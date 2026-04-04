Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la putere, înainte de alegerile din Ungaria

Donald Trump JD Vance Viktor Orban
Donald Trump, JD Vance și Viktor Orban la Casa Albă. Foto: Profimedia
Acorduri militare nedivulgate

Președintele SUA, Donald Trump, face o ultimă încercare de a-l menține la putere pe premierul Viktor Orbán, aflat sub presiune și a-și salva aliatul numărul 1 din Europa.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, urmează să aterizeze marți la Budapesta pentru o intervenție de mare miză, care subliniază cât de departe este dispusă Casa Albă să meargă pentru a-l susține pe premierul maghiar Viktor Orbán înaintea alegerilor naționale din 12 aprilie, comentează Politico.

Orbán se zbate în sondaje, în timp ce candidatul opoziției anticorupție, Péter Magyar, avansează rapid în cursa sa pentru preluarea puterii la Budapesta, după 16 ani de conducere a partidului de guvernământ Fidesz.

Vizita lui Vance, programată pentru marți și miercuri, a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar, Zoltán Kovács, ca o celebrare a legăturilor profunde dintre cele două țări. „Vizita subliniază alianța puternică și durabilă dintre Ungaria și Statele Unite”, a scris el pe X vineri.

Vicepreședintele american, cunoscut pentru franchețea sa, va purta discuții cu Orbán, aliat al mișcării MAGA, și va ține apoi un discurs public, în cadrul unei vizite care implică direct Washingtonul în ultima etapă a unei campanii electorale aprinse.

Aceasta face ecou unui efort american în Argentina de anul trecut, unde oficiali americani, printre care secretarul Trezoreriei Scott Bessent, au intervenit pentru a-l susține pe președintele Javier Milei înaintea alegerilor naționale de la jumătatea mandatului, pentru a menține un aliat ideologic cheie din emisfera sudică într-o poziție puternică.

În numeroase discursuri și declarații din ultimele 15 luni de când președintele Donald Trump s-a întors la putere, înalți oficiali americani au arătat clar că ei consideră Europa pe o cale politică greșită și că naționalistul-populist Orbán este un model de urmat pentru continent.

Premierul maghiar și-a promovat viziunea despre democrația iliberală, intrând frecvent în conflict cu Bruxelles-ul cu privire la orientarea UE în materie de migrație, Rusia și drepturile minorităților.

Vance însuși a ținut un discurs virulent la Conferința de Securitate de la München în februarie anul trecut, acuzând liderii europeni că ignoră voința poporului lor, anulează alegerile, ignoră libertățile religioase și nu iau măsuri pentru a opri migrația ilegală.

Administrația Trump a avut relații strânse cu Orbán încă din primul mandat al președintelui american, iar acest lucru se extinde acum la un efort final preelectoral pentru a-l menține la putere.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat o „epocă de aur” în relațiile dintre cele două țări în timpul unei vizite din februarie, un semnal al importanței crescânde a Ungariei pentru SUA, pe măsură ce relațiile cu alte capitale europene se deteriorează.

Acorduri militare nedivulgate

În timp ce oficialii de vârf ai Fidesz erau entuziasmați de vizita lui Vance în Ungaria, nu toată lumea este la fel de impresionată.

Magyar a avertizat că vizita ar putea veni cu condiții, făcând aluzie la acorduri militare nedivulgate și sugerând că Washingtonul ar putea solicita concesii în schimbul sprijinului său.

„Atât ajutorul din Est, cât și cel din Vest au un preț”, a spus el, ridicând întrebări cu privire la ce i s-ar putea cere Ungariei în schimb și făcând referire la rapoartele actuale conform cărora contactele ruse cu înalți oficiali ai lui Orbán sunt mai profunde decât se știa anterior.

Campania a fost tulburată de aceste afirmații. Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a recunoscut săptămâna aceasta că a fost în contact cu oficiali de la Moscova în timp ce miniștrii UE evaluau noi sancțiuni împotriva aliaților Kremlinului, iar rapoartele sugerează că Budapesta a făcut presiuni pentru a dilua măsurile care vizează elitele ruse și transporturile de petrol.

