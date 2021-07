ONU: Nivelul foametei la nivel mondial s-a înrăutățit dramatic anul trecut. În Africa, 21% din populație este subnutrită

Nivelul foametei și al malnutriției la nivel mondial s-a înrăutățit dramatic anul trecut, majoritatea creșterii fiind probabil cauzată de pandemia COVID-19, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU) publicat luni.

După ce a rămas practic neschimbat timp de cinci ani, numărul persoanelor subnutrite a crescut la aproximativ 768 milioane anul trecut - echivalent cu 10% din populația lumii și o creștere de aproximativ 118 milioane față de 2019, se arată în raport, potrivit Reuters.

Autorizat de agenții ONU, inclusiv Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Programul Mondial pentru Alimentație (PAM) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), raportul este prima evaluare cuprinzătoare a insecurității alimentare și a nutriției de la apariția pandemiei.

„Din păcate, pandemia continuă să expună punctele slabe ale sistemelor noastre alimentare, care amenință viețile și mijloacele de trai. Nicio regiune a lumii nu a fost cruțată”, au arătat agențiile ONU într-o declarație comună.

Ediția din 2021 a „The State of Food Security and Nutrition in the World” a estimat că, pe baza tendințelor actuale, obiectivul ONU de eradicare a foametei până în 2030 va fi ratat cu aproape 660 de milioane de oameni. Acest număr este cu 30 de milioane mai mare decât într-un scenariu în care pandemia nu ar fi avut loc.

„Cele mai grave temeri ale noastre se împlinesc. Inversarea nivelurilor atât de ridicate va dura ani, dacă nu chiar decenii”, a declarat economistul șef al PAM, Arif Husain.

În acest an, există un impuls diplomatic sporit pentru a combate aceste probleme, prin discuții la nivel înalt, însă raportul a subliniat că provocarea este imensă.

Numărul persoanelor care nu au acces la alimente adecvate pe tot parcursul anului a crescut cu 320 de milioane până la 2,37 miliarde anul trecut - o creștere într-un an egală cu cea din cei cinci ani precedenți.

Din cele 768 de milioane de oameni subnutriți, 418 milioane erau în Asia, 282 milioane în Africa și 60 milioane în America Latină și Caraibe. În Africa, însă, 21% dintre oameni sunt subnutriți, mai mult decât dublu față de orice altă regiune.

După scăderea de câteva decenii, insecuritatea alimentară a crescut de la mijlocul anilor 2010, în special în țările afectate de conflicte, schimbări climatice, recesiuni economice sau inegalități ridicate.

