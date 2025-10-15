Operațiune uriașă de evacuare în 40 de orașe ucrainene. Familiile cu copii trebuie să părăsească imediat casele

Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea familiilor cu copii din mai multe oraşe din regiunea estică Harkov, din cauza "înrăutăţirii situaţiei securitare" în jurul oraşului Kupiansk, locul unor confruntări de mult timp.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat miercuri că evacuarea va afecta 40 de oraşe şi va viza 409 de familii cu 601 de copii.

Kupiansk, care este deja aproape distrus de atacurile ruse, este important din punct de vedere strategic datorită amplasării sale şi reţelei de transport, informează miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Câteva oraşe din zona învecinată au fost deja evacuate în condiţiile în care forţele ruse încearcă să avanseze spre vest.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris situaţia de pe frontul de lângă Kupiansk drept "dificilă" încă de la sfârşitul lunii septembrie.

Ucraina se apără de peste trei ani şi jumătate de agresiunea rusă declanşată împotriva sa de Kremlin.

