Omul din fruntea armatei Kievului, văzut „ca un magician” după contraofensiva de la Harkov. Obiectivele de război ale lui Sirskîi

Sub umbra verde a coronamentului pădurii, generalul Oleksandr Sirskîi și-a permis un zâmbet trecător. Șeful Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei, un om cunoscut mai ales pentru hotărârea sa de fier, stăpânirea de sine și analiza rece a situației de pe câmpul de luptă, părea cuprins de o bucurie ascunsă. Poate că ultimul bilanț al victimelor din rândul trupelor ruse i-a bucurat sufletul de soldat, notează The Times.

În liniștea pădurii, Sirskîi a menționat că forțele sale au ucis sau rănit grav 183.500 de soldați ruși începând cu 1 ianuarie anul acesta, un bilanț care depășește numărul de 180.500 de soldați ruși despre care se estimează că au fost recrutați într-o perioadă similară.

Concentrarea sa asupra aspectelor matematice și mecanice ale uciderii era mai mult decât o simplă ilustrare a unui stil de comandă obsedat de detalii. În războiul de uzură, în care obiectivul Ucrainei este să ucidă mai mulți soldați ruși decât poate recruta președintele Vladimir Putin, forțând Kremlinul să recurgă la mobilizare, Sirskîi știe că trebuie să ucidă sau să rănească grav un număr de ruși care se ridică la patru cifre pe zi pentru ca planul să funcționeze.

„Obiectivul nostru principal este să ne asigurăm că inamicul suferă zilnic pierderi de peste 1.000 de oameni, morți sau răniți, pierderi atât de mari încât să depășească capacitatea inamicului de a-și reface forțele”, a explicat el.

Pe câmpurile de luptă pe care le comandă acest general, chiar și răniții au o soartă mai cruntă decât în conflictele anterioare. Mecanismele sinistre ale războiului cu drone din Ucraina au inversat raportul obișnuit de 1:3 între morți și răniți. Datele rusești interceptate de Direcția de Informații Militare a Ucrainei sugerează că 62% dintre victimele ruse din Ucraina sunt morți, iar 38% răniți.

Există și alte motive pentru care Sirskîi își poate permite o oarecare satisfacție. În luna mai, pentru prima dată din 2023, trupele ucrainene au câștigat treptat mai mult teritoriu decât au pierdut, inversând o tendință de trei ani caracterizată de avansuri treptate ale Rusiei. Mai mult, cu două zile înainte ca Sirskîi să acorde interviul pentru sursa citată, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol Kapotnia din Moscova.

Videoclipul cu atacul, cel mai recent dintr-o serie de lovituri cu drone de la distanță mare, arăta un capac mare de rezervor de petrol în aer pe fundalul unui nor de fum negru care se ridica în valuri. Imaginea a adus impactul atacului în conștiința globală, o arenă vitală în care se duce lupta pentru controlul narațiunii războiului.

Rafinărie lovită de Ucraina în Moscova. Foto: Profimedia Images

Au existat vești bune pentru general și mai aproape de casă. Dronele ucrainene de atac cu rază medie de acțiune și-au intensificat acțiunile de distrugere a resurselor logistice rusești până la o distanță de 241 de kilometri de linia frontului. În Crimeea, dronele au lovit depozite de combustibil, porturi, sisteme de apărare aeriană și rute cheie de aprovizionare, consolidând strânsoarea strategică lentă exercitată de Kiev asupra peninsulei.

După ce a îndurat o iarnă brutală marcată de război, această schimbare bruscă a sorții a determinat o reevaluare dramatică a șanselor Kievului. Mulți se întreabă, printre care și analiști militari cu experiență și comandanți NATO, dacă soarta războiului s-a schimbat.

Mai apropiat de stilul lui Cromwell decât de cel al cavalerilor, generalul se ferea să descrie războiul ca fiind într-un moment decisiv — cel puțin deocamdată. În schimb, el și-a exprimat dorința ca Putin să fie forțat să ajungă la un punct culminant, un moment din teoria războiului a lui Clausewitz în care o forță militară atinge apogeul energiei și al impulsului, pentru ca apoi să stagneze și să se prăbușească din cauza epuizării.

