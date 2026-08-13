Live TV

ONU: Iulie este luna cu cel mai ridicat bilanţ al morţilor şi răniţilor în războiul din Ucraina din martie 2022

Data publicării:
cladire distrusa in ucraina
Foto: dsns.gov.ua
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Forţele ruse au ucis sau rănit în luna iulie în Ucraina 3.047 de civili, cel mai ridicat bilanţ din martie 2022, imediat după începutul invaziei, potrivit raportului Misiunii de Observare a Drepturilor Omului a ONU în Ucraina (HRMMU), dat publicităţii joi.

În luna iulie, cel puţin 437 de civili au murit pe teritoriul aflat sub controlul Ucrainei şi 2.610 au fost răniţi, conform verificărilor misiunii, care a menţionat că bilanţul ar putea creşte şi care nu are acces în teritoriile ucrainene controlate de Rusia, relatează EFE, citată de Agerpres.

Aceasta reprezintă o creştere de 30% comparativ cu luna iunie şi chiar de 70% faţă de iulie 2025.

Bilanţul deceselor, luat separat, este cel mai ridicat din mai 2022, iar cel al victimelor minore este cel mai ridicat din aprilie 2022.

"În fiecare lună a acestui an, numărul civililor ucişi şi răniţi a crescut. Tendinţa s-a accelerat brusc în iulie. Numărul victimelor civile în iulie este cel mai mare pe care l-am documentat într-o singură lună din martie 2022", a declarat şefa HRMMU, Danielle Bell.

Potrivit acestei organizaţii, anul acesta violenţa legată de război a provocat 1.939 de morţi şi 10.638 de răniţi, ceea ce reprezintă o creştere de 44% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, când s-au înregistrat 1.434 de decese şi 7.216 de răniţi.

Este, de asemenea, mai mult decât dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, când au fost documentate 1.188 de decese şi 4.560 de răniţi. Unul dintre oraşele cele mai afectate de atacurile ruse a fost capitala Kiev, cu 54 de morţi şi 202 de răniţi într-o lună.

HRMMU a subliniat că şi victimele civile au crescut în Federaţia Rusă, unde autorităţile au raportat 79 de morţi şi 601 de răniţi din cauza atacurilor ucrainene în luna iulie, un fapt pe care misiunea ONU nu a putut să îl verifice în mod independent.

Comunicatul a subliniat că forţele ruseşti au crescut "în mod semnificativ" utilizarea rachetelor balistice şi de croazieră, lansând 429 în iulie, mai mult decât dublul faţă de luna anterioară.

Rachetele şi dronele cu rază lungă au rămas principala cauză a victimelor civile, provocând 38% din acestea, urmate de bombardamentele aeriene, aproape la egalitate cu impactul dronelor cu rază scurtă în apropierea frontului.

În total, de la începutul invaziei ruse pe 24 februarie 2022, HRMMU a verificat moartea a 16.876 de civili în urma atacurilor asupra teritoriului controlat de Ucraina, inclusiv 820 de copii, şi 51.273 de răniţi, dintre care 3.126 copii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
3
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
Biserică Germania
4
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât...
seismograf cutremur
5
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Digi Sport
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avertisment drona
A treia alertă de dronă într-o zi: avioane F-18 spaniole au fost ridicate în aer. Aparatul fără pilot a intrat 12 minute în România
dezertor
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost ucis în Sevastopol
Serviceman operates a drone. War in Ukraine. Operator controls the drone.
Comandantul brigăzii ucrainene K-2: „Pierderile rusești vor crește cu 50% odată cu venirea toamnei”
Vladimir Putin
Putin invocă „codul genetic al învingătorului” în timp ce rușii sunt tot mai obosiți de război, iar dronele ucrainene lovesc rafinării
fum dupa un atac ucrainean
Lovitură pentru Rusia: o rafinărie atacată de Ucraina și-a oprit complet activitatea. Ce efecte sunt așteptate
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Ministerul Energiei: Sistemul rămâne stabil după oprirea Reactorului...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu, atac la Sorin Grindeanu: „Ne minte în fiecare zi”...
jandarmi pe plaja
Turiști nemulțumiți că au fost evacuați de pe plaja din Costinești...
masina politie
Fiul lui Cristi Borcea, Patrick, a fost pus sub monitorizare...
Ultimele știri
Turiștii au ignorat steagul roșu și au intrat în mare. Polițiștii și jandarmii au intervenit pe litoral
Explozie la o fabrică de muniție de lângă Roma. Momentul deflagrației
„Consecințe monstruase”. Medvedev amenință singura țară cu care Rusia nu are un tratat de pace după cel de-al Doilea Război Mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat 'Romeo' de pe Transfăgărășan să iasă...
Fanatik.ro
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei...
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
Filipe Coelho, avertizat dur înainte de U Craiova – KuPS: „Nu are nicio scuză dacă ratează examenul european!”
Adevărul
O femeie a rămas fără pensie după ce a petrecut 680 de zile în Maroc. Instanța a decis că trebuie să...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Telenovela” Denis Drăguș la FCSB s-a încheiat
Pro FM
Travis Kelce, prima declarație despre nunta cu Taylor Swift: „Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, imaginea senzualității într-o rochie foarte decoltată. Fanilor nu le vine să creadă câți ani...
Adevarul
Judecătoare filmată la Untold în zona VIP, alături de omul de afaceri pe care îl judecă. Imaginile...
Newsweek
Isterie la pensie în toată țara. Pensionarii depun cereri pentru restituirea CASS. Ce zice Casa de Pensii?
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Modul în care e distribuită grăsimea corporală contează mai mult decât credeai. Ce au descoperit cercetătorii...
Digi Animal World
Imagine tulburătoare pe o plajă din New Jersey. 29 de rechini morți, descoperiți de o femeie
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”