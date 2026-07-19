Operațiune amplă de căutare în largul Guyanei: un feribot cu 133 de oameni la bord a naufragiat. 53 de persoane au fost salvate

Operațiune de salvare în largul Guyanei după ce un feribot cu 133 de oameni la bord a naufragiat sâmbătă noaptea. 53 de oameni au fost găsiți, iar autoritățile continuă căutările, potrivit Agerpres care citează AFP.
Premierul guyanez, Mark Philips, a declarat că se aşteaptă ca pe lumină să fie găsiţi mai mulţi din cei care ar fi putut scăpa. El a precizat ulterior, într-o conferinţă de presă, că vasul s-a răsturnat.
Vasul implicat este feribotul MV Barima, care asigura legătura între capitala Georgetown și Port Kaituma, în regiunea Essequibo din nord-vestul Guyanei. Nava urma să parcurgă o rută pe mare, apoi să continue pe un râu până la destinația aflată în zona de pădure tropicală.
Potrivit sitului Vesselfinder, nava a fost construită în 1939, având o vechime de aproape nouă decenii.