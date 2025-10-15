Live TV

Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele

Data actualizării: Data publicării:
Aftermath of an airstrike in a location given as Kupyansk
Orașul Kupiansk este unul dintre cele mai bombardate din Ucraina. Sursa foto: Reuters.

Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza "înrăutăţirii situaţiei securitare" în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat miercuri că evacuarea va afecta 40 de oraşe şi va viza 409 de familii cu 601 de copii.

Kupiansk, care este deja aproape distrus de atacurile ruse, este important din punct de vedere strategic datorită amplasării sale şi reţelei de transport, informează miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Câteva oraşe din zona învecinată au fost deja evacuate în condiţiile în care forţele ruse încearcă să avanseze spre vest.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris situaţia de pe frontul de lângă Kupiansk drept "dificilă" încă de la sfârşitul lunii septembrie.

Ucraina se apără de peste trei ani şi jumătate de agresiunea rusă declanşată împotriva sa de Kremlin.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Screenshot 2025-10-13 232543
3
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
Maria Corina Machado
4
Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
Digi Sport
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
plenul senatului
Derapaj grav în Senat. Ninel Peia, către o senatoare USR: „Mama dvs...
mașini care se bușesc
De ce cresc prețurile la polițele RCA. Vicepreședinte ASF: „Trebuie...
ben hodges profimedia-0478130954
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi...
bancnote de 100 de lei pe o masa
Crește sau nu salariul minim în 2026? Variantele discutate în Guvern
Ultimele știri
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, spune că actuala Coaliție de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”
Ministrul polonez de Externe s-a dus cu o dronă iraniană în Parlamentul Marii Britanii. „Ar putea pătrunde adânc în Europa”
Șeful diplomației maghiare s-a dus până la Moscova pentru a se plânge de UE. Ce-l nemulțumește pe Peter Szijjarto
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump si vladimir putin
Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina: „Ar fi trebuit să câștige într-o săptămână”
Anunțul poliției poloneze privind operațiunea de dezinformare. Foto- X
Operațiune rusească de dezinformare în Polonia. O știre falsă despre o triplă crimă a devenit virală, scopul fiind denigrarea Ucrainei
racheta Tomahawk lansata de pe nava
„Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa
Serghei Tihanovski și Svetlana Tihanovskaia în Vilnius
Cuplul care conduce opoziția din Belarus a dezvăluit cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Acum se vede unde au dus acele greșeli”
Soldați tineri în Rusia
„Mamă, o să mă anuleze și o să spună că m-am sinucis”. De ce apelează soldații ruși la soluția „zero” față de propriii colegi
Partenerii noștri
Pe Roz
Divorțat de șase luni, acum deja logodit. Prințul Leka al Albaniei se pregătește de nuntă la scurt timp după...
Cancan
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Fanatik.ro
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun...
Adevărul
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând...
Playtech
Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger! Anomalia termică anunţată de meteorologi
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Heather Graham, mărturisiri despre relația cu Heath Ledger: „Eram foarte îndrăgostită de el când ne-am...
Adevarul
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în...
Newsweek
Macron admite că a greșit înghețând pensiile. Pensionarii români au pierdut 520 lei. Nimeni vinovat!
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Michael J. Fox, declarații tulburătoare despre moarte: Nu vreau ceva dramatic, mi-aș dori pur și simplu să nu...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"