgios şi problematic”, conchide analistul politic.

În 2015, după ce a fost ales primar de Orhei, Ilan Şor a deschis primele patru magazine sociale la Orhei. În timpul campaniei electorale din toamna anului 2016, dar şi în lunile care au urmat, proiectul a fost extins în mai multe oraşe din R. Moldova.

„Merişor” este unul dintre aşa-numitele proiecte sociale ale oligarhului, precizează Ziarul de Gardă, care în septembrie a scris că, timp de mai bine de trei ani, mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roţi, care făceau parte din reţeaua „Merişor”, au activat la limita legii.
llan Şor, liderul fostului partid „ŞOR”, a fugit din Republica Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc, în prezent acesta din urmă aflat în închisoare în Republica Moldova, unde a fost proaspăt extrădat din Grecia.

În ceea ce-l priveşte pe Şor, acesta a fost condamnat la 13 aprilie 2023 de magistraţii Curţii de Apel Chişinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Conform Procuraturii Anticorupţie (PA), Ilan Şor urmează să restituie peste 5,2 miliarde de lei (moldoveneşti) Băncii de Economii. Condamnarea definitivă a lui Şor a fost menţinută şi de Curtea Supremă de Justiţie (CSJ).

Şor a locuit o perioadă în Israel, iar acum se ascunde în Rusia.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
apa cu noroi
1
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Cristiano Ronaldo își "păcălește creierul" la fiecare meci! De ce nu înghite niciodată apa
Digi Sport
Cristiano Ronaldo își "păcălește creierul" la fiecare meci! De ce nu înghite niciodată apa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu. Foto: Profimedia
Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând”
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de către drone ruseşti
bombing of Gaza on 4 October 2025
Alertă în Republica Moldova. Două drone au încălcat spațiul aerian al țării, măsurile luate de autorități
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Planul de pace de la Geneva a ajuns oficial la Moscova, anunță Dmitri Peskov
Primele imagini cu drona prăbușită la Vaslui. Foto Captură video
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova
Recomandările redacţiei
FED GEORGESCU ALBA IULIA 011225 R14_00138
Tensiuni la Alba Iulia de 1 Decembrie: îmbrânceli și scandări pentru...
ben hodges profimedia-0478130954
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce...
Călin Georgescu.
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la...
INSTANT_PARADA_FINAL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, întrebat despre lipsa unui șef la Ministerul Apărării...
Ultimele știri
Rusia, pe picior de egalitate cu Guyana, Guineea sau Nigeria în privința numărului de cazuri de HIV
Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili
Klaus Iohannis nu a onorat invitația de a participa la parada de Ziua Națională. Anunțul lui Nicușor Dan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica lui Jason Statham, selfie senzual în camera de hotel: „Rio, mi-ai furat inima!”. „Zeiță!”, i-au...
Cancan
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Ionel Ganea, după accidentul înfiorător în care și-a pierdut viața copilul său. Dialog...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Cele mai categorice victorii din istoria derby-urilor Dinamo – Steaua: „Au câștigat campionatul la un singur...
Adevărul
Noile poduri construite în România fac furori. Investițiile majore au devenit emblemele unor orașe
Playtech
Lista completă a meseriilor care intră în grupa II de muncă în 2025. Ce profesii au fost adăugate și ce...
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
A recunoscut chiar înaintea meciului de la Mondial: Danemarca nici nu se compară cu România!
Pro FM
Cine este Mary Austin, marea iubirea a lui Freddie Mercury. Cum arată viața ei acum, la 34 de ani de la...
Film Now
Cum arată şi ce vârstă au copiii lui Vin Diesel. Fiica cea mare, Hania, are 17 ani
Adevarul
Cât pierde din valoare în 5 ani un BMW X5 sau un iPhone. Provocări pentru colecționari și investitori
Newsweek
Cine a luat un bonus-record la pensie de 480.000 lei? Cât iei în plus la pensie dacă ai muncit 25-40 ani?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...