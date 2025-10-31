Live TV

ONU: Anul acesta numărul victimelor civile din Ucraina a crescut cu 30%. Care este principala cauză a morții

Aftermath of a Russian missile attack in Chernihiv
casă distrusă de o rachetp rusească, în Ucraina REUTERS/Maksym Kishka

Organizația Națiunilor Unite afirmă că anul 2025 a fost mai mortal pentru civilii din Ucraina decât anul trecut, cu o creștere de 30% a numărului de victime până în prezent.

Atacurile cu drone au cauzat o treime din totalul deceselor și rănilor înregistrate în rândul civililor, scrie DW.

„Acesta este din ce în ce mai mult un război tehnologic, un război cu drone”, a declarat Matthias Schmale, coordonatorul umanitar al ONU în Ucraina.

„Pe lângă teroarea războiului, sirenele, atacurile, este din ce în ce mai mult o luptă pentru supraviețuire”, cu acces limitat la bunuri de bază, a spus el.

El a adăugat că atacurile aeriene aproape zilnice ale Rusiei asupra instalațiilor energetice ucrainene sunt, de asemenea, îngrijorătoare, având în vedere că se apropie o iarnă mai rece.

„Distrugerea capacității de producție și distribuție a energiei la începutul iernii are un impact clar asupra populației civile și este o formă de teroare”, a spus el.

Planul de ajutor al ONU pentru iarnă, care vizează 1,7 milioane de persoane cu sprijin pentru încălzire și bani, este finanțat doar pe jumătate.

„Apelul meu către comunitatea internațională, având în vedere toate celelalte crize în curs, este să nu uitați de Ucraina, războiul nu s-a terminat și avem nevoie de finanțare previzibilă”, a spus Schmale.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

