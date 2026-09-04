ONU avertizează că se apropie un fenomen El Nino de proporții record. „Se amplifică sub ochii noștri”

Fenomenul climatic El Nino „se amplifică sub ochii noștri”, a declarat ONU. Conform celor mai recente prognoze, este aproape sigur că acest fenomen va doborî recordurile de temperatură, relatează The Guardian.

El Niño va fi probabil cel mai puternic din ultimii cel puțin 1.000 de ani și va adăuga și mai multă căldură într-o atmosferă în care temperaturile cresc deja rapid din cauza încălzirii globale. Această combinație înseamnă că anul 2027 este pe cale să bată recordul și să devină cel mai cald an înregistrat vreodată.

Agenția meteorologică a ONU a declarat că previziunile sale indică o probabilitate de aproape 100% ca El Nino să persiste până în februarie 2027, alimentat de temperaturile excepțional de ridicate ale Oceanului Pacific.



Este pentru prima dată când OMM exprimă un astfel de grad de certitudine, a precizat organizația.

Ce este un „super El Niño” și ce ar putea însemna acesta pentru clima globală?

Căldura crescândă generată de El Niño are deja consecințe, de la agravarea incendiilor forestiere din Indonezia până la slăbirea în intensitate a vitalelor ploi musonice din India. Efectele se vor răspândi la nivel global, de la un risc mai mare de incendii în Australia până la inundații mai intense în America de Sud.

Programul Alimentar Mondial a declarat în august că El Niño ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în situații de foamete acută.

Criza climatică, provocată de poluarea generată de combustibilii fosili, amplifică deja fenomenele meteorologice extreme și provoacă decese, cea mai extremă caniculă din istorie înregistrată lovind Europa în această vară și ducând la cel puțin 35.000 de decese. El Niño va accentua și mai mult aceste consecințe, amploarea fenomenului fiind descrisă ca fiind „cu adevărat uluitoare” și un eveniment de „nivel Godzilla”.

Un fenomen El Nino foarte puternic poate modifica semnificativ regimul precipitațiilor și al temperaturilor pe tot globul și poate alimenta fenomene meteorologice extreme, precum secete și taifunuri.



Deși este un fenomen natural și nu este legat direct de schimbările climatice provocate de arderea combustibililor fosili, El Nino poate fi intensificat de temperaturile mai ridicate ale oceanelor.

Cea mai mare anomalie înregistrată vreodată în era datelor satelitare

El Niño este un ciclu climatic natural în care schimbările de vânt deasupra Pacificului duc la creșterea temperaturii oceanului și la transferul unor cantități uriașe de căldură către atmosferă. Cele mai recente date, de luni, arată că temperatura oceanului din centrul fenomenului El Niño este cu 2,6 °C peste media pe 30 de ani.

Aceasta se apropie deja de cea mai mare anomalie înregistrată vreodată în era datelor satelitare, de 3,1 °C în 2015, cu câteva luni înainte de momentul în care se așteaptă atingerea vârfului.

Fenomenul va atinge apogeul spre sfârșitul acestui an

Se prevede că acest vârf va atinge aproximativ 4 °C în noiembrie, conform mediei a 14 modele diferite. Datele obținute din analiza coralilor, a inelelor de creștere ale copacilor și a documentelor istorice sugerează că niciun fenomen El Niño nu a atins acest nivel în ultimul mileniu, a declarat Zeke Hausfather, analist climatic. Orice anomalie de temperatură de peste 0,5 °C este clasificată ca fenomen El Niño.

O altă preocupare este faptul că cercetările recente arată că încălzirea globală intensifică acum ciclurile El Niño, care, la rândul lor, intensifică impactul crizei climatice.

„Fenomenul El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres. „Știința nu lasă loc de îndoială: planeta se află în ape necunoscute, iar aceste ape se încălzesc. Lumea se află în zona de pericol a fenomenelor meteorologice extreme. Acum, cursa se dă între riscurile în creștere și angajamentul nostru de a lua măsuri climatice și de a proteja oamenii. Trebuie să câștigăm această cursă.”

„El Niño are potențialul de a da o lovitură devastatoare comunităților și economiilor din întreaga lume”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) a ONU. „Vedem deja perturbări și devastări cauzate de secete și inundații și ne așteptăm ca aceste efecte să se amplifice pe măsură ce El Niño se intensifică.”

„Niciodată până acum, în cei 50 de ani de istorie ai OMM, nu am lansat o mobilizare atât de amplă împreună cu serviciile meteorologice și hidrologice naționale, care se află în prima linie a furnizării prognozelor și serviciilor menite să salveze vieți și mijloace de subzistență. Nu avem timp de pierdut.”

Cele mai actualizate prognoze la nivel mondial

Actualizările OMM privind El Niño reprezintă cele mai autorizate prognoze la nivel mondial și se bazează pe un consens al modelelor furnizate de centrele de predicție climatică din întreaga lume. Cea mai recentă actualizare, publicată joi, a indicat că fenomenul El Niño s-a consolidat și se va intensifica, devenind un „eveniment foarte puternic” în lunile următoare, cu „impacturi majore”, inclusiv inundații, secetă și căldură extremă, care vor continua până în 2027.

În unele zone, temperaturile oceanice de sub suprafață au înregistrat o valoare extraordinară, cu 8 °C peste medie, în iulie și la începutul lunii august.

Chris Jaccarini, de la Energy and Climate Intelligence Unit din Marea Britanie, a declarat: „Fenomenele meteorologice extreme de pe tot globul au determinat creșterea prețurilor la alimente, afectându-i cel mai grav pe cei mai săraci. Nu este vorba doar de alimentele pe care le importăm, ci și de cele pe care le cultivăm acasă.

„După cinci valuri de căldură și secetă pe scară largă, agricultorii britanici se confruntă acum cu cea mai slabă recoltă înregistrată vreodată în 2026. Și totuși, fără măsuri concrete, aceștia ar putea fi chiar anii buni. Dacă nu reducem rapid emisiile și nu consolidăm reziliența, impactul schimbărilor climatice va continua să se agraveze, fenomenul El Niño amplificând această tendință la fiecare câțiva ani.”

Editor : M.C