„Nu pot afirma categoric că războiul se apropie de un moment de cotitură”, a spus el. „Sperăm că va veni momentul în care inamicul își va mobiliza toate forțele, resursele și acțiunile, după care va urma epuizarea, iar apoi s-ar putea produce un moment de cotitură”.

Sirskîi a descris succint obiectivele sale de război: să mențină controlul asupra teritoriului, să ucidă un număr mai mare de ruși decât ar putea fi înlocuiți, să perturbe și să distrugă logistica rusă prin atacuri cu drone de rază medie și să slăbească economia Rusiei prin atacuri împotriva sectorului energetic și a complexului militar-industrial.

Aceste obiective se încadrează în strategia generală a Ucrainei, pusă în aplicare de cvartetul de personalități aflate în centrul efortului de război al Ucrainei: președintele Volodimir Zelenski, șeful său de cabinet, Kirilo Budanov, ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, și Sirskîi. Simplă ca concept, dar complexă în punerea în aplicare, strategia constă în apărarea agresivă a Ucrainei, într-un mod care să reducă la minimum pierderile teritoriale ulterioare, epuizând în același timp motivația lui Putin de a continua războiul, ceea ce va duce la un armistițiu și la începerea negocierilor în condiții avantajoase pentru Ucraina.

Această strategie nu s-a schimbat prea mult din 2023, dar Ucraina a devenit recent mult mai eficientă în punerea ei în aplicare. Schimbarea este reală, dar fragilă: Kievul nu mai pierde războiul, iar Rusia nu-l mai câștigă.

„Războiul este o competiție constantă”

Sirskîi recunoaște că această perioadă de avantaj s-ar putea să nu dureze. O descoperire inovatoare neașteptată ar putea schimba radical soarta războiului.

„Războiul este o competiție constantă, o competiție între tehnologii, economii și resurse, precum și o confruntare între armate”, a afirmat el. „Această competiție se manifestă sub forma unei curse pentru a ține pasul cu noile tipuri de armament, pentru care se dezvoltă apoi arme de contracarare. Este esențial să nu ne pierdem avantajul în niciunul dintre aceste domenii”.

Comandantul suprem al Ucrainei a declarat că nu a observat încă nicio schimbare în obiectivele generale de război ale Rusiei. Deși avansul trupelor ruse a încetinit dramatic în acest an, luptele intense continuă de-a lungul frontului, în special în interiorul orașului-fortăreață ucrainean Kosteantînivka din Donbas, unde trupele ruse care s-au infiltrat au câștigat recent teren.

„Comandamentul rus nu a renunțat la planurile sale de a ocupa teritoriul ucrainean”, a declarat Sirskîi. „Pur și simplu își ajustează calendarul operațiunilor. La fel ca anul trecut, își continuă operațiunile folosind unități de infanterie, aplicând tactica «celor o mie de tăieturi» în încercarea de a pătrunde cât mai adânc posibil în liniile noastre de apărare. Obiectivul lor principal rămâne în continuare ocuparea teritoriului nostru”.

Militari ucraineni folosesc drone ofensive pe frontul de sud, în Donbas, 17 august 2025. Războiul dronelor marchează un punct de cotitură în confruntarea cu Rusia. Foto: Profimedia

Sirskîi este implicat în activități militare încă din copilărie. Născut în 1965 în satul Novinki din regiunea Vladimir din Rusia, și-a petrecut anii de formare în Harkov, după ce tatăl său, militar într-o unitate antiaeriană, a fost transferat acolo în anii ’70. Sirskîi consideră în continuare că acest oraș ucrainean este casa sa.

În 1982 a fost admis la Școala Superioară de Comandă Militară din Moscova, una dintre cele mai prestigioase academii militare din Uniunea Sovietică, în cadrul cotei de studenți din Ucraina. După absolvire, în 1986, s-a întors în Ucraina în calitate de comandant al unui pluton de infanterie motorizată, iar în 1991 a depus jurământul militar de loialitate față de Ucraina.

