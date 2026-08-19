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Operațiunea „Forest Gump”: percheziții la parlamentari și oficiali din administrația lui Zelenski. Ce urmăresc anchetatorii

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Clădirea Parlamentului Ucrainei.
Clădirea Parlamentului Ucrainei. Foto: Getty Images
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Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au declanșat miercuri o operațiune împotriva unei presupuse organizații infracționale în care ar fi implicați actuali și foști deputați, precum și oficiali de rang înalt din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit un plan de comunicare de criză legat de activitatea unei comisii temporare de anchetă a Radei Supreme, potrivit Kyiv Post

ACTUALIZARE 14:15: Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a demis-o, miercuri, pe adjuncta șefului Cancelariei prezidențiale, Iryna Mudra, în timp ce anchetatorii NABU desfășoară percheziții la proprietățile acesteia, potrivit unei surse din cadrul anchetei citate de The Kyiv Independent.

NABU a anunțat miercuri că desfășoară „o operațiune specială pentru destructurarea unei organizații criminale conduse de un actual și un fost parlamentar ucrainean, în care sunt implicați oficiali de rang înalt din cadrul Cancelariei prezidențiale”.

Ulterior, instituția a precizat că suspecții sunt acuzați de spălarea a 150 de milioane de grivne (3,4 milioane de dolari), bani depuși drept cauțiune pentru o persoană anchetată într-un alt dosar de corupție. Potrivit NABU, printre persoanele vizate se numără un adjunct al șefului Cancelariei prezidențiale, un parlamentar și un fost parlamentar, precum și directorul general și președintele consiliului de supraveghere al unei bănci de stat, într-o aparentă referire la Sense Bank.

Iryna Mudra era responsabilă de domeniul judiciar și de reforma judiciară în cadrul Cancelariei prezidențiale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Operațiunea, denumită „Forest Gump”, vizează o presupusă organizație infracțională care ar fi funcționat sub conducerea unui actual și a unui fost deputat și în care ar fi fost implicați oficiali de rang înalt din cadrul Biroului Președintelui Ucrainei, precum și alte persoane, potrivit NABU.

În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au găsit un document care conține un plan de comunicare de criză referitor la activitatea unei comisii temporare de anchetă a Radei Supreme.

Potrivit NABU, documentul prevedea pașii de comunicare și mesajele care urmau să fie transmise ca răspuns la situația din spațiul public legată de activitatea comisiei.

Presa ucraineană relatează că percheziții au avut loc și la domiciliul deputatului Vadîm Stolar, membru al grupului parlamentar „Restaurarea Ucrainei” și fost reprezentant al formațiunii proruse „Platforma de Opoziție – Pentru Viață”, interzisă în Ucraina după invazia rusă din februarie 2022.

Percheziții ar fi avut loc și la domiciliul Irînei Mudra, adjuncta șefului Biroului Președintelui Ucrainei, condus de Volodimir Zelenski. Aceasta este responsabilă de domeniul judiciar și de reforma judiciară în cadrul administrației prezidențiale, potrivit presei ucrainene.

NABU și SAPO nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre persoanele vizate și rolurile pe care acestea le-ar fi avut în presupusa organizație infracțională. Instituțiile anticorupție au anunțat că informații suplimentare despre operațiunea „Forest Gump” vor fi făcute publice ulterior.

Editor : C.S.

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