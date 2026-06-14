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ONU: Mai a fost luna cu cele mai multe victime civile înregistrate în Ucraina de la începutul războiului

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Refugiați adăpost
Foto: Profimedia

În luna mai, în Ucraina s-a înregistrat cel mai mare număr de victime civile, răniţi şi morţi, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei în februarie 2022, conform datelor colectate de observatorii pentru drepturile omului ai ONU, transmite sâmbătă EFE.

Astfel, Misiunea ONU de Observare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) menţionează în raportul său lunar privind daunele aduse populaţiei că violenţa generată de război a cauzat în luna mai moartea a cel puţin 274 de civili şi rănirea altor 1.763.

„Intensificarea ostilităţilor şi folosirea pe scară largă a armelor de mare putere în zonele urbane au provocat un număr mare de civili ucişi şi răniţi în întreaga ţară”, a declarat directoarea misiunii, Danielle Bell.

Spre exemplu, pe 5 mai, un atac arian cu bombe asupra unei zone industriale din Zaporojie a provocat moartea a 12 civili şi a rănirea altor 42, iar la Kiev, 24 de persoane au murit şi cel puţin şapte au fost rănite când o rachetă a lovit, pe 14 mai, un bloc de apartamente.

„Daunele provocate populaţiei civile pe care le-am documentat nu s-au limitat la comunităţile din apropierea frontului. În oraşe din toată Ucraina, atacurile repetate cu rachete şi bombe au ucis şi rănit civili departe de zonele cu lupte terestre active”, a adăugat Bell.

În anii anteriori, numărul victimelor a crescut constant de la lună la lună primăvara şi vara, iar cifrele înregistrate până acum în acest an urmează acelaşi tipar, dar la un nivel semnificativ mai ridicat decât înainte, precizează comunicatul.

Deşi marea majoritate a victimelor din luna mai s-a înregistrat pe teritoriul controlat de guvernul Ucrainei, HRMMU a conformat că au existat civili ucişi şi răniţi pe teritoriul ocupat de Rusia.

În apropiere de linia frontului, atacurile cu drone cu rază scurtă de acţiune au fost principala cauză a victimelor civile, provocând cel puţin 64 de morţi şi 539 de răniţi în luna mai, mai mult ca în orice altă lună de la începutul războiului.

Editor : Sebastian Eduard

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