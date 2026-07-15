OMS anunță primul studiu clinic al unui medicament antiviral împotriva Ebola

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că a început primul studiu clinic menit să evalueze eficacitatea unui medicament antiviral în cazul pacienților expuși la tulpina mortală a virusului Ebola care afectează Republica Democratică Congo, informează AFP și Agerpres.

Studiul, denumit EBO-PEP, urmărește să evalueze eficacitatea profilaxiei post-expunere (PEP) cu ajutorul antiviralului obeldesivir în cazul persoanelor care au intrat în contact cu cazuri confirmate de Bundibugyo, varianta virusului care se răspândește în prezent în RDC.

Astfel de studii clinice au loc atunci când un medicament promițător este testat pe oameni.

Medicamentul experimental, un preparat cu administrare orală dezvoltat de compania farmaceutică americană Gilead Sciences, a demonstrat eficacitate în modele preclinice împotriva virusurilor din familia filovirusurilor, care provoacă febre hemoragice.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmat lansarea studiului într-o postare pe platforma X.

„Fiecare descoperire începe cu speranță”, a scris directorul OMS. „Dacă acest tratament se dovedește eficient în cazul persoanelor cu risc ridicat după expunere, ar putea reprezenta un progres major” în prevenirea dezvoltării bolii la persoanele care au intrat în contact cu virusul, a adăugat el.

În prezent, nu există niciun vaccin sau tratament recunoscut pentru varianta Bundibugyo. Conform celor mai recente date oficiale furnizate de autoritățile sanitare din RDC, această tulpină rară a virusului Ebola a infectat peste 1.960 de persoane și a provocat moartea a peste 700.

Epidemia a fost declarată la 15 mai, în urma mai multor decese înregistrate în Ituri, o provincie bogată în resurse minerale din nord-estul țării, controlată de grupări înarmate.

Cazuri de Ebola – boală transmisă prin contact direct și prin fluide corporale – au fost depistate în cinci provincii din RDC, precum și în țara vecină, Uganda. Totuși, peste 90% dintre cazuri continuă să fie înregistrate în Ituri.

OMS a indicat că epidemia provocată de varianta Bundibugyo în RDC ar putea fi de două până la patru ori mai amplă decât sugerează cifrele oficiale.

Editor : Ș.A.