OMS: Riscul prezentat de hantavirus este „scăzut”. Situaţia nu e similară cu pandemia de COVID-19

Riscul generat de focarul de hantavirus identificat pe un vas de croazieră este „scăzut” pentru „restul lumii”, a declarat miercuri directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care consideră că această situaţie diferă foarte mult de începutul pandemiei de COVID-19.

Contactat de jurnaliştii de la AFP, în timp ce se afla la Geneva, despre nivelul de urgenţă asociat cu acel focar apărut la bordul navei MV Hondius din Oceanul Atlantic, Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat că „nu crede" că această situaţie medicală ar fi similară cu cea de la începutul pandemiei de COVID-19, potrivit Agerpres.

„Pentru moment, riscul pentru restul lumii este scăzut”, a adăugat directorul general al OMS.

„Avem în prezent (...) opt cazuri suspecte. Trei dintre pacienţi au fost evacuaţi în urmă cu doar câteva ore", a reamintit el, evocând doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, şi o persoană considerată caz de contact apropiat, care este asimptomatică. Cele trei persoane au fost evacuate miercuri din Capul Verde la bordul a două avioane medicale.

MV Hondius, care a călătorit între Ushuaia, în Argentina, şi arhipelagul Capului Verde, în largul coastei vest-africane, cu aproximativ 150 de persoane la bord, aştepta miercuri, după această evacuare medicală, permisiunea de a pleca spre Tenerife, în arhipelagul Canare, unde urmează să acosteze „în termen de trei zile", potrivit autorităţilor spaniole.

„De acolo, bineînţeles, ceilalţi pasageri se vor întoarce în ţările lor", a adăugat Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmând astfel declaraţiile făcute puţin timp mai devreme de ministrul spaniol al Sănătăţii, Monica Garcia Gomez.

„Avem deja la bord profesionişti din domeniul sănătăţii, inclusiv angajaţi ai OMS. Şi noi vom continua să le monitorizăm şi să le susţinem pe persoanele aflate la bord. Monitorizăm, de asemenea, situaţia din exteriorul navei", a adăugat directorul OMS, în contextul în care doi pasageri recenţi ai navei MV Hondius au fost testaţi pozitiv cu hantavirus în oraşele Johannesburg şi Zurich, unde au fost spitalizaţi.

