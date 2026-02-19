Operațiune Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, coordonată de serviciile speciale ruse

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații din Republica Moldova, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu suportul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, și omologi din Ucraina desfășoară joi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de o gravitate deosebită, comunică MOLDPRES. Este vorba despre o operațiune care vizează un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali din Ucraina.

Potrivit poliției, intervențiile au început la ora 06:00 și au loc în cadrul unei echipe comune de investigație cu reprezentanți ai organelor de aplicare a legii din Ucraina.

Conform informațiilor preliminare, ancheta vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina. Activitățile infracționale ar fi fost coordonate de serviciile speciale rusești.

Autoritățile din Republica Moldova nu au oferit deocamdată alte detalii, precizând că informații suplimentare vor fi comunicate după finalizarea acțiunilor procesuale.

Cazul se adaugă unei serii de anchete desfășurate în Europa cu privire la presupuse operațiuni legate de Rusia care vizează oficiali ucraineni de la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, potrivit Kyiv Independent.

Oficialii nu au furnizat mai multe detalii cu privire la țintele suspectate sau stadiul complotului.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Kievul a acuzat în repetate rânduri serviciile de informații rusești că au orchestrat tentative de asasinat și operațiuni de sabotaj în interiorul țării.

O instanță poloneză a condamnat un cetățean polonez la 3,5 ani de închisoare pe 3 februarie pentru că ar fi oferit asistență Rusiei într-un plan de asasinare a președintelui Volodimir Zelenski, amintește Kyiv Independent.

Zelenski a mai declarat că o tentativă de asasinat asupra sa în primele zile ale invaziei pe scară largă a Rusiei în 2022 a dus la victime în cadrul Biroului Prezidențial din Kiev.

