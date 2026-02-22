Live TV

Omul care l-a învins pe Donald Trump. Cine este Victor Schwartz, comerciantul de vinuri care a obținut în instanță anularea tarifelor

Data publicării:
Victor Schwartz
Victor Schwartz. Foto: Profimedia

Un mic comerciant de vinuri a anulat tarifele impuse de Donald Trump. Bărbatul este prezentat de presă drept „cel care l-a învins pe cel mai puternic om din lume” și a reușit să elimine taxele vamale, ajunse la niveluri nemaiîntâlnite din 1930. „Așteptăm cu nerăbdare rambursarea de către guvern a acestor tarife percepute în mod necuvenit" a scris Victor Schwartz după anunțul făcut de Curtea Supremă.

Victor Schwartz este proprietarul unei companii de vinuri din New York cu vechime de 40 de ani pe piața americană și cel care a devenit imaginea luptei importatorilor americanilor cu taxele lui lui Donald Trump.

Bărbatul a devenit reclamant principal pentru alte zeci de companii mici graf afectate de tarifele impuse de administrația americană, pentru că depind de produse din afara țării și riscau falimentul.

Reclamanții s-au cunoscut prin prisma firmei de avocatură care i-a reprezentat - o firmă non-profit de interes public. Cu toții au contestat în instanță tarifele, argumentând că Trump nu avea competența de a impune aceste taxe drastice fără votul Congresului.

Curtea Supremă le-a dat dreptate, cu o majoritate de 6 voturi pentru la 3 împotrivă. Sunt peste 300.000 de companii care cer acum rambursarea tarifelor.Este vorba despre 134 de miliarde de dolari pe care guvernul federal le-a încasat până la finalul lui 2025.

