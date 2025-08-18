Oponentul lui Viktor Orban, liderul opoziției ungare Peter Magyar, vrea garanții că Rusia nu se amestecă în alegerile din Ungaria

Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a îndemnat Rusia să garanteze că nu va interveni în politica Ungariei, în urma afirmațiilor Moscovei că UE încearcă să-l destituie pe premierul Viktor Orban. „Solicit o asigurare clară că Rusia se va abține de la orice acțiune care ar putea fi clasificată ca o ingerință în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operațiuni cibernetice sau intimidarea personalităților politice și a cetățenilor”, a scris Magyar pe Facebook.

Declarația sa vine după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat pe 13 august că Comisia Europeană intenționează să „schimbe regimul de la Budapesta” și să-l sprijine pe principalul rival al lui Orban, Magyar.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat Comisia Europeană că dorește înlocuirea premierului ungar Viktor Orban cu principalul lider al opoziției, Peter Magyar, pe care îl descrie ca fiind „loial elitelor globaliste”.

SVR a afirmat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, caută în mod activ modalități de a schimba „regimul” din Ungaria, fără a furniza însă dovezi în acest sens. „Bruxelles-ul este furios pe încercările Budapestei de a urma o politică independentă și de a influența adoptarea deciziilor colective, în primul rând cu privire la Rusia și Ucraina. „Ultima picătură” care a umplut paharul pentru birocrația europeană a fost recenta decizie a ungarilor de a bloca proiectul noului buget al UE pe șapte ani, care, conform evaluărilor lor, a fost elaborat pentru militarizarea Europei și pregătirea acesteia pentru război cu Moscova”, potrivit SVR.

„Această declarație, care ne menționează pe mine și pe partidul pe care îl conduc, reprezintă o ingerință inacceptabilă în procesele politice interne ale Ungariei. Este complet nefondată afirmația că Uniunea Europeană și liderii săi ar dori ca eu să devin următorul prim-ministru al Ungariei și că, în acest scop, ar mobiliza „resurse financiare, mediatice și de lobby”.

Astfel de declarații ale unui serviciu oficial de informații al unui stat străin nu pot avea decât un singur scop: influențarea alegătorilor maghiari, denaturarea dezbaterilor noastre publice și subminarea încrederii în democrația noastră.

În numele partidului meu și al tuturor cetățenilor maghiari, declar în mod clar: suveranitatea Ungariei aparține exclusiv poporului maghiar. Nicio putere străină – fie ea aliată, adversară sau orice altceva – nu are dreptul să încerce să ne modeleze viitorul politic sau să determine rezultatul alegerilor noastre”, scrie Magyar într-o scrisoare deschisă adresată Ambasadei Rusiei la Budapesta, pe care o și postează în pagina sa de Facebook.

Magyar s-a impus ca principal adversar al lui Orban, promițând să redefinească politica externă a Ungariei și să pună capăt izolării țării față de partenerii occidentali.

Orban, al cărui guvern este considerat de mulți că subminează normele democratice, a blocat sau amânat ajutorul militar pentru Ucraina, a menținut legăturile cu președintele rus Vladimir Putin și s-a opus aderării Kievului la UE, avertizând că acest lucru ar „distruge” Ungaria.

Budapesta deține drept de veto asupra deciziilor UE, inclusiv asupra extinderii blocului comunitar. Ucraina a început negocierile de aderare în iunie 2024, liderii stabilind 2030 ca obiectiv provizoriu pentru aderare.

Magyar a vizitat Ucraina în iulie 2024, oferind ajutor umanitar, și a promis „relații pragmatice” cu Moscova, care furnizează energie Ungariei, respingând în același timp amestecul Kremlinului.

Ungaria are programate alegeri naționale în 2026.

Editor : Marina Constantinoiu