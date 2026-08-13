ONU: Iulie este luna cu cel mai ridicat bilanţ al morţilor şi răniţilor în războiul din Ucraina din martie 2022

Forţele ruse au ucis sau rănit în luna iulie în Ucraina 3.047 de civili, cel mai ridicat bilanţ din martie 2022, imediat după începutul invaziei, potrivit raportului Misiunii de Observare a Drepturilor Omului a ONU în Ucraina (HRMMU), dat publicităţii joi.

În luna iulie, cel puţin 437 de civili au murit pe teritoriul aflat sub controlul Ucrainei şi 2.610 au fost răniţi, conform verificărilor misiunii, care a menţionat că bilanţul ar putea creşte şi care nu are acces în teritoriile ucrainene controlate de Rusia, relatează EFE, citată de Agerpres.

Aceasta reprezintă o creştere de 30% comparativ cu luna iunie şi chiar de 70% faţă de iulie 2025.

Bilanţul deceselor, luat separat, este cel mai ridicat din mai 2022, iar cel al victimelor minore este cel mai ridicat din aprilie 2022.

"În fiecare lună a acestui an, numărul civililor ucişi şi răniţi a crescut. Tendinţa s-a accelerat brusc în iulie. Numărul victimelor civile în iulie este cel mai mare pe care l-am documentat într-o singură lună din martie 2022", a declarat şefa HRMMU, Danielle Bell.

Potrivit acestei organizaţii, anul acesta violenţa legată de război a provocat 1.939 de morţi şi 10.638 de răniţi, ceea ce reprezintă o creştere de 44% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, când s-au înregistrat 1.434 de decese şi 7.216 de răniţi.

Este, de asemenea, mai mult decât dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, când au fost documentate 1.188 de decese şi 4.560 de răniţi. Unul dintre oraşele cele mai afectate de atacurile ruse a fost capitala Kiev, cu 54 de morţi şi 202 de răniţi într-o lună.

HRMMU a subliniat că şi victimele civile au crescut în Federaţia Rusă, unde autorităţile au raportat 79 de morţi şi 601 de răniţi din cauza atacurilor ucrainene în luna iulie, un fapt pe care misiunea ONU nu a putut să îl verifice în mod independent.

Comunicatul a subliniat că forţele ruseşti au crescut "în mod semnificativ" utilizarea rachetelor balistice şi de croazieră, lansând 429 în iulie, mai mult decât dublul faţă de luna anterioară.

Rachetele şi dronele cu rază lungă au rămas principala cauză a victimelor civile, provocând 38% din acestea, urmate de bombardamentele aeriene, aproape la egalitate cu impactul dronelor cu rază scurtă în apropierea frontului.

În total, de la începutul invaziei ruse pe 24 februarie 2022, HRMMU a verificat moartea a 16.876 de civili în urma atacurilor asupra teritoriului controlat de Ucraina, inclusiv 820 de copii, şi 51.273 de răniţi, dintre care 3.126 copii.

Editor : M.B.