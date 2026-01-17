Live TV

Opozanta belarusă aflată în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia

Svetlana Tihanovskaia
Svetlana Tihanovskaia. Foto: Profimedia

Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, relatează AFP.

Plecarea sa are loc după ce autorităţile din această ţară baltică, aflată la graniţa cu Belarus, au decis în octombrie 2025 să reducă resursele alocate protecţiei liderei opoziţiei belaruse. Această măsură îi îngrijorează pe cei din anturajul său şi ridică semne de întrebare cu privire la disponibilitatea oraşului Vilnius de a continua să o găzduiască.

Potrivit mai multor apropiaţi ai săi, Svetlana Tihanovskaia şi echipa sa au decis să se mute în curând la Varşovia, ca măsură de precauţie împotriva ameninţării cu represalii din partea guvernului belarus.

Asistentul ei, Denis Kutchinski, le-a declarat jurnaliştilor că Serghei Tihanovski, soţul liderei opoziţiei, care a fost eliberat din închisoare din Belarus anul trecut, se află în prezent în Statele Unite cu copiii lor din motive de securitate.

Svetlana Tihanovskaia s-a întâlnit cu preşedintele polonez Karol Nawrocki săptămâna aceasta la Varşovia, notează AFP, citată de Agerpres.

Ea a candidat la alegerile prezidenţiale din Belarus din 2020, al căror rezultat - realegerea lui Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994 - a declanşat proteste la scară largă, care au fost brutal reprimate de autorităţi.

Această represiune a determinat zeci de mii de belaruşi să fugă din ţara lor, în mare parte în Polonia vecină.

Lituania, unde se află în exil şi o parte a opoziţiei ruse, a deschis, de asemenea, la începutul lunii ianuarie o anchetă asupra lui Leonid Volkov, mâna dreaptă a opozantului rus Aleksei Navalnîi, care a murit în închisoare în circumstanţe neclare în februarie 2024.

Această anchetă ar putea duce la anularea permisului de şedere al lui Volkov, refugiat în Lituania, condamnat în lipsă în Rusia la 18 ani de închisoare pentru denunţarea invaziei Ucrainei.

