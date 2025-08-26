Live TV

ONU a creat un grup de experţi ştiinţifici pentru inteligenţa artificială

Data publicării:
inteligenta artificiala
FOTO: Shutterstock

Adunarea Generală a ONU a creat marţi un grup de experţi ştiinţifici privind inteligenţa artificială, care va fi însărcinat cu sprijinirea comunităţii internaţionale în vederea luării unor decizii informate în legătură cu acest subiect sensibil.

Preocupate de dezvoltarea rapidă a unor tehnologii revoluţionare care ar putea ameninţa democraţia şi drepturile omului, statele membre ONU şi-au luat angajamentul în septembrie anul trecut, prin „Pactul pentru viitor”, să creeze un astfel de grup de experţi, însărcinat cu facilitarea dialogului internaţional între guverne şi alţi actori din acest domeniu.

Printr-o rezoluţie adoptată marţi, Adunarea Generală a creat în mod formal acest „Grup ştiinţific internaţional independent privind inteligenţa artificială”, care urmează să furnizeze „evaluări ştiinţifice fondate pe dovezi, prin care vor fi sintetizate şi analizate studiile existente asupra promisiunilor, riscurilor şi repercusiunilor inteligenţei artificiale”, relatează Agerpres.

Raportul anual de sinteză elaborat de acest grup „va servi la facilitarea luării de decizii, fără a fi însă prescriptiv”, se mai precizează în document.

Mandatat de Adunarea Generală, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a salutat crearea „unui punct crucial între cercetarea la vârf în domeniul AI şi elaborarea politicilor'', urmează să lanseze un apel la candidaturi pentru a identifica cei 40 viitori membri ai grupului, care vor avea un mandat de trei ani.

„Prin furnizarea unor evaluări ştiinţifice riguroase şi independente (grupul) va sprijini comunitatea internaţională să anticipeze provocările şi să ia decizii informate privind modalitatea de reglementare a acestei tehnologii transformatoare'', a precizat purtătorul de cuvânt al secretarului general, Stéphane Dujarric.

Rezoluţia adoptată marţi instituie de asemenea un dialog anual mondial pe tema reglementării inteligenţei artificiale pentru „a pune în comun cele mai bune practici şi lecţii învăţate'' pe teme precum sisteme AI „sigure, securizate şi demne de încredere'', impactul acestora social şi economic sau ''controlul lor strict'' de către oameni.

Primul astfel de dialog va avea loc în marja summitului mondial privind AI, desfăşurat la Geneva în 2026.