În prima etapă a războiului, după anexarea de către Rusia a Crimeei și a unor zone din estul Ucrainei în 2014, a participat la operațiuni împotriva separatiștilor și a trupelor ruse din Donbas, fiind numit comandant al forțelor terestre ucrainene în 2019. Apoi, în februarie 2022, la începutul invaziei rusești pe scară largă, Sirskîi a devenit o figură centrală într-o bătălie care a schimbat cursul războiului. El o descrie ca fiind cel mai dificil moment al său: apărarea Kievului.

Adunând o forță eterogenă formată din unități improvizate și brigăzi, el a scos din arhivă planurile de apărare a orașului împotriva unui atac german din 1941, înainte de a organiza o flotilă ad-hoc de ambarcațiuni civile pentru a ajuta trupele ucrainene să blocheze accesul rușilor peste Rezervorul Kiev. Apoi le-a ordonat oamenilor săi să arunce în aer barajul de pe râul Irpin pentru a inunda axa de avans a inamicului către capitală și a bombardat pontonele folosite de ruși pentru a traversa apa. Un moment decisiv a avut loc în satul Moshchun, situat pe flancul Kievului, unde trupele lui Sirskîi au reușit să blocheze și apoi să respingă avangarda rușilor.

„Au fost câteva momente dificile în timpul războiului, dar Moshchun a fost probabil cel mai greu”, își amintește el. „Aveam moralul la cote maxime și eram pregătiți psihologic, gata să murim, dar hotărâți să învingem. A fost un val extraordinar de patriotism. Apăram capitala”.

Sirskîi a fost decorat cu medalia Erou al Ucrainei, cea mai înaltă distincție a țării, mai târziu în acel an, iar contraofensiva sa de succes din jurul orașului Harkov a consolidat încrederea lui Zelenski în capacitățile sale de comandă.

Un ofițer NATO care l-a văzut pe Sirskîi în acțiune, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat: „La Kiev era privit ca un magician după ce a dus la bun sfârșit contraofensiva de la Harkov. Acest lucru i-a consolidat autoritatea și i-a dat mai mult curaj în desfășurarea operațiunilor”.

Doi ani mai târziu, ofensiva lui Sirskîi din 2024 în regiunea Kursk din Rusia, deși s-a încheiat cu o retragere costisitoare, a scos în evidență și mai mult calitățile sale de comandant: îndrăzneală, securitate operațională strictă și planificare minuțioasă.

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„Afișează o atitudine dură și fără compromisuri”

Criticii lui Sirskîi, invocând bătăliile sângeroase pentru orașele pierdute, printre care Bahmut, Avdiivka și Pokrovsk, îl acuză de o abordare inflexibilă și de tip sovietic în ceea ce privește comanda: prea lent în retragerea trupelor din poziții imposibil de apărat și prea rapid în contraatac. Unii l-au acuzat că este nesăbuit în ceea ce privește viețile soldaților săi. Campaniile rusești de dezinformare au preluat și amplificat aceste critici.

El este convins că atacul este cea mai bună formă de apărare.

Militari ruși pe frontul de la Bahmut. Foto: Profimedia Images

„Trebuie să fim proactivi și să ne impunem în mod constant voința asupra inamicului prin operațiuni active”, a spus el. „Chiar și fără a avea un avantaj, trebuie să desfășurăm operațiuni defensive active și, acolo unde circumstanțele o permit, operațiuni ofensive”.

Uneori a fost comparat în mod defavorabil cu generalul Valerii Zalujnîi, pe care Sirskîi l-a înlocuit în funcția de comandant-șef în februarie 2024, la câteva luni după eșecul contraofensivei lui Zalujnîi din sudul Ucrainei.

Aliații lui Sirskîi consideră că aceste critici sunt nedrepte.

