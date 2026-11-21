O operațiune secretă de securitate cibernetică s-a desfășurat în Marea Britanie, pentru a proteja de hackeri zeci de mii de frigidere și congelatoare din marile supermarketuri, depozite, restaurante, benzinării și stadioane din Marea Britanie, relatează BBC.

Valurile recente de atacuri cibernetice din Europa au dus la alterarea a zeci de tone de alimente în sute de magazine, provocând pagube de milioane de lire sterline.

Franța a acuzat Iranul pentru un atac care a afectat supermarketurile din această țară, o acuzație pe care Teheranul o neagă.

Oficialii britanici au crezut inițial că țara lor a scăpat de astfel de atacuri deoarece industria britanică a refrigerării se bazează pe alte tipuri de dispozitive, însă, în realitate, a existat o potențială vulnerabilitate pe care sectorul s-a grăbit să o remedieze.

La sfârșitul lunii octombrie, cercetătorii în securitate au descoperit o breșă majoră care, dacă ar fi fost găsită de hackeri, ar fi putut provoca daune uriașe.

De atunci, cercetătorii, echipele IT și Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC) au lucrat non-stop pentru a avertiza zeci de companii.

BBC nu a relatat până acum despre această operațiune secretă de amploare pentru a reduce riscul ca hackerii să provoace pagube în cazul în care ar fi descoperit vulnerabilitatea.

Mii de frigidere, deconectate de la internet

Amenințarea de securitate a fost descoperită de angajații firmei de consultanță în refrigerare Omega Solutions, fiind ulterior verificată și analizată în detaliu de experții de la Pen Test Partners, care au ajutat la declanșarea alarmei.

Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC), Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale (Defra) și Agenția pentru Standarde Alimentare (FSA) s-au implicat apoi în campania de remediere a breșelor de securitate.

Aceștia au organizat teleconferințe cu reprezentanții industriei și au însărcinat echipe să contacteze firmele expuse riscului.

Mii de dispozitive care controlează zeci de mii de unități frigorifice au fost deconectate de la internet fie de la distanță, fie, în unele cazuri, fizic, angajații primind ordin să scoată cablurile de internet și să monitorizeze temperaturile manual.

Majoritatea marilor supermarketuri au fost nevoite să își redirecționeze echipele IT pentru a gestiona riscurile, un angajat al unui mare lanț comercial declarând că au deconectat sute de dispozitive în fiecare zi, pe parcursul unei săptămâni.

„S-a simțit ca o cursă contra cronometru, deoarece ne așteptam să urmeze un alt val al acestor atacuri asupra frigiderelor”, a declarat persoana respectivă, care a dorit să își păstreze anonimatul.

„Din punct de vedere comercial, impactul ar fi putut fi devastator, cu întreruperi ale activității și probleme în lanțul de aprovizionare. Depozitele noastre conțin alimente în valoare de milioane de lire sterline care s-ar fi putut strica dacă vreun hacker ar fi aflat despre această metodă de atac”, a adăugat sursa.

Valuri de atacuri cibernetice

Până în prezent, în acest an au avut loc trei valuri de atacuri cibernetice asupra regulatoarelor de temperatură pentru sistemele frigorifice.

În august, au fost afectate frigiderele dintr-un număr mic de baze militare americane.

Pe 11 și 12 octombrie, sute de supermarketuri și unități de procesare a alimentelor din Franța au fost lovite, fiind vizate sistemele de control al temperaturii Danfoss.

Pe 1 și 2 noiembrie, zeci de supermarketuri din șapte țări europene au fost atacate, Belgia și Luxemburg fiind cel mai grav afectate. Un număr mic de bănci de sânge din Franța au fost, de asemenea, afectate.

Aceste valuri de atacuri au determinat un expert de la Omega Solutions să examineze securitatea celor mai populare regulatoare frigorifice din Marea Britanie, fabricate de compania britanică Resource Data Management (RDM).

RDM contestă caracterul critic al vulnerabilităților expuse, dar a fost lăudată pentru răspunsul său profesionist în gestionarea acestor îngrijorări, potrivit informațiilor obținute de BBC.

Pe lângă supermarketuri, multe alte sectoare ale industriei alimentare și a băuturilor din Marea Britanie au fost avertizate să ia măsuri împotriva acestor riscuri.

Printre acestea se numără magazinele de proximitate, benzinăriile, restaurantele și lanțurile de tip fast-food, arenele sportive, hotelurile, fabricile de procesare a alimentelor și depozitele frigorifice.

Fiecare regulator RDM poate fi folosit pentru a controla de la distanță temperatura a zeci de frigidere și congelatoare.

„Aceste regulatoare populare aveau o problemă similară legată de parolele slabe, la fel ca regulatoarele Danfoss și alte sisteme care au fost atacate cu atâta succes în incidentele anterioare, așa că a trebuit să transmitem mesajul cât mai repede posibil și să păstrăm secretul”, a declarat Ken Munro de la Pen Test Partners.

„Există atât de multă atenție concentrată acum asupra acestor echipamente omniprezente, încât era probabil o chestiune de zile până când infractorii cibernetici sau hackerii sponsorizați de state și-ar fi dat seama”, a adăugat el.

Editor : M.B.