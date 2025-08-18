Live TV

Oponentul lui Viktor Orban, liderul opoziției ungare Peter Magyar, vrea garanții că Rusia nu se amestecă în alegerile din Ungaria

Data publicării:
Peter Magyar, liderul partidului TISZA. Foto- Peter Magyar:Facebook
Peter Magyar, liderul partidului TISZA. Foto- Peter Magyar:Facebook

Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a îndemnat Rusia să garanteze că nu va interveni în politica Ungariei, în urma afirmațiilor Moscovei că UE încearcă să-l destituie pe premierul Viktor Orban. „Solicit o asigurare clară că Rusia se va abține de la orice acțiune care ar putea fi clasificată ca o ingerință în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operațiuni cibernetice sau intimidarea personalităților politice și a cetățenilor”, a scris Magyar pe Facebook.

Declarația sa vine după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat pe 13 august că Comisia Europeană intenționează să „schimbe regimul de la Budapesta” și să-l sprijine pe principalul rival al lui Orban, Magyar.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a acuzat Comisia Europeană că dorește înlocuirea premierului ungar Viktor Orban cu principalul lider al opoziției, Peter Magyar, pe care îl descrie ca fiind „loial elitelor globaliste”.

SVR a afirmat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, caută în mod activ modalități de a schimba „regimul” din Ungaria, fără a furniza însă dovezi în acest sens. „Bruxelles-ul este furios pe încercările Budapestei de a urma o politică independentă și de a influența adoptarea deciziilor colective, în primul rând cu privire la Rusia și Ucraina. „Ultima picătură” care a umplut paharul pentru birocrația europeană a fost recenta decizie a ungarilor de a bloca proiectul noului buget al UE pe șapte ani, care, conform evaluărilor lor, a fost elaborat pentru militarizarea Europei și pregătirea acesteia pentru război cu Moscova”, potrivit SVR.

„Această declarație, care ne menționează pe mine și pe partidul pe care îl conduc, reprezintă o ingerință inacceptabilă în procesele politice interne ale Ungariei. Este complet nefondată afirmația că Uniunea Europeană și liderii săi ar dori ca eu să devin următorul prim-ministru al Ungariei și că, în acest scop, ar mobiliza „resurse financiare, mediatice și de lobby”.

Astfel de declarații ale unui serviciu oficial de informații al unui stat străin nu pot avea decât un singur scop: influențarea alegătorilor maghiari, denaturarea dezbaterilor noastre publice și subminarea încrederii în democrația noastră.

În numele partidului meu și al tuturor cetățenilor maghiari, declar în mod clar: suveranitatea Ungariei aparține exclusiv poporului maghiar. Nicio putere străină – fie ea aliată, adversară sau orice altceva – nu are dreptul să încerce să ne modeleze viitorul politic sau să determine rezultatul alegerilor noastre”, scrie Magyar într-o scrisoare deschisă adresată Ambasadei Rusiei la Budapesta, pe care o și postează în pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Magyar s-a impus ca principal adversar al lui Orban, promițând să redefinească politica externă a Ungariei și să pună capăt izolării țării față de partenerii occidentali.

Orban, al cărui guvern este considerat de mulți că subminează normele democratice, a blocat sau amânat ajutorul militar pentru Ucraina, a menținut legăturile cu președintele rus Vladimir Putin și s-a opus aderării Kievului la UE, avertizând că acest lucru ar „distruge” Ungaria.

Budapesta deține drept de veto asupra deciziilor UE, inclusiv asupra extinderii blocului comunitar. Ucraina a început negocierile de aderare în iunie 2024, liderii stabilind 2030 ca obiectiv provizoriu pentru aderare.

Magyar a vizitat Ucraina în iulie 2024, oferind ajutor umanitar, și a promis „relații pragmatice” cu Moscova, care furnizează energie Ungariei, respingând în același timp amestecul Kremlinului.

Ungaria are programate alegeri naționale în 2026.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
Geoffrey Hinton
4
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Digi Sport
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
Kiev, Ukraine. 16th Aug, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, listens during a conference call with U.S President Donald Trump and European partners following the Alaska Summit at the Mariinskyi Palace, August 16, 2025 in Kiev, Ukraine. Credit:
„Rusia atacă în mod cinic Ucraina, pentru a umili eforturile...
sedinta guvern bolojan
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor...
edl grindeanu asumare acum_00066
PSD a anunțat că va propune un „pachet de relansare economică”...
Ultimele știri
Un bărbat din Anchorage a primit, în timpul summitului din Alaska, o motocicletă nouă cadou de la Vladimir Putin
Accident grav pe autostradă în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați și alți doi sunt grav răniți
Rusia revine la barter pentru prima dată după destrămarea URSS. Cum încearcă Putin să țină economia funcțională
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025. Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc
Peter Szijjarto
Ministrul ungar de Externe al Ungariei acuză Kievul de un atac care a oprit livrările de petrol rusesc către Ungaria
Prime Minister Keir Starmer speaks to Coalition of the Willing
Liderii Coaliției Voinței, pregătiți să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților
Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine
Un expert german explică avantajul major pe care l-ar obține Rusia, dacă primește întregul Donbas după negocieri
Thousands join anti-government general strike protests in Israel
Peste 2,5 milioane de oameni au protestat duminică în Israel, o țară cu 9,974 de milioane de locuitori
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Intabulare teren în cazul în care moştenitorii sunt decedaţi. Cum procedează copiii pentru succesiune
Digi FM
Cornel Dinu, măcinat de depresie: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit...
Digi Sport
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
Pro FM
Alina Eremia, noi imagini și declarații după nunta cu Edi Barbu: „Nu-mi încap în piele de fericire, a fost...
Film Now
Helen Mirren nu este un fan al francizei James Bond, dar ea și Pierce Brosnan au aceeași viziune despre...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri despre relația cu Felix: "Stăpâneam arta de a nu da doi bani pe ce cred...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile