Operațiunea Santinela Estică: Slovacia va desfășura peste 100 de militari în România și Polonia

Un număr de până la 101 membri ai forţelor armate slovace sunt aşteptaţi să ia parte la întărirea protecţiei spaţiului aerian al statelor din flancul estic al NATO, în cadrul operaţiunii Santinela Estică, în principal în Polonia şi România, după ce guvernul de la Bratislava a aprobat miercuri desfăşurarea lor, transmite agenţia slovacă TASR.

„Scopul desfăşurării este întărirea capabilităţilor NATO de monitorizare a spaţiului aerian al statelor membre NATO, alerta timpurie, crearea unei imagini comune a situaţiei aeriene şi sprijinirea apărării aeriene şi antirachetă integrate a NATO pe landul estic”, a afirmat Ministerul Apărării într-un raport explicativ, potrivit Agerpres.

Ministerul adaugă că desfăşurarea îşi propune să contribuie la descurajare, concomitent cu creşterea şi testarea interoperabilităţii şi pregătirii forţelor armate slovace de a opera într-un mediu multinaţional, precum şi la îndeplinirea angajamentelor în cadrul Alianţei.

După ce mandatul va fi aprobat de Parlament, se aşteaptă ca trupele slovace să ajute la monitorizarea spaţiului aerian al unor state membre NATO, la producerea şi schimbul de informaţii radar, la furnizarea de alerte timpurii şi la crearea unei imagini comune a situaţiei aeriene.

De asemenea, ele vor îndeplini sarcini în cadrul Sistemului Integrat de Apărare Aeriană şi Antirachetă al NATO (NATINAMDS). Se aşteaptă ca militarii slovaci să opereze în principal în Polonia şi România.

Vicepremierul şi ministru al apărării, Robert Kalinak, a declarat după şedinţa de guvern că trupele slovace urmează să contribuie la identificarea ameninţărilor cu drone şi vor desfăşura noi dispozitive radar 3D operate de armata slovacă.

„Dorim să testăm aceste dispozitive radar în operaţiuni reale. Cred că acest lucru nu numai că va contribui la protejarea spaţiului aerian al partenerilor noştri aliaţi din Polonia şi România, dar va oferi şi o experienţă reală cu noua capabilitate de care dispunem”, a spus el, referindu-se la utilizarea echipamentelor radar anti-drone.

Operaţiunea Santinela Estică a fost lansată pe 19 septembrie 2025 ca răspuns la mai multe încălcări ale spaţiului aerian care au implicat teritoriul unor state membre NATO.

Editor : C.L.B.