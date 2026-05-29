OMS a identificat tratamente şi vaccinuri experimentale împotriva virusului Ebola. Urmează teste în cadrul unor studii clinice

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a recomandat acordarea priorităţii pentru trei tratamente experimentale împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, inclusiv MBP134 de la Mapp Biopharmaceutical, maftivimab de la Regeneron şi remdesivirul antiviral de la Gilead Sciences, acesta din urmă folosit şi în timpul pandemiei de Covid-19, relatează Reuters.

OMS a declarat joi că medicamentele şi alte vaccinuri candidate urmează să fie evaluate în cadrul studiilor clinice pentru a genera date privind utilizarea lor.

Agenţia şi experţii externi au lucrat la identificarea mai multor „candidaţi” în acest sens.

Măsura vine pe fondul continuării epidemiei în Republica Democratică Congo, fiind raportate cazuri şi în Uganda.

În prezent, nu există vaccinuri sau terapii aprobate specific pentru boala cauzată de virusul Bundibugyo, a declarat OMS, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Stocul de maftivimab se află deja în RDC, în cazul în care OMS va dori să îl utilizeze pentru tratament imediat sau ca o componentă suplimentară a studiului, a declarat Regeneron într-un comunicat.

În ceea ce priveşte prevenirea, obeldesivirul, un antiviral oral experimental al Gilead, a fost evidenţiat ca o prioritate pentru utilizarea postexpunere la persoanele care au intrat în contact cu cazuri confirmate, deşi eficacitatea sa va depinde de o urmărire riguroasă a contactelor.

Dintre vaccinuri, un candidat cu o singură doză cunoscut sub numele de rVSV Bundibugyo, dezvoltat de Iniţiativa Internaţională pentru Vaccinul împotriva SIDA, a fost considerat cel mai promiţător.

Cu toate acestea, este puţin probabil ca acesta să fie gata pentru testare în următoarele şapte până la nouă luni, a declarat agenţia.

Un alt candidat, ChAdOx1 Bundibugyo, dezvoltat de Universitatea Oxford şi Institutul Serum din India, ar putea fi disponibil pentru testare în două până la trei luni, deşi sunt încă necesare date suplimentare obţinute pe animale.

OMS a analizat, de asemenea, utilizarea potenţială a vaccinului Ervebo al Merck, singurul vaccin autorizat împotriva Ebola, dar a declarat că acesta nu ar trebui utilizat în afara mediului de cercetare, deoarece dovezile privind protecţia împotriva virusului Bundibugyo rămân limitate şi neconcludente.

Consilierii OMS au recomandat, de asemenea, evaluarea terapiei combinate care utilizează un anticorp monoclonal împreună cu remdesivir.

Agenţia a declarat că în prezent colaborează cu autorităţile din Congo şi Uganda, alături de parteneri precum Africa CDC, pentru a concepe şi implementa studii clinice în conformitate cu standarde etice stricte.

Editor : Liviu Cojan

