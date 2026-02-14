„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”, avertizează ministrul chinez de Externe. Cum vede Beijingul relațiile cu UE și SUA

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, asupra „turbulenţelor crescânde” din ultimul an, spunând că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. El a vorbit despre dorința Beijingului ca războiul din Ucraina să se încheie și despre necesitatea reformării organizaţiilor internaţionale, în special a ONU, relatează The Guardian.

Şeful diplomaţiei chineze a salutat faptul că „uşa dialogului este în sfârşit deschisă” în privinţa conflictului din Ucraina, îndemnând părţile să „ajungă la un acord de pace cuprinzător, durabil şi obligatoriu”, potrivit News.ro.

Wang Yi a explicat că punctul de vedere al Chinei este că „trebuie găsită o soluţie politică”, dar a subliniat că Beijingul nu este implicat direct.

El a afirmat însă că susţine negocierile şi continuă să transmită un mesaj clar că Beijingul doreşte încetarea ostilităţilor cât mai curând posibil.

„Cred că acum se discută problemele reale”, menţionat el.

În discursul de la MSC, Wang Yi a menţionat că există „peste 60” de conflicte la nivel mondial.

În ceea ce priveşte Gaza, el a afirmat că „punerea în aplicare a încetării focului şi reconstrucţia vor necesita eforturi neîncetate pentru a implementa soluţia celor două state şi a restabili dreptatea pentru poporul palestinian”.

Referindu-se la Iran, el a spus că situaţia de acolo „are un impact direct asupra păcii” şi că părţile „ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi să evite crearea de noi conflicte”.

Menţionând Venezuela, Wang a afirmat, într-o critică voalată a SUA, că „linia roşie a statului de drept internaţional nu trebuie depăşită”.

China, a asigutat Wang, va încerca să fie „o forţă de încredere pentru stabilitate” şi a insistat că „China şi Europa sunt partenere, nu rivale”.

„Atât timp cât vom ţine minte acest lucru, vom putea face alegerile corecte în faţa provocărilor”, a subliniat el.

Apoi, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, întrebat despre Ucraina, diplomatul de top al Chinei a afirmat cu tărie, în mod curios, că Europa ar trebui să se implice direct în negocieri şi să nu fie marginalizată în acest proces, un lucru pe care mulţi lideri europeni îl vor saluta cu siguranţă.

„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”

Wang Yi a avertizat că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. Ca şi secretarul american de stat Marco Rubio înaintea lui, şi Wang a vorbit despre necesitatea reformării organizaţiilor internaţionale, în special a ONU, dar a subliniat că aceasta trebuie să continue să funcţioneze.

El a spuns că ONU „nu este perfectă în forma sa actuală, dar rămâne cea mai universală şi autoritară” organizaţie de acest gen. În plus, diplomatul de top al Chinei a punctat că problema principală nu este ONU în sine, ci „anumite ţări care caută să amplifice diferendele şi dezacordurile” şi „să alimenteze confruntarea între blocuri şi chiar să reînvie mentalitatea Războiului Rece”. El nu a numit aceste ţări.

Acesta a adăugat că este evident că ţările sunt diferite, dar „nu există niciun motiv pentru care ţările nu se pot respecta reciproc şi nu pot contribui la succesul reciproc”. Totodată, a pledat pentru susţinerea „multilateralismului”, deoarece „monopolizarea puterii de către câteva ţări este pur şi simplu nepopulară”.

„Trăim într-o lume multipolară şi trebuie să practicăm un multilateralism adevărat”, punctat el.

În ceea ce priveşte relaţiile dintre China şi SUA, Wang Yi a spus că ţara sa doreşte să se ghideze după principiile „respectului reciproc, coexistenţei paşnice şi cooperării voluntare”.

El a afirmat că „îndeplinirea acestui obiectiv depinde în ultimă instanţă de SUA”, dar este încurajat de faptul că Trump „a dat dovadă de respect” faţă de Xi şi China în recentele sale declaraţii.

Wang a prezentat două scenarii alternative: o cooperare „rezonabilă” între cele două ţări, care să le extindă interesele, ceea ce, spune el, ar fi „cel mai bun rezultat atât pentru cele două ţări, cât şi pentru lume”, sau o „decuplare agresivă de China” într-un mod „pur emoţional şi impulsiv”.

În ceea ce priveşte relaţiile cu UE, el a apreciat că China şi UE „sunt parteneri care nu sunt rivali sistemici sau concurenţi strategici”. Wang a avertizat că este „o gândire foarte negativă” să vezi China ca un rival al UE şi crede că ar fi „toxic” ca această naraţiune să fie amplificată şi mai mult.

Solicitând o politică „pozitivă şi pragmatică” din partea Washingtonului, el a afirmat că cel mai bun rezultat pentru ambele părţi ar fi cooperarea.

„Cealaltă perspectivă este aceea de a căuta decuplarea de China şi întreruperea lanţurilor de aprovizionare şi de a se opune Chinei în toate aspectele, într-un mod pur emoţional şi impulsiv”, a afirmat Wang Yi în cadrul Conferinţei de securitate de la München.

Editor : C.L.B.