„Operațiunea Epic Mistake”. Cinci motive pentru care prețul petrolului nu va reveni la normal după războiul din Iran

Piețele energetice sunt deja date peste cap, au nevoie de timp să se redreseze Trump încheie războiul. Dar iranienii? Situația s-ar putea agrava Nu este vorba doar de mine Nu este vorba doar de Iran

Întârzierile tancurilor petroliere, infrastructura energetică avariată și amenințările din Strâmtoarea Hormuz ar putea menține prețurile benzinei la un nivel ridicat, chiar și după ce conflictul militar din zona Iranului se va termina, scrie Politico.

Președintele Donald Trump poate promite o încheiere rapidă a războiului său cu Iranul, dar consecințele politice vor persista mult timp după încetarea luptelor.
Oficialii administrației Trump minimalizează creșterea prețurilor la petrol și benzină rezultată din întreruperea transporturilor de țiței prin Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă importantă.

„Creșterea recentă a prețurilor petrolului și gazelor este temporară, iar această operațiune va duce la scăderea prețurilor gazelor pe termen lung”, a declarat marți reporterilor Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, referindu-se la atacurile asupra Iranului. Secretarul pentru energie Chris Wright a declarat luni că perturbările prețurilor vor dura „săptămâni, nu luni”, întrucât traficul de tancuri petroliere continuă să fie blocat în strâmtoare.

Însă analiștii spun că perturbarea este deja reflectată în prețurile petrolului și gazelor, amenințând să prelungească prețurile ridicate ale benzinei până la alegerile de la jumătatea mandatului.

Iată cinci motive pentru care prețurile ridicate ale petrolului ar putea persista:

Piețele energetice sunt deja date peste cap, au nevoie de timp să se redreseze

Războiul cu Iranul a perturbat deja piețele energetice din regiunea Golfului atât de semnificativ încât o recuperare rapidă nu mai este posibilă, a declarat Anas Alhajji, expert în piețele energetice globale. Acumularea de petroliere pe ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, care a fost efectiv închisă timp de mai mult de o săptămână, va dura cel puțin două săptămâni pentru a fi eliminată. Apoi, va fi necesară reluarea producției de petrol și gaze într-un număr tot mai mare de țări din Orientul Mijlociu care au fost închise, inclusiv Qatar, Bahrain, Irak și Arabia Saudită. Unele dintre pagubele provocate de atacurile iraniene, cum ar fi cele asupra instalațiilor de gaze naturale din Qatar, nu pot fi reparate cu ușurință, a spus el.

„Sfârșitul războiului nu înseamnă sfârșitul crizei”, a spus Alhajji. „Avem țări care au oprit literalmente producția deoarece depozitele lor sunt pline. Pentru a readuce petrolul la nivelul de dinaintea crizei este nevoie de timp. În special pentru [gazul natural lichefiat], este nevoie de foarte mult timp.”

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Trump încheie războiul. Dar iranienii?

Trump poate că a început războiul, dar nu are puterea de a-l încheia unilateral. Iranienii nu au declarat public că vor accepta rapid să înceteze atacurile. În ultima săptămână, aceștia au vizat din ce în ce mai mult infrastructura energetică a regiunii, ceea ce ar putea provoca o creștere majoră a prețurilor petrolului și o perioadă mai lungă de incertitudine dacă vor persista.

Ca răspuns la comentariile lui Trump, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, Ali Mohammad Naini, a declarat marți pentru mass-media de stat iraniană că „Iranul va decide când se va termina războiul”.

Oficialii iranieni sunt perfect conștienți de presiunea politică cu care se confruntă Trump în țara sa, atâta timp cât prețurile la benzină rămân ridicate. Ministrul de externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că creșterea prețurilor globale la petrol arată că regimul nu va capitula dacă SUA și Israelul vor continua să vizeze infrastructura petrolieră.

„La 9 zile de la începerea operațiunii Epic Mistake, prețurile la petrol s-au dublat, în timp ce toate mărfurile au crescut vertiginos”, a scris el pe X. „Știm că SUA complotează împotriva instalațiilor noastre petroliere și nucleare în speranța de a limita șocul inflaționist uriaș. Iranul este pe deplin pregătit. Și noi, la rândul nostru, avem multe surprize în rezervă.”

Citește și

Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei: „Veţi vedea curând”

Situația s-ar putea agrava

Marți, au apărut dovezi că Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Hormuz, o escaladare semnificativă care ar putea complica foarte mult eforturile de reluare a 20% din transporturile zilnice de energie la nivel mondial care traversează regiunea, a raportat CBS News.

Posibila minare a strâmtorii, împreună cu toate daunele aduse infrastructurii și producției blocate, înseamnă că ar putea dura mult timp până când piețele energetice vor reveni la normal, a spus Rory Johnston, un analist petrolier care scrie buletinul informativ „Commodity Context”.

„Această criză va continua să se agraveze până când traficul normal prin strâmtoare va fi reluat și, în acest stadiu, chiar dacă conflictul s-ar încheia astăzi și tancurile ar reveni la 100% din fluxul Ormuz, ar fi nevoie de luni de zile pentru a reveni la ceva asemănător normalității”, a scris el pe X.