Un alt ofițer occidental care a observat modul de comandă al lui Sirskîi a declarat: „A fost criticat pentru că ar fi un general în stil sovietic, care își trimite oamenii la moarte ca un măcelar, spre deosebire de «marele om» Zalujnîi, iar acest lucru este nedrept”.

„Sirskîi este un om dur, care duce un război de uzură și vede războiul așa cum este el în realitate. El afișează o atitudine dură și fără compromisuri — iar dacă aceasta este atitudinea pe care o afișezi față de inamic, atunci vor exista și anumite consecințe pe plan intern”.

Cei care îl cunosc folosesc cuvinte precum „spartan”, „ascetic”, „meticulos” și „disciplinat” atunci când îl descriu pe general. Aflat în apropierea frontului, este cunoscut pentru faptul că își alină presiunea responsabilității prin antrenamente intense, precum și pentru obiceiul său de a fotografia răsăriturile și apusurile de pe frontul de est. Soarele și cerul sunt elixiruri familiare pentru oamenii care își petrec o mare parte din viață sub pământ.

Sirskîi este o persoană stăpână pe sine și își exprimă rar gândurile sau emoțiile. Ofițerii NATO îl descriu ca pe un comandant dur și capabil, care luptă cu înverșunare pentru a apăra Ucraina, încercând în același timp să maximizeze pierderile suferite de Rusia.

„Este un soldat adevărat, un general care dă tot ce are mai bun, reușind să țină la distanță și să lovească un inamic cu mult superior numeric”, a spus cineva care-l cunoaște. „Nu veți vedea, ci doar vă veți putea imagina ce se află în sufletul lui”.

Mai mulți ucraineni intervievați l-au descris pe Sirskîi ca fiind sub presiune.

Generalul-maior Oleh Apostol, comandantul forțelor aeropurtate ale Ucrainei, care îl cunoaște pe Sirskîi încă din 2022, a declarat: „Nu l-am văzut niciodată să se lase pradă emoțiilor. Chiar și în cele mai critice situații, își păstrează calmul”.

Un alt ofițer și-a amintit de un moment în care i s-a sugerat lui Sirskîi că ar putea contribui la îmbunătățirea imaginii sale publice dacă unei echipe de televiziune ucrainene i s-ar acorda accesul să-l filmeze în timpul uneia dintre vizitele generalului la soldații răniți. Acesta a respins categoric sugestia.

„Răniții noștri nu fac parte dintr-o campanie publicitară”, a spus el, apoi a vizitat răniții singur.

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„Nu putem câștiga singuri”

Succesele înregistrate de Ucraina în acest an nu se datorează doar unei strategii îmbunătățite de utilizare a dronelor pentru lovituri mai profunde, ci și unei combinații între intensificarea producției de drone și avantajul tehnologic.

De când Europa a preluat rolul de lider de la SUA în ceea ce privește finanțarea și echiparea Ucrainei, Kievul și-a intensificat achizițiile și producția de drone. În primele patru luni ale acestui an, Ucraina a achiziționat deja cu 300% mai multe drone de atac cu rază medie de acțiune decât în tot anul 2025, potrivit Ministerului Apărării, și intenționează să producă șapte milioane de drone proprii până la sfârșitul anului, dintre care peste 65% vor fi drone tactice de atac FPV.

Pe scurt, Ucraina dispune de mai multe drone kamikaze FPV decât numărul soldaților ruși aflați pe teritoriul său. Creșterea capacității lor de atac este acum superioară celei a rușilor, iar Sirskîi a declarat că forțele sale efectuează aproape de două ori mai multe misiuni FPV pe zi decât inamicul său.

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

„Este absolut esențial să folosim tehnologie de ultimă generație — aceasta îți oferă un avantaj”, a spus el. „În prezent, îi depășim pe inamici la numărul de drone FPV utilizate, într-un raport cuprins între 1,7 la 1 și 2 la 1”.

El a adăugat că marea majoritate a victimelor ruse au fost cauzate de drone, deși proporția deceselor atribuite anumitor sisteme de armament variază în funcție de condițiile meteorologice și de alte condiții de pe câmpul de luptă.

