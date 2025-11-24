Oprirea liderului rus Vladimir Putin și forțarea acestuia să pună capăt războiului ar putea fi realizată de China și Statele Unite, dar prima nu este interesată să facă acest lucru, în timp ce a doua nu dorește să acționeze decisiv.

Expertul militar, istoricul și profesorul Universității din Potsdam, Sönke Neitzel, a declarat acest lucru într-un comentariu pentru Ukrinform.

Ce poate face China, dar nu are niciun interes

„Cred că există ceva care îl poate determina pe Putin să oprească războiul – este atitudinea Chinei”, este convins istoricul.

Așadar, dacă China decide că războiul trebuie să se încheie din motive economice sau de altă natură, ar putea „impune” acest lucru Moscovei, deoarece Rusia este dependentă economic de China. Dar războiul, în opinia profesorului, este în interesul Chinei.

„Nu un război global de amploare, ci un război fără sfârșit, încetinirea economică a europenilor, tulburări interne, dezbateri interminabile. Este foarte mult în interesul Chinei”, a explicat profesorul.

Ce poate face SUA, dar nu face

Al doilea punct se referă la Statele Unite. Dacă SUA ar spune că are „semnale de alarmă” clare: dacă continuați atacurile aeriene, vom folosi arme cu rază lungă de acțiune și așa mai departe. Cel puțin ele au mijloacele – economice și militare – pentru a pune capăt războiului.

„Putin are o relație bună sau mai degrabă mai bună cu Trump decât cu unii lideri europeni”, a remarcat expertul. El nu vede disponibilitatea Statelor Unite de a se angaja pe deplin, până la furnizarea de arme.

Istoricul trage o concluzie sumbră din toate acestea: războiul s-ar putea să nu se termine în următorii ani.

„Și chiar dacă avem un armistițiu pentru o clipă, conflictul nu este rezolvat, deoarece scopul nu este, evident, Donbasul. Scopul este distrugerea Ucrainei. Și eu, ca istoric, spun că Imperiul Otoman și Rusia au purtat războaie timp de trei sute de ani. Războaiele pot continua. Așadar, este naiv să credem: „Bine, un armistițiu și apoi pace”. Este foarte puțin probabil să ne întoarcem la ceva dinainte de 2014”, a spus Neitzel.

Istoricul a avertizat în ultimele luni că o confruntare militară directă între Rusia și NATO ar putea avea loc în următorii trei ani.

După cum s-a raportat, în ultimele zile eforturile diplomatice pentru a obține pacea în Ucraina s-au intensificat semnificativ. După apariția „planului de pace” al SUA în 28 de puncte, au loc consultări active în diverse formate, partenerii coordonându-și pozițiile și ajustând propunerea Washingtonului.

