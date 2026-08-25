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Omanul şi Iranul discută un „coridor de navigaţie temporar” şi o operaţiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz

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Strait of Hormuz multi colored political map. Waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman. Foto: Profimedia
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Miniştrii de externe iranian şi omanez au discutat marţi un acord-cadru care stabileşte un coridor de navigaţie temporar în Strâmtoarea Ormuz şi prevede o operaţiune de deminare pe această cale navigabilă strategică pentru comerţul global, se arată într-o declaraţie comună a celor două țări.

Cele doua ţări riverane încearcă să reglementeze navigaţia prin strâmtoare, încă blocată de Teheran şi aflată în centrul conflictului din Orientul Mijlociu.

Ministrul de externe omanez, Badr al-Busaidi, a declarat pe X că speră „să anunţe în curând” un nou coridor de navigaţie, precum „aranjamente practice pentru restabilirea siguranţei navigaţiei”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Orice „soluţie permanentă” va trebui să se bazeze pe memorandumul de înţelegere semnat între Teheran şi Washington în iunie, care a eşuat între timp şi pe care Iranul continuă să îl ia ca referinţă, a adăugat el.

Ministrul al-Busaidi şi omologul său Abbas Araghchi au discutat la Teheran despre „un cadru etapizat”, potrivit unei declaraţii publicate de Muscat.

Acest cadru va include „stabilirea unui coridor de navigaţie temporar comun prin Strâmtoarea Ormuz şi un acord pentru implementarea unui proiect comun de deminare a strâmtorii”.

Negocierile vor continua pentru a stabili un coridor „permanent” şi definirea „gestionării viitoare a strâmtorii”, precum şi pentru un mecanism de „furnizare a serviciilor de navigaţie şi de securitate necesare”, se mai spune în declaraţie.

Cele două ţări au subliniat, de asemenea, importanţa angajării de discuţii comune cu celelalte state riverane Golfului Persic.

Acest anunţ vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump a reafirmat pe reţeaua sa Truth Social că, potrivit Marinei americane, „toate minele au fost îndepărtate şi/sau distruse în apele internaţionale ale Strâmtorii Ormuz”.

„Iranul a fost informat că orice vas care plasează noi mine noi va fi distrus”, a adăugat el.

Editor : B.P.

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