Consolidarea alianțelor a reprezentat, de asemenea, un sprijin pentru Ucraina.

„Având în vedere potențialul enorm al Rusiei, este important să nu ratăm oportunitățile de care dispunem și de care beneficiem datorită sprijinului partenerilor și aliaților noștri”, a declarat generalul, care comunică direct cu ofițeri de rang înalt din Occident, printre care și șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, Sir Richard Knighton. „La urma urmei, nu putem câștiga singuri”.

Cu toate acestea, deși dronele au schimbat fața câmpului de luptă, ele au paralizat totodată capacitatea ambelor părți de a desfășura ofensive de amploare. Pe câmpurile de luptă deschise din estul Ucrainei, dacă vremea o permite, orice concentrare de trupe la o distanță de până la 40 km de linia frontului este rapid detectată de dronele de recunoaștere, apoi distrusă.

„Acest lucru face imposibilă desfășurarea vehiculelor blindate, deoarece acestea ar fi distruse cu mult înainte de a ajunge la linia de luptă”, a recunoscut Sirskîi. „Așadar, în prezent, soldații noștri, la fel ca cei ai inamicului, sunt nevoiți, practic, să avanseze pe jos, la fel ca în Primul Război Mondial”.

În absența unui salt tehnologic care să anuleze avantajul dronelor – salt pe care ambele părți îl explorează –, rămâne dificil de imaginat cum ar putea vreuna dintre părți să rupă încă modelul unui război de uzură care le pune la încercare pragurile de durere națională. Deși Ucraina deține inițiativa în campania cu drone, aceasta se confruntă cu o lipsă cronică de trupe. Rusia are avantajul în ceea ce privește rachetele balistice, stocurile de artilerie și efectivele militare: se estimează că 721.300 de soldați ruși se află pe teritoriul ucrainean.

În plus, Putin rămâne intransigent față de propunerile privind negocierile de pace. Deși opțiunile sale sunt limitate, președintele rus ar putea totuși să prefere escaladarea conflictului în locul negocierilor.

„Nu trebuie să subestimăm inamicul”, a avertizat Sirskîi. „Rusia dispune de un potențial enorm, în primul rând în ceea ce privește sistemele sale de armament”.

Între timp, numărul victimelor continuă să crească. Raportul din acest an al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale arată că forțele ruse ar fi suferit, probabil, aproximativ 1,2 milioane de victime, dintre care până la 325.000 de morți, în perioada februarie 2022 – decembrie 2025.

Raportul a subliniat că nicio mare putere nu a înregistrat nici pe departe un număr atât de mare de victime în vreun conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Raportul a adăugat că Ucraina ar fi suferit, probabil, între 500.000 și 600.000 de victime într-o perioadă similară, dintre care se estimează că între 100.000 și 140.000 au fost uciși în luptă. Tendința indică faptul că, până la jumătatea acestui an, un total de peste două milioane de bărbați vor fi fost uciși, răniți sau vor fi dispărut fără urmă.

Având în vedere aceste cifre impresionante, sursa citată l-a întrebat pe Sirskîi care au fost lecțiile pe care le-a învățat din război, în cazul în care comandanții occidentali s-ar trezi într-o zi să lupte împotriva aceluiași inamic.

El a enumerat creativitatea operațională, spiritul ofensiv și implicarea tehnologică drept condiții necesare pentru victorie în bătăliile viitoare.

„Adevărul”, a adăugat el. „Fii sincer, chiar dacă succesul nu este întotdeauna garantat. Pe câmpul de luptă apar probleme și se înregistrează eșecuri. Trebuie să raportezi totul cu sinceritate și să ceri adevărul de la subordonații tăi”.

Cu toate acestea, în fruntea listei de lecții a lui Sirskîi se afla o cerință mai dură: tenacitatea.

„Nu renunța niciodată”, a spus el, „chiar și în cele mai critice situații”.

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Editor : A.M.G.