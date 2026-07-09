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Operațiune Interpol în România și alte 96 de state împotriva fraudelor bazate pe inginerie socială. Peste 5.800 de persoane arestate

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sigla interpol
Foto: Profimedia
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O operațiune globală coordonată de Interpol și desfășurată în 97 de state și teritorii, inclusiv în România, a dus la arestarea a 5.811 persoane și la interceptarea unor active ilicite în valoare de 293 de milioane de dolari.

Operațiunea, denumită „First Light 2026”, s-a desfășurat în perioada 15 ianuarie - 30 aprilie 2026 și a vizat combaterea fraudelor bazate pe inginerie socială și a activităților conexe de spălare a banilor, relatează News.ro.

Potrivit Interpol, ingineria socială reprezintă un termen generic care desemnează tehnici prin care infractorii exploatează încrederea victimelor pentru a obține bani sau informații confidențiale. Aceste fraude includ compromiterea e-mailurilor de afaceri, extorcarea sexuală („sextortion”), fraudele sentimentale, cele bazate pe uzurparea identității sau escrocheriile legate de investiții.

După o etapă inițială de colectare și schimb de informații, țările participante au desfășurat activități operaționale pe parcursul a peste trei luni.

În cadrul operațiunii au fost identificate peste 142.000 de victime din întreaga lume, ceea ce, potrivit Interpol, evidențiază amploarea pe care au căpătat fraudele bazate pe inginerie socială și transformarea acestora într-o amenințare transnațională majoră pentru persoane, companii și guverne.

Bilanțul operațiunii „First Light 2026” include analizarea a 152.808 cazuri, blocarea a 31.014 conturi bancare, soluționarea a 23.715 cazuri și identificarea a 15.606 suspecți. De asemenea, au fost emise 99 de notificări și difuzări internaționale.

„Fraudele bazate pe inginerie socială continuă să reprezinte o amenințare semnificativă pentru societatea noastră. Rețelele infracționale exploatează psihologia umană pentru a-și manipula victimele, iar nicio națiune nu poate fi în siguranță dacă toate țările nu sunt pregătite și hotărâte să riposteze în mod concertat”, a declarat Tomonobu Kaya, directorul Centrului Interpol pentru Criminalitate Financiară și Anticorupție.

Operațiunea „First Light” este finanțată de Ministerul Securității Publice din China și este sprijinită de trei organisme regionale de poliție: ASEANAPOL, GCCPOL și Europol.

Editor : Ș.A.

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