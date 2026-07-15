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OMS avertizează: Valul de căldură din Europa ar putea fi responsabil pentru peste 1.300 de decese. „Ucigașul tăcut” lovește continentul

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VALENCIA, SPAIN – August 17, 2025: Tourists and locals cool off in fountains and water misters as a heatwave sweeps across Spain, with temperatures in Valencia soaring above 40 degrees Celsius — the highest recorded since 1950. Credit: Eduardo Ripoll. Cre
Europa Occidentală, lovită de un val de caniculă. Foto: Profimedia
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Din articol
Recorduri istorice de temperatură Schimbările climatice și măsurile luate de autorități Zeci de persoane s-au înecat în Franța

Valul de căldură fără precedent din Europa, survenit la începutul verii, ar putea fi responsabil pentru sute de decese în plus, potrivit șefului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), notează BBC. Duminică au fost din nou doborâte recorduri de temperatură pe tot continentul – inclusiv în Germania, Polonia și Republica Cehă – pe măsură ce căldura extremă a continuat să avanseze spre est.

Într-o postare pe X, șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că, începând cu 21 iunie, au fost înregistrate peste 1.300 de decese suplimentare „legate de temperaturile ridicate din Europa”.

„Stresul termic este adesea numit «ucigașul tăcut» – iar locuințele, locurile de muncă și școlile din Europa nu au fost construite pentru astfel de temperaturi”, a spus el.

Duminică dimineață, Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că, începând de miercuri, în țară s-au înregistrat cu aproximativ 1.000 de decese mai multe decât se preconiza.

Multe dintre aceste decese suplimentare se înregistrează în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, a precizat agenția, după ce s-a constatat o creștere de 40% a numărului de persoane care au decedat la domiciliu.

„Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe Pământ, încălzindu-se de două ori mai repede decât media globală”, a avertizat Tedros.

Milioane de oameni de pe întreg continentul „trăiesc în prezent în condiții de căldură extremă, sute de persoane au murit, școlile sunt închise, rețelele electrice cedează”, a adăugat el.

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Recorduri istorice de temperatură

Duminică, Germania a înregistrat cea mai caldă zi din istorie pentru a treia zi consecutivă, după ce în estul țării s-au înregistrat 41,7 °C, conform datelor preliminare.

O stație meteorologică din Coschen, lângă granița cu Polonia, în estul landului Brandenburg, a înregistrat 41,7 °C în jurul orei 16:00, ora locală.

Republica Cehă a stabilit al doilea record de temperatură în două zile, înregistrând 41,1 °C la Doksany, la nord de Praga, a anunțat institutul meteorologic CHMI.

CHMI a declarat că se așteaptă ca valul de căldură să atingă apogeul duminică, fiind prognozate furtuni mai târziu în zonele vestice.

Polonia a doborât, de asemenea, recordul istoric de temperatură, cu 40,5 °C în orașul Slubice, a declarat duminică pentru agenția de știri AFP o purtătoare de cuvânt a Institutului de Meteorologie și Gospodărirea Apelor (IMGW).

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Schimbările climatice și măsurile luate de autorități

Schimbările climatice au fost responsabile pentru fenomenele meteorologice extreme, a afirmat Tedros, avertizând că Europa se încălzește la „o viteză dublă față de media globală”.

„Ca urmare a schimbărilor climatice și a încălzirii globale, fenomenul valului de căldură «care apare o dată într-o generație» se produce acum aproape anual”, a spus el.

El a îndemnat țările europene să „pună în aplicare planuri de acțiune privind sănătatea în condiții de caniculă”, ca parte a eforturilor de protejare a sănătății în contextul schimbărilor climatice.

Condițiile meteorologice extreme au determinat autoritățile europene să ia măsuri drastice pentru a preveni îmbolnăvirile cauzate de căldură.

Joi, festivalul de muzică olandez Defqon.1 a fost anulat în urma unei alerte de cod roșu fără precedent pentru căldură extremă.

La Paris, autoritățile au interzis consumul de alcool la pachet în spațiile publice și au anulat marșul Pride al orașului pentru a veni în sprijinul serviciilor de urgență suprasolicitate.

Interdicția a intrat în vigoare vineri la prânz, ora locală, înaintea meciului Franței cu Norvegia din cadrul Cupei Mondiale, și a durat până duminică dimineața.

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Zeci de persoane s-au înecat în Franța

Cel puțin 74 de persoane s-au înecat în Franța de la începutul valului de căldură, potrivit ministrului de Interne, Laurent Nuñez.

Majoritatea deceselor au avut loc în „corpuri de apă nesupravegheate, precum râuri, lacuri și iazuri”, a declarat acesta sâmbătă pentru ziarul Le Parisien.

Valul de căldură record din luna iunie a fost atribuit așa-numitului efect de „cupolă de căldură”.

Acest fenomen meteorologic determină coborârea aerului prin atmosferă, care se comprimă și se încălzește la contactul cu solul.

De asemenea, acest aer care coboară se usucă, ceea ce înseamnă că nu se pot forma nori, astfel încât razele puternice ale soarelui pot încălzi solul și mai mult.

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Editor : Ana Petrescu

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