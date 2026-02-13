Live TV

„Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false

Data publicării:
starlink profi
Foto: Profimedia

O divizie ucraineană de război cibernetic a spune că a creat un serviciu fals pentru rețeaua Starlink, pentru a-i păcăli pe soldații ruși să le furnizeze date sensibile, relatează Business Insider.

Divizia 256 de Asalt Cibernetic a declarat că a colaborat cu grupuri de informații open-source pentru a promova o rețea de canale și boți de pe rețeaua Telegram care s-au oferit să ajute trupele Kremlinului să înregistreze terminalele Starlink pe o listă albă ucraineană.

Însă canalele au fost o stratagemă: erau, de fapt, administrate de forțele ucrainene, cărora li s-au trimis date despre locația și terminalele folosite de soldații ruși, a spus Divizia 256.

Anunțul este încă un exemplu al modului în care operațiunile de război s-au răspândit pe rețelele de socializare și vine după rapoarte repetate conform cărora forțele ruse au încercat să ocolească blocajul impus de Starlink, plătind civili ucraineni să înregistreze terminale de comunicații pentru ei.

SpaceX a întrerupt conectivitatea în Ucraina la începutul acestei luni, permițând doar terminalelor conectate la guvernul ucrainean să primească servicii de comunicații. Măsura a fost adoptată după rapoarte repetate conform cărora forțele ruse cumpărau terminale de pe piața neagră pentru a ghida dronele de atac și a desfășura comunicații pe câmpul de luptă.

Rusia a minimalizat impactul blocajului impus de Starlink asupra operațiunilor sale, dar oficialii de la Kiev spun că încercările trupelor Kremlinului de a înregistra terminale cu ajutorul civililor demonstrează nevoia lor de a folosi serviciul miliardarului american Elon Musk.

În declarația sa, Divizia 256 a spus că a valorificat aceste nevoi pentru a obține informații de la soldații ruși.

„Înțelegând cu câtă disperare vor căuta modalități de a restaura rețeaua de sateliți a lui Elon Musk - și amenințările pe care le reprezintă acest lucru - noi, împreună cu InformNapalm și MILITANT, am decis să-i «ajutăm»”, a scris divizia, citând cele două grupuri open source cu care a lucrat.

Conform capturilor de ecran postate de divizie, care par să arate interacțiuni cu trupele ruse, boții Telegram le cer soldaților informații despre terminalele lor pentru conectarea la Starlink.

Soldații par apoi să împărtășească detalii precum numerele de identificare ale terminalelor, numerele antenei satelit, numerele contului Starlink și coordonatele locației lor în latitudine și longitudine.

Business Insider nu a putut verifica independent autenticitatea acestor capturi de ecran.

Divizia 256 a declarat că a colectat 2.420 de intrări de date despre terminalele Starlink rusești și locațiile lor „precise”, precum și 5.870 de dolari de la trupele Moscovei care plătesc pentru serviciul fals.

Divizia a adăugat că 31 de ucraineni au solicitat oportunități pentru a-i ajuta pe să înregistreze terminale.

InformNapalm, un grup OSINT ucrainean-european, a spus într-un comunicat că a jucat un „rol de sprijin” în operațiune, prefăcându-se că se plânge de canalele Telegram care se presupunea că îi ajută pe ruși.

Luni, grupul a postat despre un canal numit „russian_starlink”, despre care a scris că crește în popularitate, dar încă nu fusese blocat de autoritățile ucrainene.

„Aceasta a fost una dintre etape pentru a atrage și mai mult personalul militar rus în capcană”, a scris grupul despre postarea de luni.

MILITANT, un grup OSINT ucrainean care a distribuit postarea de luni a InformNapalm, a numit inițiativa „Operațiunea de auto-lichidare”.

„În ceea ce privește coordonatele pe care le-au trimis, pachetele au fost trimise înapoi. 155”, a scris grupul, referindu-se la obuze de artilerie de 155 mm.

Divizia 256 a declarat că a trimis datele rusești lui Serhii Sternenko, consilier pe logistică și tehnologie pentru drone pentru Ministerul Apărării din Ucraina. Într-o declarație separată pe X, InformNapalm a spus că „efectul scontat al înșelăciunii a fost atins”, indicând faptul că operațiunea s-a încheiat.

Editor : M.B.

Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
