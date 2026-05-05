Live TV

OMS caută 82 de pasageri ai cursei aeriene cu care a călătorit pacienta decedată după infectarea cu hantavirus pe nava de croazieră

Data publicării:
nava MV Hondius
Vasul de croazieră MV Hondius. Foto: Profimedia

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat marţi că a început demersurile pentru identificarea celor peste 80 de pasageri aflaţi la bordul avionului cu care o turistă olandeză infectată cu hantavirus a fost transferată de pe Insula Sfânta Elena spre oraşul sud-african Johannesburg, unde pacienta a decedat la spital, informează AFP.

Acea olandeză de 69 de ani, al cărei soţ de 70 de ani a murit la bordul navei de croazieră MV Hondius, fusese debarcată pe Insula Sfânta Elena pe 24 aprilie „cu simptome gastrointestinale”, apoi a fost îmbarcată într-un avion în ziua următoare cu destinaţia Johannesburg, în Africa de Sud, a precizat OMS.

Ea a murit la o zi după aceea, pe 26 aprilie, iar infectarea sa cu un hantavirus a putut fi confirmată luni. „Cercetări au fost demarate pentru a-i găsi pe pasagerii” avionului care a efectuat acea cursă aeriană, a adăugat OMS într-un comunicat.

Este vorba despre un zbor operat de compania sud-africană Airlink pe 25 aprilie, cu 82 de pasageri şi şase membri ai echipajului la bord, a dezvăluit directoarea de vânzări şi marketing a companiei Airlink, Karin Murray, notează AFP, citată de Agerpres.

OMS suspectează „o transmitere interumană între persoanele care au intrat în contact foarte apropiat”, a precizat directoarea interimară a departamentului de prevenţie şi pregătire pentru epidemii din cadrul organizaţiei, Maria Van Kerkhove.

O singură cursă aeriană pe săptămână asigură legătura între Johannesburg şi acea insulă izolată din Atlanticul de Sud, iar zborul durează aproximativ patru ore.

Autorităţile sud-africane i-au cerut companiei aeriene Airlink să îi informeze pe pasagerii acelei curse că vor trebui să contacteze Ministerul Sănătăţii, dacă nu au fost deja contactaţi de acesta, a adăugat Karin Murray.

MV Hondius, nava de croazieră suspectată că este un focar de hantavirus, ar urma să părăsească arhipelagul Capul Verde în orele următoare, după evacuarea medicală a doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, precum şi a unui pasager, considerat caz de contact apropiat cu un pacient decedat pe 2 mai.

Operatorul vasului de croazieră, Oceanwide Expeditions, a anunţat marţi seară că cele trei persoane vor fi evacuate medical cu două avioane spre Ţările de Jos.

După evacuarea lor, compania olandeză a precizat că nava MV Hondius va putea să plece din largul coastelor Republicii Capului Verde şi să se îndrepte spre Gran Canaria sau Tenerife, din Insulele Canare (Spania), „ceea ce va presupune trei zile de navigaţie”.

MV Hondius a plecat în călătoria sa din Ushuaia, din Argentina, spre arhipelagul Capul Verde, având la bord 88 de pasageri şi 59 de membri ai echipajului de 23 de naţionalităţi.

OMS a anunţat duminică trei decese pe acea navă - un cuplu de olandezi şi o turistă germană - asociate cu un posibil focar de infecţie cu hantavirus, care poate provoca un simptom respirator acut.

Citiți și:

Doi membri ai echipajului şi un pasager de pe nava de croazieră afectată de hantavirus vor fi evacuați în orele următoare, anunță OMS

Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Medicii explică ce riscuri există în România

Mesaj emoționant al unui blogger de pe nava afectată de hantavirus: „Tot ce ne dorim acum este să ne simțim în siguranță

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Prima dată în 124 de ani! Noul echipament al lui Real Madrid a "scăpat" pe internet
Digi Sport
Prima dată în 124 de ani! Noul echipament al lui Real Madrid a "scăpat" pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nava MV Hondius
Doi membri ai echipajului şi un pasager de pe nava de croazieră afectată de hantavirus vor fi evacuați în orele următoare, anunță OMS
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Medicii explică ce riscuri există în România
hantavirus
Mesaj emoționant al unui blogger de pe nava afectată de hantavirus: „Tot ce ne dorim acum este să ne simțim în siguranță”
profimedia-1096214429
Vas de croazieră, blocat în Atlantic din cauza suspiciunii de hantavirus: 3 pasageri morți. Debarcarea este interzisă
nava MV Hondius
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost infectați cu hantavirus
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A...
ilie bolojan parlament
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi...
Nicușor Dan.
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale...
George Simion
George Simion: „Ne putem asuma o guvernare atâta timp cât AUR este...
Ultimele știri
Preşedinta Bulgariei a anunțat că Rumen Radev va forma noul guvern de la Sofia
Mircea Abrudean, după decizia PNL de a intra în opoziție: „Nu vom gira decizii iresponsabile”
Oana Gheorghiu: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”. Mesaj după căderea Guvernului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
Răsturnare de situație! Anunț oficial despre jucătorul dat ca și plecat de la FCSB: ”Astea-s cuvintele lui...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cele două cuvinte ale lui David Popovici care i-au viralizat o postare. Peste 12 mii de aprecieri în câteva...
Adevărul
AUR cere funcția de premier pentru a intra la guvernare. George Simion: „Nu vrem să fim idioți utili”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Caz neverosimil în Europa! Și-au dat antrenorul afară a cincea oară, după 0-1 cu ultimul loc
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Tudor Chirilă, reacție dură după votarea moțiunii: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte...
Newsweek
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...