Cu cât strâmtoarea rămâne închisă mai mult timp, cu atât este mai mare șansa ca lumea să se îndrepte către o „recesiune profundă”, a declarat Greg Priddy, expert în perturbarea pieței energiei, care a lucrat la Administrația Informațiilor Energetice din SUA în timpul administrației George W. Bush. El a afirmat că ar fi nevoie de mai mult de o lună pentru a reveni la normal dacă războiul s-ar opri astăzi, dar că nu va exista „trafic normal de petroliere atâta timp cât Iranul are arme cu care să le atace”. 

Priddy, care este acum membru senior al Centrului conservator pentru Interesul Național, a spus că menținerea volumului actual în afara pieței pentru încă șapte săptămâni ar provoca o contracție economică globală majoră atât de severă încât ar crea „probabil cea mai gravă recesiune pe care a văzut-o cineva din anii 1930”.

Nu este vorba doar de mine

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran și, potențial, din partea altor grupuri se extind pe zi ce trece și au potențialul de a crea daune durabile.

Miercuri, Iranul a atacat și a distrus o importantă instalație de stocare a petrolului în Oman. Trei nave au fost lovite miercuri în apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv un vas container sub pavilion thailandez, pentru care guvernul iranian și-a asumat responsabilitatea atacului, deoarece „insista ilegal să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”.

Miercuri, Trump a declarat reporterilor că petrolierele ar trebui să înceapă să tranziteze strâmtoarea îngustă, în ciuda riscurilor.

„Cred că ar trebui să folosească strâmtoarea”, a spus Trump. „Uitați, le-am distrus aproape toate navele miniere într-o singură noapte.”

Senatorii democrați care au participat marți la o ședință secretă privind războiul au declarat că administrația nu are în plan redeschiderea strâmtorii.

„În acest moment, nu știu cum să o redeschidă în siguranță”, a scris senatorul Chris Murphy din Connecticut pe X. „Ceea ce este de neiertat, deoarece această parte a dezastrului era 100% previzibilă.”

Nu este vorba doar de Iran

Deși administrația amenință guvernul iranian cu consecințe severe dacă va ataca navele care traversează strâmtoarea, acesta nu este singurul actor ostil din regiune care poate bloca efectiv ruta maritimă.

Există mai multe grupuri disidente în regiune care nu sunt afiliate guvernului iranian, dar care sunt indignate de uciderea liderului lor și doresc răzbunare, a remarcat Alhajji, expertul în piața energiei.

Răposatul ayatollah Ali Khamenei nu era doar liderul Iranului, ci și al musulmanilor șiiți în general, și avea susținători în toată regiunea, inclusiv în Yemen, Arabia Saudită, Irak, Kuweit, Pakistan, Afganistan și altele, a remarcat el.

Acest lucru a creat o rețea mai largă de grupuri care sunt dispuse să atace interesele petroliere din regiune, a spus el, și există dovezi că acestea ar putea deja să pregătească atacuri. Dronele ieftine ar putea fi folosite pentru a avaria petroliere în valoare de milioane de dolari.

„Sunt furioși pentru că liderul lor a fost ucis”, a spus Alhajji. „Tehnologia din ultimii 15 ani a avansat atât de mult încât este foarte posibil să se provoace pagube de milioane de dolari cu 500 de dolari.”

Editor : Sebastian Eduard

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
3
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
aeronava kc-135 in zbor
5
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapelul turciei
Reacția Turciei după ce a fost ținta unui nou atac iranian cu rachetă
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei: „Veţi vedea curând”
KC-135 Stratotankers
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp ce staționau la o bază aeriană saudită
drone Shahed
Iranul califică drept o „glumă” sprijinul acordat de Ucraina aliaţilor SUA din Golf în lupta împotriva dronelor
donald trump
Trump spune că multe ţări vor trimite nave pentru a asigura securitatea Strâmtorii Ormuz și „speră” la ajutor de la Franța şi China
Recomandările redacţiei
Victor Iușcenko și Viktor Orban
Fostul președinte ucrainean V. Iușcenko, scrisoare către Orban: Erai...
radu miruta foto gov ro
Miruță, despre dronele rusești de vineri: Nu tot ce zboară se...
Iran National Aerospace Park
Iranul afirmă că Ucraina devine o "ţintă legitimă" pentru că sprijină...
Romanian Police Special Forces (SIIAS), part of European special police group ATLAS, in a Mercedes Vito - December 1st parade
Intervenție a poliției pentru calmarea unui bărbat care arunca cu...
Ultimele știri
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4 luni din stocurile de criză
Zmeura de Aur. Un film cu Ice Cube a câștigat aproape toate categoriile: „Dialoguri de mâna a doua, interpretare hilară”
Momentul în care rachetele americane surprind la sol mai multe avioane ale Iranului și le distrug
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul...
Fanatik.ro
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura...
Adevărul
Expresia pe care Trump o folosește des în ultima perioadă. Explicațiile experților despre mesajul ascuns
Playtech
Nulitatea absolută a actelor. Ce înseamnă și când poate fi invocată
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Mărturii tulburătoare ale victimelor lui Bivolaru, într-un nou documentar. Cum a fost prins gurul MISA
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică