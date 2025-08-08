Live TV

ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore

Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Turk, a cerut, vineri, ca planul Guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate să fie oprit imediat”, relatează AFP, preluat de News.ro. 

Acest plan, adoptat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate israelian, „este contrar hotărârii Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) potrivit căreia Israelul trebuie să pună capăt ocupaţiei de îndată, să realizeze soluţia cu două state şi dreptul palestinienilor la autodeterminare”, acuză Volker Türk.

„Totul sugerează că această nouă escaladare va antrena deplasări forţate şi mai masive, şi mai sângeroase, şi mai multe suferinţe de nesusţinut, distrugeri smintite şi crime atoce”, a mai denunţat Înaltul Comisar al ONU.

Volker Turk este acuzat de către Israel de tendinţe propalestiniene şi a fost declarat persona non grata.

Eliberarea ostaticilor „fără condiții”

Volker Turk a cerut Guvernului israelian și să lase ajutorul internaţional să intre „fără oprelişti” în Fâşia Gaza „în loc să intensifice acest război”, pentru a salva astfel vieţi de civili.

Ostaticii luaţi la atacul de la 7 octombrie 2023 al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, „trebuie să fie eliberaţi imediat şi fără condiţii de către grupările armate palestiniene”, cere oficialul ONU.

Armata israeliană a distrus o bună parte a Fâşiei în represalii faţă de acest atac şi a ucis peste 61.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

„Palestinienii încarcerați arbitrar de către Israel trebuie să fie eliberaţi imediat şi fără condiţii”, a mai cerut totodată Volker Turk.

