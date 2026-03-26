Operațiune sub acoperire a serviciilor secrete ucrainene: Trupele ruse au primit branțuri încălzite explozive ca „ajutoare umanitare”

Branțuri explozive
Branțuri explozive. Captură video
Incidente anterioare Ce spune FSB

Dispozitive explozive, ascunse în tălpile încălzite (branțuri) ale pantofilor, au fost trimise unităților militare ruse la începutul acestei luni, ca parte a unei operațiuni sub acoperire, potrivit unui raport al unui site web ucrainean de apărare, scrie TVP World.

De asemenea, presa ucraineană afirmă că, tot în scop de sabotaj, au fost trimiși și ochelari de protecție pentru pilotarea dronelor.

Site-ul de știri Militarnyi a afirmat că livrările de la începutul lunii martie au implicat „zeci de mii” de articole. Site-ul a adăugat că agenții ucraineni au folosit „voluntari” ruși și grupuri caritabile pentru a transporta dispozitivele prin Polonia și Belarus către Rusia.

Militarnyi a declarat că autoritățile ruse au descoperit ulterior un camion care transporta 502 perechi de branțuri încălzite, fiecare conținând aproximativ 1,5 grame de TNT, cantitate suficientă pentru a provoca daune grave.

Sursa anonimă citată de publicație a declarat: „Conform informațiilor noastre, loturile anterioare de tălpi și-au îndeplinit rolul. [Rușii] au descoperit acest lot abia când au început să desfacă lanțul de aprovizionare. Desigur, aceste câteva sute de bucăți sunt doar o parte din «cadourile» noastre.”

Incidente anterioare

Raportul Militarnyi vine în urma relatărilor anterioare privind explozibili plasați în interiorul altor echipamente militare utilizate de forțele ruse.

Sursa de știri ucraineană Babel, citând surse din serviciile de informații militare ale Ucrainei, a declarat că specialiștii ucraineni au cumpărat ochelari FPV pentru drone folosiți de piloții de drone ruși, au instalat un mecanism de detonare la distanță în interiorul acestora și i-au trimis în Rusia ca ajutor umanitar. Ochelarii FPV sunt căști video care oferă piloților de drone o imagine live de la cameră și sunt folosiți pe scară largă în operațiunile de pe linia frontului.

Potrivit Babel, mai mulți piloți ruși de drone au fost uciși sau răniți când unii dintre acești ochelari au explodat în timpul utilizării.

Ce spune FSB

Potrivit serviciului de securitate rus FSB, atacurile „au fost prevenite”, iar autoritățile au reținut un cetățean străin și au confiscat 504 dispozitive explozive improvizate „deghizate în tălpi de pantofi încălzite” trimise din Polonia prin Belarus.

FSB a declarat că fiecare dispozitiv era „destinat să secționeze o parte a membrelor unui soldat atunci când este utilizat în timpul misiunilor de luptă”.

