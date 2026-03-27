ONU înființează un grup operativ pentru Strâmtoarea Ormuz și avertizează asupra riscului de criză alimentară globală

Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat, vineri, că înfiinţează un grup operativ pentru a concepe un mecanism care să menţină fluxul comercial prin Strâmtoarea Ormuz și a avertizat că perturbările cauzate de războiul din Iran riscă să provoace penurii alimentare mai mari şi crize umanitare la nivel mondial, transmite Reuters.

„Acţiunile imediate sunt esenţiale pentru a atenua aceste consecinţe”, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric.

Subsecretarul general al ONU, Jorge Moreira da Silva, director executiv al Biroului Naţiunilor Unite pentru Servicii de Proiect, va conduce proiectul, a precizat Dujarric.

Model după iniţiativele pentru Ucraina şi Gaza

El a spus că grupul operativ preconizat se va inspira din alte iniţiative ale ONU, între care Iniţiativa privind cerealele din Marea Neagră pentru Ucraina şi Mecanismul ONU 2720 pentru Gaza.

„Grupul operativ va lua acum legătura cu toate statele membre relevante pentru a vedea cum poate fi operaţionalizat acest lucru”, a declarat Dujarric. „Sperăm că toate statele membre implicate vor sprijini acest lucru, în special pentru binele oamenilor care sunt deja afectaţi”, a adăugat el.

Riscuri de criză alimentară globală

Întreruperea livrărilor de îngrăşăminte şi creşterea preţurilor la energie ameninţă cu noi scumpiri ale alimentelor în ţările vulnerabile, riscând un regres de ani de zile, chiar în timp ce multe dintre ele ieşeau din şocuri globale succesive, avertizează experţi ai ONU şi alţi specialişti.

O analiză publicată săptămâna trecută de Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat că alte zeci de milioane de oameni se vor confrunta cu foametea acută dacă războiul din Iran continuă până în iunie.

Editor : Ana Petrescu