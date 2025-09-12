Live TV

ONU este alarmată de situaţia din Coreea de Nord: „Niciun alt popor din lume nu este supus unor astfel de restricţii”

Kim Jong Un
Avertismente Execuții, violuri, lagăre, dispăruți

Suferinţe, represiuni şi frică. Situaţia generală a drepturilor omului s-a deteriorat în Coreea de Nord, avertizează ONU, vineri, într-un raport care relatează despre ultimii 10 ani de „de suferinţe, represiune şi frică în creştere” la care au fost supuşi locuitorii uneia dintre cele mai aspre dictaturi din lume.

În 2014, jurişti mandataţi de ONU au întocmit pentru prima dată un raport extrem de critic la adresa regimului nord-coreean, acuzându-l de crime împotriva umanităţii la scară largă. Preşedintele acestei comisii de anchetă a comparat crimele comise de regimul nord-coreean cu cele ale naziştilor, ale regimului apartheid şi ale Khmerilor Roşii, scrie Agerpres.

De atunci, informaţiile colectate de Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului arată că situaţia „s-a deteriorat chiar şi mai mult în multe cazuri”, cu un control sporit al guvernului asupra cetăţenilor săi.

Condus cu mână de fier de şapte decenii de dinastia Kim, regimul de la Phenian menţine un control foarte strict asupra populaţiei sale.

Avertismente

„Niciun alt popor din lume nu este supus unor astfel de restricţii”, conchide raportul, care se bazează în special pe sute de interviuri.

„Dacă RPDC (Republica Populară Democrată Coreeană) continuă pe aceeaşi linie, populaţia va fi supusă şi mai multor suferinţe, represiuni brutale şi frică”, a avertizat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, într-un comunicat.

Raportul citează exemple, printre care utilizarea crescută a pedepsei cu moartea, regrese importante în materie de libertate de exprimare şi acces la informaţie, cu pedepse mai severe, şi creşterea „supravegherii generale” a populaţiei în urma progreselor tehnologice.

Execuții, violuri, lagăre, dispăruți

Înaltul Comisar menţionează, de asemenea, o creştere a muncii forţate. El indicase deja anul trecut că, în anumite cazuri, aceasta ar putea fi încadrată la sclavie, o crimă împotriva umanităţii. Raportul publicat în 2014 documenta deja munca forţată printre alte încălcări generalizate ale drepturilor în Coreea de Nord, în special execuţii, violuri, tortură, foamete deliberată şi detenţia a 80.000-120.000 de persoane într-o reţea de lagăre.

Informaţiile despre lagărele de deţinuţi politici sunt foarte limitate, dar monitorizarea efectuată de Înaltul Comisar, inclusiv cu imagini din satelit, arată că există încă cel puţin patru.

Iar „soarta a sute de mii de persoane dispărute, inclusiv a cetăţenilor străini răpiţi, rămâne necunoscută”, subliniază raportul.

