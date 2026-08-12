ONU face apel la Rusia să permită Iabloko, singurul partid anti-război, să participe la alegerile parlamentare

Înaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului a făcut miercuri apel la Rusia să ridice interdicţia impusă singurului partid anti-război, Iabloko, de a participa la alegerile parlamentare din septembrie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Curtea Supremă a Rusiei a interzis luni partidului Iabloko să concureze la acest scrutin, privând alegătorii care se opun conflictului din Ucraina, care durează de patru ani şi jumătate, de posibilitatea de a cere încetarea acestuia prin intermediul buletinului lor de vot.

Această instanţă a admis astfel cererea unei formaţiuni naţionaliste favorabile Kremlinului, care depusese o contestaţie împotriva aprobării date de Comisia Electorală Centrală.

„Suntem profund îngrijoraţi de excluderea partidului Iabloko, unul dintre cele mai vechi partide politice ruse, de la alegerile parlamentare din septembrie”, a declarat Înaltul Comisariat pe platforma X.

„Facem apel la autorităţi să ridice această interdicţie”, insistă această structură a ONU.

Cei mai mulţi dintre oponenţii preşedintelui Vladimir Putin se află în închisoare, în exil sau au murit, iar Iabloko este singurul partid liberal care mai activează în Rusia.

Această formaţiune primise în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare sprijinul mai multor personalităţi ale opoziţiei care trăiesc acum în străinătate, între care Iulia Navalnaia, văduva opozantului Aleksei Navalnîi, decedat în condiţii obscure în 2024 în închisoare, ambii fiind clasaţi în categoria „extremiştilor” în Rusia.

Un sondaj realizat anterior în cursul acestui an credita Iabloko doar cu 3% din intenţiile de vot, un scor sub pragul de 5% necesar pentru a intra în Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus), notează EFE.

Editor : Liviu Cojan