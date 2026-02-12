Operaţiuni „prea costisitoare şi prea poluante”. Companiile petroliere, reticente să revină în Venezuela, în ciuda dorinței lui Trump

TotalEnergies a declarat miercuri că nu intenţionează să revină în Venezuela, în ciuda solicitărilor preşedintelui american Donald Trump ca marile companii petroliere să investească masiv în reconstrucţia industriei energetice a ţării, relatează CNBC.

Directorul general al TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a spus că firma a părăsit Venezuela în 2022 deoarece operaţiunile erau „prea costisitoare şi prea poluante”, iar această realitate nu s-a schimbat.

Administraţia Trump le-a cerut companiilor americane să investească 100 de miliarde de dolari pentru reconstruirea sectorului petrolier venezuelean, promiţând protecţie guvernamentală pentru companiile care revin.

Totuşi, unele firme americane rămân prudente. CEO-ul Exxon Mobil, Darren Woods, a catalogat piaţa venezueleană drept „de neinvestit” în forma actuală, stârnind iritarea preşedintelui Trump.

Analistul Amar Singh de la Barclays avertizează că, dincolo de problemele legate de infrastructura depăşită, orice investiţie depinde de clarificarea situaţiei politice după schimbarea de regim. Chiar şi în scenariul optimist, producţia Venezuelei ar putea creşte doar cu 200.000–300.000 de barili/zi până la finalul acestui an.

În plan financiar, TotalEnergies a raportat miercuri un profit trimestrial în uşoară scădere şi reducerea programului de răscumpărări de acţiuni, în contextul unui preţ al petrolului mai slab. Acţiunile companiei listate la Paris au urcat cu aproape 2%, atingând un nou maxim al ultimelor 52 de săptămâni.

