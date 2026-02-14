Live TV

„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”, avertizează ministrul chinez de Externe. Cum vede Beijingul relațiile cu UE și SUA

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi. Foto: Profimedia
Din articol
„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, asupra „turbulenţelor crescânde” din ultimul an, spunând că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. El a vorbit despre dorința Beijingului ca războiul din Ucraina să se încheie și despre necesitatea reformării organizaţiilor internaţionale, în special a ONU, relatează The Guardian. 

Şeful diplomaţiei chineze a salutat faptul că „uşa dialogului este în sfârşit deschisă” în privinţa conflictului din Ucraina, îndemnând părţile să „ajungă la un acord de pace cuprinzător, durabil şi obligatoriu”, potrivit News.ro.

Wang Yi a explicat că punctul de vedere al Chinei este că „trebuie găsită o soluţie politică”, dar a subliniat că Beijingul nu este implicat direct.

El a afirmat însă că susţine negocierile şi continuă să transmită un mesaj clar că Beijingul doreşte încetarea ostilităţilor cât mai curând posibil.

„Cred că acum se discută problemele reale”, menţionat el.

În discursul de la MSC, Wang Yi a menţionat că există „peste 60” de conflicte la nivel mondial.

În ceea ce priveşte Gaza, el a afirmat că „punerea în aplicare a încetării focului şi reconstrucţia vor necesita eforturi neîncetate pentru a implementa soluţia celor două state şi a restabili dreptatea pentru poporul palestinian”.

Referindu-se la Iran, el a spus că situaţia de acolo „are un impact direct asupra păcii” şi că părţile „ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi să evite crearea de noi conflicte”.

Menţionând Venezuela, Wang a afirmat, într-o critică voalată a SUA, că „linia roşie a statului de drept internaţional nu trebuie depăşită”.

China, a asigutat Wang, va încerca să fie „o forţă de încredere pentru stabilitate” şi a insistat că „China şi Europa sunt partenere, nu rivale”.

„Atât timp cât vom ţine minte acest lucru, vom putea face alegerile corecte în faţa provocărilor”, a subliniat el.

Apoi, în cadrul sesiunii de întrebări şi răspunsuri, întrebat despre Ucraina, diplomatul de top al Chinei a afirmat cu tărie, în mod curios, că Europa ar trebui să se implice direct în negocieri şi să nu fie marginalizată în acest proces, un lucru pe care mulţi lideri europeni îl vor saluta cu siguranţă.

„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”

Wang Yi a avertizat că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. Ca şi secretarul american de stat Marco Rubio înaintea lui, şi Wang a vorbit despre necesitatea reformării organizaţiilor internaţionale, în special a ONU, dar a subliniat că aceasta trebuie să continue să funcţioneze.

El a spuns că ONU „nu este perfectă în forma sa actuală, dar rămâne cea mai universală şi autoritară” organizaţie de acest gen. În plus, diplomatul de top al Chinei a punctat că problema principală nu este ONU în sine, ci „anumite ţări care caută să amplifice diferendele şi dezacordurile” şi „să alimenteze confruntarea între blocuri şi chiar să reînvie mentalitatea Războiului Rece”. El nu a numit aceste ţări.

Acesta  a adăugat că este evident că ţările sunt diferite, dar „nu există niciun motiv pentru care ţările nu se pot respecta reciproc şi nu pot contribui la succesul reciproc”. Totodată, a pledat pentru susţinerea „multilateralismului”, deoarece „monopolizarea puterii de către câteva ţări este pur şi simplu nepopulară”.

„Trăim într-o lume multipolară şi trebuie să practicăm un multilateralism adevărat”, punctat el.

În ceea ce priveşte relaţiile dintre China şi SUA, Wang Yi a spus că ţara sa doreşte să se ghideze după principiile „respectului reciproc, coexistenţei paşnice şi cooperării voluntare”.

El a afirmat că „îndeplinirea acestui obiectiv depinde în ultimă instanţă de SUA”, dar este încurajat de faptul că Trump „a dat dovadă de respect” faţă de Xi şi China în recentele sale declaraţii.

Wang a prezentat două scenarii alternative: o cooperare „rezonabilă” între cele două ţări, care să le extindă interesele, ceea ce, spune el, ar fi „cel mai bun rezultat atât pentru cele două ţări, cât şi pentru lume”, sau o „decuplare agresivă de China” într-un mod „pur emoţional şi impulsiv”.

În ceea ce priveşte relaţiile cu UE, el a apreciat că China şi UE „sunt parteneri care nu sunt rivali sistemici sau concurenţi strategici”. Wang a avertizat că este „o gândire foarte negativă” să vezi China ca un rival al UE şi crede că ar fi „toxic” ca această naraţiune să fie amplificată şi mai mult.

Solicitând o politică „pozitivă şi pragmatică” din partea Washingtonului, el a afirmat că cel mai bun rezultat pentru ambele părţi ar fi cooperarea.

„Cealaltă perspectivă este aceea de a căuta decuplarea de China şi întreruperea lanţurilor de aprovizionare şi de a se opune Chinei în toate aspectele, într-un mod pur emoţional şi impulsiv”, a afirmat Wang Yi în cadrul Conferinţei de securitate de la München.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
marcel ciolacu sustine un discurs
3
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
medici in spital
4
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Digi Sport
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen.
Marco Rubio, discurs la Conferința de Securitate la Munchen: „SUA nu vor aliați slabi. Europa trebuie să se poată apăra singură”
photo-collage.png (64)
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele Chinei. Washingtonul, mai izolat ca niciodată
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz. Macron: „Europa să-și definească regulile de coexistență cu Rusia”
drapelul chinei
China pretinde că este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România
Recomandările redacţiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen...
operator drona ucraina
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o...
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Ciolacu, ieșire nervoasă după revizuirea făcută de INS: Ilie...
militari români
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă acuzaţiilor că România cumpără...
Ultimele știri
Daniel Băluţă: O grămadă de oameni când aud de domnul Bolojan fug, la fel cum fugeau de Jupuitu în Moromeţii când venea să ia fonciirea
Lucrările la Planșeul Unirii ar putea fi finalizate înainte de termen. Băluță: Cu cel puțin 4-5 luni înainte
SUA încă nu ştiu dacă Rusia e serioasă privind încheierea războiului din Ucraina, susține Marco Rubio
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Coșmarul operațiilor pentru o actriță britanică. Încearcă să-și reconstruiască fața, după ani de vicii...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: “Nu îmi pun speranţe să...
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul a fost identificat
Pro FM
Paris Hilton rupe tăcerea despre prietenia cu Britney Spears: „Ne-au distrus, dar ne-au făcut puternice”
Film Now
Frankie Muniz, copilul-vedetă al anilor 2000, spune că plecarea de la Hollywood i-a salvat viața: "Norocos că...
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Pensia militară medie pentru limită de vârstă este 5.800 lei, dublu față de pensia „normală”. Când vor crește?
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online